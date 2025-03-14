Паддингтон, «Плохая девочка» с Николь Кидман и «Волшебник Изумрудного города»: что смотреть дома на этой неделе

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)

Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева) .

Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: только за новогодние каникулы фильм собрал более 2,5 миллиардов рублей — и уже решено, что «Дорога» станет началом трилогии.

С 15 марта, Wink, Okko, «Кинопоиск», «Иви»