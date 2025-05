Ирина Старшенбаум во втором сезоне «Фишера», Николь Кидман в продолжении «Девять совсем незнакомых людей» и «Киллербот»: лучшие сериалы мая 2025-го

«И просто так» / And Just Like That..., 3 сезон (18+)

Третий сезон продолжения «Секса в большом городе»: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) собирается заняться большой литературой, Шарлотта (Кристин Дэвис) мучается с детьми-тинейджерами, а Миранда (Синтия Никсон) вновь устраивает личную жизнь. Также в проекте появятся Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Кристен Шаал («Мой шпион») и Пэтти ЛюПон («Все страхи Бо»).

С 29 мая, Max