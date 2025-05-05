Ирина Старшенбаум во втором сезоне «Фишера», Николь Кидман в продолжении «Девять совсем незнакомых людей» и «Киллербот»: лучшие сериалы мая 2025-го

А также — новые приключения «Рика и Морти», «Дастер» Джей Джей Абрамса, скандинавский тру-крайм «Секреты, которые мы храним», возвращение героинь «Секс в большом городе» в спин-оффе «И просто так» и черная комедия с Джулианной Мур «Сирены». Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в мае.
«Фишер. Затмение», 2 сезон (18+)
Продолжение беспощадного детектива о ростовском следователе Евгении Бокове (Иван Янковский, «Аутсорс») — спустя несколько лет после событий первой части на юге России в городке Курортный объявляется очередной маньяк. Коллегу главного героя Валерия Козырева вновь сыграл Александр Яценко, а среди новых лиц каста — Ирина Старшенбаум (кавер-герл нашего майского номера!), Александра Ребенок, Алексей Агранович и Степан Девонин.
Сценарий шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной вновь основан на реальных уголовных делах. Режиссером на этот раз выступил Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка», оператором — Максим Осадчий («Сталинград», «Кококо»).
Май, Wink
«Времена года» / The Four Seasons, премьера (18+)
Комедийный мини-сериал со звездой «Офиса» Стивом Кареллом по одноименному фильму 1981 года. Три семейные пары, которые давным-давно дружат между собой, приезжают в очередной отпуск — но из-за развода одной из них отношения несколько накаляются.
Также в касте номинант «Оскара» Колман Доминго («Синг-Синг»), Уилл Форте («Небраска») и Тина Фей («Студия 30») — она же отвечает за сценарий вместе с автором оригинала Аланом Алда («МЭШ»).
C 1 мая, Netflix
«Таганрог», премьера (18+)
Военная драма о лейтенанте НКВД Швеце (Денис Донской, «Струны»), организовавшем подпольное сопротивление в оккупированном нацистами Таганроге под ложной немецкой личностью. В сериале также снялись Дарья Кукарских («Авиатор»), Ольга Павловец («Смычок») и Сергей Жарков («Ржев»). Проект поставил Армен Назикян (сериалы «Купчино» и «Последняя статья журналиста»).
С 3 мая, Premiere
«Звездные войны: Сказания о преступном мире» / Star Wars: Tales of the Underworld, премьера (12+)
Новый мультсериал по вселенной Star Wars режиссера Дэйва Филони («Войны клонов», «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», «Сказания об Империи»). В этот раз сюжет рассказывает о приключениях наемницы Асажж Вентресс и охотника за головами Кэда Бэйна, которые вынуждены пуститься в бега.
C 4 мая, Disney+
«Ходячие мертвецы: Мертвый город»/ The Walking Dead: Dead City, 2 сезон (18+)
Второй сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» посвящен лидеру группировки «Спасители» Нигану (Джеффри Дин Морган), который старается начать все с нуля. Получается плохо: в продолжении его силой пытаются заставить возглавить очередной отряд.
Роль Мэгги вновь сыграла Лорен Кохан, шоураннер проекта — Эли Хорн, уже давно участвующий во франшизе.
С 5 мая, «Амедиатека»
«Покерфейс» / Poker Face, 2 сезон (18+)
Продолжение блестящего антидетектива режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона с Наташей Лионн («Жизнь матрешки») в главной роли. Она по-прежнему играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У сериала вновь звездный актерский состав — в новом сезоне в проекте появятся Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Джастин Теру («Оставленные») и Кэти Холмс («Секрет»).
С 8 мая, Peacock
«Дастер» / Duster, премьера (18+)
Новый сериал шоураннера «Остаться в живых» Джей Джей Абрамса — с момента его последнего крупного проекта прошло больше пяти лет. По сюжету агент ФБР (Рэйчел Хилсон ) вместе с водителем крупной банды (Джош Холлоуэй из все того же Lost) в начале 1970-х пытаются справиться с бурно развивающейся преступной группировкой.
Также в касте — Камилла Гуати («Новичок»), Дэн Трэйси («Миссис Америка») и Дэвид Каллауэй («Компромат»).
С 15 мая, Max
«Любовь. Смерть. Роботы» / Love, Death & Robots, 4 сезон (18+)
Очередной сборник анимационных новелл с причудливыми фантастическими сюжетами — например, в этот раз зрителя ждут истории о коте и роботе, желающих поработить человечество, гладиаторских боях динозавров в космосе и даже мини-концерт Red Hot Chili Peppers, сделанный в стиле театра марионеток. Проект по-прежнему курирует Дэвид Финчер: к слову, концертный эпизод он снял лично.
С 15 мая, Netflix
«Гиперкомпенсация» / Overcompensating, премьера (18+)
Молодежная комедия студии A24 о двух первокурсниках и их новой жизни в студенческом кампусе: один — уверенный спортсмен, другой — погруженный в себя меланхолик.
Главные роли сыграли Бенито Скиннер («Умерь свой энтузиазм») и Адам ДиМарко («Сверхъестественное»). Кроме них в касте — звезда «Твин Пикса» Кайл Маклоклен, Конни Бриттон («Белый лотос») и поп-певица Charli XCX. Шоураннером выступил Дэниэл Грэй Лонгино («Кто есть Америка?»).
С 15 мая, Prime Video
«Чужие деньги», премьера (18+)
Криминальная драма о двойниках по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев, «Триггер») подается в бега. Чтобы сбить преследователей с толку, он находит в провинции «дропа» — идеально похожего на него парня-аутсайдера, которого можно посадить на свое место. Однако Воронов погибает, а дублера спасает охрана — теперь тот вынужден выдавать себя за другого человека.
В касте фильма Игоря Твердохлебова («Библиотекарь») — Стася Милославская, Гоша Куценко и Филипп Янковский.
С 15 мая, «Иви», Start
«Ставка» / Bet, премьера (18+)
Экранизация популярной манги о таинственной академии, где с помощью азартных игр можно либо заработать себе мощный социальный капитал, либо оказаться на самом дне. Адаптацией занимались сценаристы «Континуума» и «Академии "Амбрелла"» Саймон Бэрри и Джефф Кинг.
В касте — Мику Мартино («Кейт»), Анвен О'Дрисколл («Американские боги») и Авива Монгилло («Та еще парочка»).
C 15 мая, Netflix
«Киллербот»/ Murderbot, премьера (18+)
Сай-фай в исполнении создателей «Американского пирога» Криса и Пола Вайц об андроиде-охраннике (Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»), получившем свободу воли, а также кризис самоопределения и любовь к телесериалам в придачу. В основе — бестселлер Марты Уэллс «Дневники киллербота». Также в проекте участвуют Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Умираю, как хочу секса») и Нома Думезвени («Мальчик, который обуздал ветер»).
С 16 мая, Apple TV+
«Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, 2 сезон (18+)
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман возвращается со вторым сезоном. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха по имени Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения.
В роли новых пациентов — Марк Стронг, Генри Голдинг, Кристин Барански и Лена Олин. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью», а снял все серии Джонатан Левин («Тепло наших тел»).
С 21 мая, Hulu
«Секреты, которые мы храним» / Reservatet, премьера (18+)
Датский тру-крайм режиссера Пера Флю (сериал «Правительство») — в Копенгагене бесследно пропадает филиппинка-домработница. Вместе с детективом (Сара Фанта Траоре, «Последний клиент») к расследованию подключаются хозяйка дома, где она трудилась (Эксель Бусано), и ее соседка (Мария Бах Хансен). Скелетов в шкафу в декорациях тихого богатого пригорода оказывается гораздо больше, чем можно было предположить.
С 15 мая, Netflix
«Сирены» / Sirens, премьера (18+)
История двух сестер: старшая (Мэган Фэйхи из «Дропа»)приезжает к младшей (Милли Олкок, сериал «Пианино») и выясняет, что та работает ассистенткой богатой эксцентричной дамы (Джулианна Мур), создавшей вокруг себя некое подобие культа.
За постановку черной комедии отвечает создательница драматической сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Молли Смит Мельцер.
С 22 мая, Netflix
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 8 сезон (18+)
Приключения сумасбродного профессора и его ведомого внука возвращаются — это восьмой сезон отборного фэнтезийного безумия в параллельных вселенных. Справляться с ним они будут в том числе с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.
C 25 мая, Adult Swim
«Два холма», 3 сезон (18+)
Продолжение сай-фай комедии про мир без мужчин, которые практически вымерли из-за биологической войны. В касте по-прежнему Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Пелагея Невзорова и Филипп Бледный, к которым добавились Илья Лыков и Владислав Ветров.
Режиссер — Сергей Малюгов («Самогон»).
С 27 мая, Start, «Амедиатека»
«Лучшая сестра» / The Better Sister, премьера (18+)
Детективный мини-сериал, действие которого разворачивается вокруг убийства нью-йорского юриста. Его вдова Хлоя (Элизабет Бэнкс, «Миссис Америка») просит помочь в расследовании сестру Никки (Джессика Бил, «Легкое поведение») — однако последняя сама оказывается под подозрением, причем вместе с сыном.
Режиссерами выступили Крэйг Гиллеспи («Круэлла») и Лесли Хоуп («Сквозь снег»).
С 29 мая, Prime Video
«Отдел Q» / Dept. Q, премьера (18+)
Британский детектив на Netflix, созданный по серии скандинавских детективов Юсси Адлера-Ольсена. Собственно, отдел Q — полицейское подразделение, состоящее из сотрудников, которые в свое время совершили крупные ошибки на службе (но от этого не перестали быть ценными). Его руководитель по имени Карл (Мэттью Гуд, «Предложение») берется за дело об исчезновении политика.
Шоураннером стал Скотт Фрэнк, известный по «Ходу королевы».
С 29 мая, Netflix
«И просто так» / And Just Like That..., 3 сезон (18+)
Третий сезон продолжения «Секса в большом городе»: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) собирается заняться большой литературой, Шарлотта (Кристин Дэвис) мучается с детьми-тинейджерами, а Миранда (Синтия Никсон) вновь устраивает личную жизнь. Также в проекте появятся Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Кристен Шаал («Мой шпион») и Пэтти ЛюПон («Все страхи Бо»).
С 29 мая, Max
Комментарии (0)