Максим Матвеев

Исполнитель главной роли:

Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Этот опыт любопытен не только для меня как для исполнителя, а вообще для всей команды: и для творческой группы, и для режиссера, и для оператора, и для художников — в общем, задача интересная и амбициозная для всех. Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам — понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее. Поэтому я составил для себя график двух ролей (это практика, которой я пользуюсь постоянно): для каждого персонажа и к каждой сцене я придумал и прописал свои черты, свои способы поведения и реакции на те или иные события. И вот только с такой готовой палитрой к каждой из ролей я вышел на площадку, и сейчас вместе с командой мы воплощаем все это в жизнь.