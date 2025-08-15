Новый «Супермен», сериальный перезапуск «Чужого» и драма «Дыши»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Чужой: Земля» / Alien: Earth, премьера (18+)

Приквел легендарной франшизы «Чужой», события в котором происходят спустя 16 лет после случившегося в «Завете» и за два года до контакта лейтенанта Рипли с ксеноморфом в самом первом фильме. На Землю падает модуль с образцами инопланетных существ: назревает полномасштабное сражение людей с враждебными организмами.

В касте — Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Опустошение»), Алекс Лоутер («Конец *** мира») и другие. Шоураннером выступил Ной Хоули («Фарго»).

С 12 августа, FX, Hulu, Disney+