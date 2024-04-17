Над сериалом «Чужие деньги» писатель работает вместе со сценаристом Дмитрием Минаевым, из под руки которого вышли «Трудные подростки», «Последний министр» и «Золотое дно».
Съемки проекта начались сегодня. Сюжет «Чужих денег» разворачивается вокруг Юры Афанасьева (Максим Матвеев) — провинциала-неудачника, внезапно ставшего двойником главы криптомафии. Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа», как две капли воды похожего на самого Воронова. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной – теперь Афанасьеву придётся занять чужое место, стать другим человеком и с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.
Исполнитель главной роли:
Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Этот опыт любопытен не только для меня как для исполнителя, а вообще для всей команды: и для творческой группы, и для режиссера, и для оператора, и для художников — в общем, задача интересная и амбициозная для всех. Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее. Поэтому я составил для себя график двух ролей (это практика, которой я пользуюсь постоянно): для каждого персонажа и к каждой сцене я придумал и прописал свои черты, свои способы поведения и реакции на те или иные события. И вот только с такой готовой палитрой к каждой из ролей я вышел на площадку, и сейчас вместе с командой мы воплощаем все это в жизнь.
В режиссерском кресле постановщик сериалов «Библиотекарь», «Триггер» Игорь Твердохлебов. В касте также: Стася Милославская, Филипп Янковский, Александр Мизев, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Алла Сигалова.
Криминальная драма на 10 серий выйдет на на стриминг-платформе «Иви» в 2025 году. А пока готовимся к другой премьере писателя с Матвеевым в главной роли. «Спойлер», выйдет уже завтра, 18 апреля!
Комментарии (0)