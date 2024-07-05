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Максим Матвеев вернется к роли психолога-провокатора в третьем сезоне «Триггера»

К Артему Стрелецкому в продолжении сверхпопулярного (его посмотрели 5 миллионов!) сериала-блокбастера об экстремальной терапии присоединятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева, Светлана Кузнецова и другие.

Фото: Валентин Блох
Фото: Валентин Блох

В третьем сезоне история экспериментальной и опасной врачебной практики Артема Стрелецкого продолжится с новыми пациентами: футбольным фанатом Сергеем (Максим Стоянов), который может лишиться семьи из- за спорта, хрупкой Олей (Анастасия Уколова), испытавшей беспричинную паническую атаку, с приветом из прошлого вернется шеф-повар Егор (Сергей Годин), от которого ушла жена после сессии со Стрелецким. В роли управляющей ресторана, которая может оставить Егора на волоске от увольнения, Мария Андреева. В продолжении также появится знакомая зрителям по «Триггер. Фильму» психолог Майя (Ирина Старшенбаум).

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска

Третий сезон «Триггера» выйдет на площадке Кинопоиска в конце 2024 года.

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Максим Матвеев

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