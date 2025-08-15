Новый «Супермен», сериальный перезапуск «Чужого» и драма «Дыши»: что смотреть дома на этой неделе

А также — ромком «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом, комедия «Знахарь» и процедурал «Благодетель» по Джону Гришэму. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Супермен» / Superman (18+)
Перезапуск классической истории о Супермене — теперь с Джеймсом Ганном («Стражи Галактики») в режиссерском кресле и Дэвидом Коренсветом («Голливуд») в главной роли. Канон сохранен: падение на Землю, совмещение работы репортера с супергеройством, Лекс Лютор (Николас Холт, «Носферату») как антагонист и любовь к Лорис Лейн (Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»).
С 15 августа, Prime Video, iTunes
Сериал «Чужой: Земля» / Alien: Earth, премьера (18+)
Приквел легендарной франшизы «Чужой», события в котором происходят спустя 16 лет после случившегося в «Завете» и за два года до контакта лейтенанта Рипли с ксеноморфом в самом первом фильме. На Землю падает модуль с образцами инопланетных существ: назревает полномасштабное сражение людей с враждебными организмами.
В касте — Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Опустошение»), Алекс Лоутер («Конец *** мира») и другие. Шоураннером выступил Ной Хоули («Фарго»).
С 12 августа, FX, Hulu, Disney+
Сериал «Дыши», премьера (18+)
Восьмисерийная драма режиссера фильма «Каникулы» Анны Кузнецовой. По сюжету акушерка элитной клиники Лера (Марина Александрова) из-за осложнений при родах у юной Маши (Дарья Верещагина) оказывается под ударом — бойфренд пострадавшей пациентки, бизнесмен Шахов (Петр Буслов), собирается уничтожить ее врачебную карьеру.
На фестивале «Пилот» сериал выиграл приз за сценарий и удостоился признания жюри как лучший проект в целом.
С 15 августа, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Знахарь», премьера (18+)
Водитель скорой Костя (Денис Васильев из «Пилигрима») погряз в долгах и прочих неприятных атрибутах взрослой жизни, поэтому решил кардинально ее поменять — просто спонтанно уехал из Москвы на Кубань. Однако в станице его случайно принимают за настоящего врача, поэтому теперь он одновременно пытается всем помочь, никому не навредить и вернуться обратно. Режиссер комедии — Никита Андриенко («Пока не родила»).
C 11 августа, «Кинопоиск», Premier, Okko, ТНТ
Фильм «Материалистка» / Materialists (18+)
Лучшая брачная агентша Люси (Дакота Джонсон, «50 оттенков серого») выбирает между рачестом и чувствами: обаятельным новым знакомым-миллионером Гарри (Педро Паскаль, «Одни из нас») и экс-бойфрендом Джоном (Крис Эванс), актером-неудачником.
Противоречивый ромком, отходящий от жанровых канонов, для студии А24 сняла Селин Сон, автор «Прошлых жизней».
C 11 августа, «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko
Фильм «Балерина» / Ballerina (18+)
Возвращение франшизы «Джон Уик» на большие экраны — на этот раз в центре внимания история балерины-наемницы Евы Макарро (Ана де Армас, «Достать ножи»). Действие спин-оффа разворачивается между третьим и четвертым фильмами: Ева мстит за гибель отца, не пасуя перед всем местным криминальным миром.
В касте — старые знакомые: Киану Ривз в роли в Уика, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик (в картине он успел сняться незадолго до смерти). К ним добавились Гэбриэл Бирн и Норман Ридус. Режиссером выступил Лен Уайзман («Другой мир» и перезапуск «Вспомнить все»), но без помощи Чада Стахельски, снявшего всю оригинальную тетралогию, все-таки не обошлось.
С 12 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Бабочка» / Butterfly, премьера (18+)
Экранизация одноименного графического романа Араша Амеля о судьбе экс-разведчика Дэвида Юнга (здесь его играет Дэниэл Дэ Ким из «Остаться в живых»), скрывающегося в Южной Корее. Груз прошлого стремительно настигает его в лице профессиональной наемницы Ребекки (Рейна Хардести, «Стартап»).
Режиссером первых эпизодов пригласили Китао Сакурая, автора удачного экшена «Скрежет металла».
С 13 августа, Prime Video
Сериал «Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia, 2 сезон (18+)
Новые приключения антропоморфной еды из провокационной комедийной франшизы Сета Рогена «Полный расколбас». Во втором сезоне «Пищевой утопии» сосиска Фрэнк и его друзья попадают во вроде бы идеальный городок Нью-Фудленд, где вежливые обитатели сразу же начинают точить на них зуб (да, и буквально).
Костяк авторов не изменился: это соавторы Рогена Эриэль Шаффир, Эван Голдберг и Конрад Вернон.
С 13 августа, Prime Video
Фильм «Стерилизован» / Fixed, премьера (18+)
Недетская мультипликация в исполнении Генндия Тартаковского («Монстры на каникулах») — по сюжету пса Булла собираются стерилизовать, но он явно не согласен с такими новостями и собирается оторваться в последнюю ночь с друзьями. Среди прочих, все происходящие озвучили в оригинале Идрис Эльба и Адам Дивайн.
C 13 августа, Netflix
Фильм «Кровавый урожай» / Clown in a Cornfield (18+)
Комедийный слэшер Илая Крэйга, известного по «Убойным каникулам». Гленн (Аарон Абрамс, «Код 8») с дочерью Куинн (Кэти Дуглас, «Джинни и Джорджия») перебираются в захолустный городок, в котором пропадают люди и происходят загадочные убийства. Когда одноклассники девушки начинают исчезать один за другим, становится понятно: за всем стоит с виду безобидный (но жуткий внутри) местный талисман, клоун Френдо.
С 15 августа, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Благодетель» / The Rainmaker, премьера (18+)
Перезагрузка в сериальном формате остросюжетной истории классика американской юридической драмы Джона Гришэма (уже была экранизация Фрэнсиса Форда Копполы 1997 года с Мэттом Дэймоном). По сюжету молодой адвокат Руди (Майло Каллахэн, «Дюна: Пророчество») вместе с коллегами пытается раскрыть преступный заговор крупной фигуры в судебном мире Лео Драммонда (Джон Слэттери, «Мстители»).
С 15 августа, USA Network
