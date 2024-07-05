Максим Матвеев вернется к роли психолога-провокатора в третьем сезоне «Триггера»

В третьем сезоне история экспериментальной и опасной врачебной практики Артема Стрелецкого продолжится с новыми пациентами: футбольным фанатом Сергеем (Максим Стоянов), который может лишиться семьи из- за спорта, хрупкой Олей (Анастасия Уколова), испытавшей беспричинную паническую атаку, с приветом из прошлого вернется шеф-повар Егор (Сергей Годин), от которого ушла жена после сессии со Стрелецким. В роли управляющей ресторана, которая может оставить Егора на волоске от увольнения, Мария Андреева. В продолжении также появится знакомая зрителям по «Триггер. Фильму» психолог Майя (Ирина Старшенбаум).