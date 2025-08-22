Брэд Питт в «F1», финальная «Миссия: невыполнима» и второй сезон «Миротворца»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» / Mission: Impossible – The Final Reckoning (16+)

Том Круз в образе суперагента Итана Ханта по-прежнему не сдается — на этот раз его герой сражается с враждебным искусственным интеллектом (и его приспешниками): тот хочет полностью захватить ядерный арсенал всех стран на планете.

Режиссер остался прежним — Кристофер Маккуорри снимал все предыдущие части «Миссии» последние 10 лет, начиная с «Племени изгоев».

С 18 августа, Prime Video, iTunes