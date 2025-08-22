Брэд Питт в «F1», финальная «Миссия: невыполнима» и второй сезон «Миротворца»: что смотреть дома на этой неделе

А также — «Жар-птица» Романа Михайлова, хоррор «Верни ее из мертвых», озплотейшн «Хищные твари» и «Элио» от студии Pixar. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» / Mission: Impossible – The Final Reckoning (16+)
Том Круз в образе суперагента Итана Ханта по-прежнему не сдается — на этот раз его герой сражается с враждебным искусственным интеллектом (и его приспешниками): тот хочет полностью захватить ядерный арсенал всех стран на планете.
Режиссер остался прежним — Кристофер Маккуорри снимал все предыдущие части «Миссии» последние 10 лет, начиная с «Племени изгоев».
С 18 августа, Prime Video, iTunes
Фильм «F1» / F1 (18+)
Хит для любителей «Формулы-1» — и не только. Опытный пилот Сонни Хейс (Брэд Питт) по настоятельной просьбе своего бывшего напарника, а теперь босса команды-аутсайдера (Хавьер Бардем), возвращается за руль, чтобы спасти это сомнительное предприятие и доказать самому себе, что он еще чего-то стоит.
Удивительный многомиллионный аттракцион, который снимался во время проведения реальных Гран При — его режиссером выступил Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»).
С 22 августа, Prime Video, iTunes
Сериал «Миротворец» / Peacemaker, 2 сезон (18+)
Режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снял уже второй сезон комедийного проекта о миротворце Кристофере Смите (его играет Джон Сина). Напомним, ради спокойствия планеты тот готов убивать всех, кто, на его взгляд, выступает против.
Спин-офф перезапущенного «Отряда самоубийц» не теряет обороты: в продолжении на Смита охотится Рик Флэг-старший (Фрэнк Грилло, «Ламборгини: Человек-легенда»).
C 21 августа, Max
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Жизнь Чака» / The Life of Chuck (18+)
Экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга с нехитрой метафорой, что каждый из нас, в том числе обычный мужчины по имени Чак (Том Хиддлстон), — целая вселенная.
Хотя режиссером выступил хоррормейкер Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Доктор Сон»), это не фильм ужасов, а драма с элементами фантастики — картину высоко оценило жюри на фестивале в Торонто, вручив ей главный приз. Среди партнеров Хиддлстона по картине — звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл, Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») и другие.
С 18 августа, Wink, Иви, «Кинопоиск»
Сериал «Миллиард проблем», премьера (16+)
Комедийный сериал о мечтающем разбогатеть школьном учителе Ростике Калачеве (Сергей Епишев, «Первый номер») и его семье. Когда на них сваливается выигранный в лотерею миллиард, все вроде бы должно наладиться, однако большие деньги умножают их трудности в разы.
Режиссер — Кирилл Васильев, известный по «Инспектору Гаврилову» и «Галя, у нас отмена!».
С 18 августа, СТС, Wink
Сериал «Суперген» / Supacell, 2 сезон (18+)
Сай-фай-драма о попытках изменить будущее. Напомним, в первом сезоне жизнь Майкла (Тосин Коул) была идеальной: обеспечен, здоров, а возлюбленная согласилась быть его женой. Внезапно он перемещается во времени и узнает, что невеста вскоре погибнет. Чтобы все исправить, Майкл собирает команду людей с суперспособностями.
В продолжении им предстоит в открытую сразиться с тайной организацией, имеющей насчет персонажей с аномалиями свои зловещие планы. Шоураннером проекта остался рэпер Rapman, снявший «Темную историю».
С 20 августа, Netflix
Фильм «Элио» / Elio (6+)
Новый мультфильм студии Pixar, переходивший из-за творческих разногласий из рук в руки и противоречиво принятый критиками и зрителями. В конечном итоге сюжет об 11-летнем мальчике-сироте Элио, оказавшимся послом в диалоге людей и инопланетян, достался Маллен Шарафьян («Нора») и Доми Ши («Я краснею»).
С 19 августа, Prime Video, Apple TV
Фильм «Саван» / The Shrouds (18+)
Новый фильм классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга, участвовавший в основном конкурсе Каннского фестиваля. На этот раз это скорее проникновенная драма об утрате (у режиссера несколько лет назад умерла жена), нежели попытка шокировать публику.
По сюжету миллиардер Карш (Венсан Кассель) пытается справиться со смертью от рака любимой супруги Бекки (Дайан Крюгер) через свой стартап — интерактивные саваны, позволяющие наблюдать за разложением тел близких в высоком разрешении. Однако осквернение могилы кладбищенскими вандалами начинает постепенно сводить его с ума.
С 21 августа, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Дух моей общаги», 2 сезон (18+)
Продолжение симпатичного мультсериала для взрослых о дружбе студента-недотепы Димы по прозвищу Шашлык и призрака-зубрилы Олежи, который стоически помогает ему не вылететь из университета.
Режиссер комедии — Лина Килевая, ранее работавшая над похожим анимационным проектом «Шурик и Шарик».
C 21 августа, Okko
Сериал «Заложник» / Hostage, премьера (18+)
Британская политическая драма о волевых женщинах во главе государств: премьер-министр Великобритании Эбигейл Далтон (Сюранна Джоунс, «Дежурство») после похищения мужа объединяется с президентом Франции Вивьен Туссен (Жюли Дельпи, трилогия «Перед рассветом /закатом / полуночью»), чтобы раскрыть мировой заговор.
Постановщицей проекта стала Изабель Зиб («Час дьявола»).
С 21 августа, Netflix
Сериал «Вторжение» / Invasion, 3 сезон (18+)
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга, сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения инопланетян тут рассказывается с пяти точек зрения — глазами разных героев. Это шериф (Сэм Нил), которому, по классике, остались считанные дни до пенсии, американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон), сирийская женщина, бросившая работу из-за семьи (Голшифте Фарахани), школьник из Британии (Билли Бэррэтт) и японская девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна).
В третьем сезоне герои пытаются разработать эффективный план по борьбе с внеземными сущностями — однако идея спасти человечество постепенно тает перед лицом элементарного желания выжить.
С 22 августа, Apple TV+
Фильм «Плагиатор» (16+)
Комедия о незадачливом сотруднике караоке Егоре (Роман Евдокимов, «Огниво»), который у себя в шкафу находит временной портал и отправляется в 1991 год, где начинает разрывать публику хитами из будущего (да, как в Yesterday Дэнни Бойла). Но несмотря на всеобщее обожание, в настоящем его действия приводят к непредсказуемым результатам.
Также в касте — Стася Милославская («На острие»), Аглая Шиловская («Злой город»), Максим Лагашкин («Шторм») и другие. Режиссер — Антон Мегердичев («Движение вверх», «Сердце пармы»).
С 20 августа, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Хищные твари» / Dangerous Animals (18+)
Австралийский хоррор-триллер про акул и злых людей режиссера Шона Бирна («Дары смерти») в лучших традициях жанра «озплотейшн». Девушка-серфер Зефир (Хэсси Харрисон, «Йеллоустон») пытается сбежать с корабля, управляемого капитаном-маньяком: тот обожает приманивать хищных рыб свежей человечиной.
С 21 августа, Wink, «Иви»
Фильм «Жар-птица» (18+)
Седьмая лента режиссера Романа Михайлова — картина, вокруг съемок которой построено его мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви». По сюжету театральная актриса (Александра Киселева) и ее сводный брат (Илларион Маров) летят в Индию, чтобы найти там пропавшую мать девушки. Так они оказываются в ни на что не похожем мистическом пространстве, которое, среди прочих, населяют странные персонажи в исполнении Марка Эйдельштейна, Чингиза Гараева, Марии Мацель и рэпера Хаски.
С 22 августа, Start, Wink
Фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+)
Очередная часть приключений популярных мультгероев. Все по сказочным канонам: им предстоит встретиться с заморским царем, вывести на чистую воду мошенников, вернуть коню Юлию способность разговаривать, а князю — прежний человеческий облик взамен комариного. Режиссером осталась Екатерина Салабай, снявшая первый «Ни дня без подвига».
С 22 августа, Wink, «Кинопоиск»
Фильм «Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)
Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.
С 22 августа, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Профессор T» / Professor T, 4 сезон (18+)
Очередной сезон британского детективного сериала о выдающемся криминалисте из Кембриджа, профессоре Джаспере Темпесте (Бен Миллер, «Доктор Кто», «Бриджертоны») — ОКР и расстройство аутистического спектра не мешает (а, скорее, помогает) ему содействовать полиции в раскрытии самых запутанных преступлений. Еще задолго до выхода четвертого сезона историю уже продлили на пятый.
C 23 августа, Britbox
Сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России» (18+)
Документальная лента в трех частях о судьбе легендарного Черкизовского рынка: от взлета до падения. Одновременно это попытка фиксации духа девяностых со всеми имманетными эпохе спикеры: среди них, как коммерсанты, так и, например, поп-звезда Лада Дэнс. Режиссер — Вадим Ватагин, совмещающий работу в новостях и съемки кино.
С 19 августа, Okko
