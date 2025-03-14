Паддингтон, «Плохая девочка» с Николь Кидман и «Волшебник Изумрудного города»: что смотреть дома на этой неделе

А также третий сезон фэнтези «Колесо времени», бодрое продолжение «Сорвиголовы» и мелодрамеди «Между нами химия» с Сашей Бортич. Рассказываем о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)
Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева) .
Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером выступил Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: только за новогодние каникулы фильм собрал более 2,5 миллиардов рублей — и уже решено, что «Дорога» станет началом трилогии.
С 15 марта, Wink, Okko, «Кинопоиск», «Иви»
«Плохая девочка» / Babygirl (18+)
Бенефис Николь Кидман в роли начальницы крупной компании и примерной супруги театрального режиссера (Антонио Бандерас), попавшей под мощное мужское обаяние напористого стажера (Харрис Дикинсон из «Стальной хватки»).
Новое эротическое драмеди студии A24 сняла Халина Рейн («Тела, тела, тела») — за эту работу Кидман получила приз Венецианского кинофестиваля-2024 за лучшую женскую роль. Подробнее о фильме мы писали здесь.
«Кинопоиск», «Иви», Okko, Start
Сериал «Переходный возраст» / Adolescence, премьера (18+)
Режиссер Фил Барантини, известный по своему ресторанному триллеру «Точка кипения», решил повторить успешный экранный эксперимент. Снова все снято одним планом без склеек (и так все четыре серии), опять в кадре актер Стивен Грэм («Тысяча ударов»). Разница в сюжете — действие разворачивается вокруг 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве сверстницы. Грэм играет его отца, который пытается выяснить, что же произошло на самом деле.
С 13 марта, Netflix
Сериал «Нарковоры» / Dope Thief, премьера (18+)
Криминальная драма о двух друзьях (Брайан Тайри Генри из «Моста через озеро» и Вагнер Моура из «Нарко»), которые притворяются наркополицейскими и грабят притоны. Долго так, конечно, продолжаться не могло — авантюристы наживают себе серьезных врагов в специфическом криминальном бизнесе.
Пилот сериала снял сам Ридли Скотт, а сценаристом выступил Питер Крэйг, автор «Города воров», «Топ Ган: Мэверик» и «Бэтмэна» с Робертом Паттинсоном.
С 14 марта, Apple TV+
Фильм «Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (6+)
После семилетней разлуки медвежонок-любитель мармелада и обладатель безупречных манер вернулся на экраны (теперь и малые!). В первой части Паддингтон обрел новый дом в Лондоне, в финале второй к нему приехала в гости обожаемая тетя Люси, а в третий он решает нанести ей ответный визит. Но родственницы не оказывается в пансионате для престарелых медведей: по непонятной причине она отправилась в дебри Амазонки и исчезла.
В режиссерском кресле на этот раз дебютант Дагал Уилсон, снимавший клипы группе Coldplay. Паддингтона по-прежнему озвучивает Бен Уишоу. В каст также вернутся Хью Бонневилль, Сэмюэл Джослин, Мадлен Харрис, Джули Уолтерс и Джим Бродбент, из новичков — Эмили Мортимер, которая заменила Салли Хокинс, Оливия Колман и Антонио Бандерас.
«Кинопоиск», Okko
Сериал «Колесо времени» / The Wheel of Time, 3 сезон (18+)
Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только владеют магией.
В третьем сезоне к основным героям — леди Морейн (Розамунд Пайк) и ее подопечным (Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд и Донал Финн) — добавились Оливия Уильямс и оскаровская номинантка Шохре Агдашлу.
С 13 марта, Prime Video
Сериал «Алая река» / Long Bright River, премьера (18+)
Офицер полиции Мики (Аманда Сайфред, «Переполненная комната») служит в криминальном районе Филадельфии, пока ее сестра Кейси (Эшли Каммингс, «Щегол») занимается проституцией и употребляет наркотики. Девушки не общаются, но когда секс-работницы становятся жертвами серийного убийцы, а Кейси бесследно пропадает, Мики клянется разыскать ее во что бы то ни стало. Режиссером выступила Хагар Бен-Ашер («Босх» и «Босх: Наследие»).
С 13 марта, Peacock
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Три плюс три», премьера (18+)
Легкая комедия о двух семьях из небольшого города (папа-писатель, сын-кузнец и внук-спасатель vs мама-таксистка, дочь-экскурсовод и внучка-художница), случайно устроивших между собой довольно серьезный конфликт из-за собственной излишней предприимчивости. Конечно же, чтобы потом помириться.
В касте — Владислав Ветров, Ольга Хохлова, Алексей Розин, Елена Николаева, Александра Соловьева. За режиссуру отвечает один из авторов «Вампиров средней полосы» и «Двух холмов» Дмитрий Грибанов.
С 10 марта, Okko, Start
Сериал «Хрупкие убийцы», премьера (18+)
Документальный сериал о том, почему женщины убивают: сценарист Светлана Туманова и журналист Оксана Щербакова путешествуют по колониям и рассказывают о самых распространенных типажах преступниц. Это мстительница, ангел смерти, кровавая барыня, мачеха Белоснежки, черная вдова и корыстная убийца.
Режиссером выступил Александр Валеев, уже работавший с Тумановой на проекте о тулунском маньяке.
Вышел полностью, Premiere
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again, премьера (18+)
Полноценное продолжение сериального хита Marvel и Netflix о слепом супергерое (перекочевавшее теперь на площадку Disney). К радости фанатов, главную роль вновь сыграл Чарли Кокс, а антагонистом Уилсоном Фиском остался Винсент Д'Онофрио. Также стоит ждать и появления Карателя в исполнении Джона Бернтала.
За режиссуру среди прочих отвечают Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи»).
С 3 марта, Disney+
Сериал «Тайга», премьера (18+)
В маленьком российском городке следователь Демидов (Григорий Чабан, «Лихие») ведет дело о серийном убийце, жертвами которого становятся маленькие девочки. Однако ситуация внезапно разворачивается на 180 градусов, когда он сам попадает под подозрение.
Также в сериале сыграли Дарья Екамасова, Наталья Земцова и Елизавета Ищенко, а режиссером выступил Александр Касаткин («Охота на певицу», «Лихорадка»).
С 5 марта, Premiere
Сериал «Леопард» / The Leopard, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа Джузеппе Томази ди Лампедузы о сицилийском аристократе князе Салине (даже те, кто не читал книгу, наверняка знают эту историю по одноименному фильму Лукино Висконти с Аленом Делоном). Главную роль в новом прочтении классики сыграл Ким Росси Стюарт («Ключи от дома», «Лучшие годы»), также в сериале задействованы Сол Нанни («Хочу сейчас») и дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи Дева Кассель («Прекрасное лето»).
Вышел полностью, Netflix
Сериал «Между нами химия», премьера (16+)
Драмеди с Сашей Бортич (кавер-герл нашего мартовского номера!): по сюжету ее героиня Таня — мать-одиночка, разрывающаяся между работой в такси и воспитанием сына и дочери — узнает, что смертельно больна. Чтобы найти детям папу, она начинает в ускоренном режиме искать надежного спутника жизни. В ролях потенциальных избранников снялись Никита Ефремов, Антон Филипенко, Павел Ворожцов и другие.
Режиссером выступила ученица Жоры Крыжовникова Карина Чувикова (сериал «Нина»).
С 6 марта, Wink
Сериал «Парни из Дели» / Deli Boys, премьера (18+)
Криминальная комедия о двух братьях-пакистанцах (Азиф Али из «Силиконовой долины» и Саагар Шайх из «Мисс Марвел»), приехавших на похороны отца и с удивлением узнавших, что его магазинчик в Штатах — натуральный перевалочный пункт для криминальных дел самого разного масштаба.
Шоу поставила Ниша Ганатра (сериал «И просто так» и сиквел «Чумовой пятницы», выходящий в этом году).
C 6 марта, Hulu
Сериал «Улица Шекспира», премьера (18+)
Сериал по сценарию Олега Маловичко («Лихие», «Трасса», «Нулевой пациент», «Хрустальный»). Успешного московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) настигает его цыганское происхождение и вместе с ним прошлое в таборе — бывшая жена (Елизавета Юрьева) просит помочь спасти их общую дочь (Полина Гухман).
Режиссер — Данил Чащин, до этого снявший комедию «Райцентр» также с Чеботаревым в главной роли.
С 6 марта, Okko
Сериал «Когда нас никто не видит» / Cuando nadie nos ve, премьера (18+)
Испанский триллер о двух женщинах-полицейских (Мариэла Гаррига и Марибель Верду), расследующих странные события в обычном городке в Андалусии: необычное самоубийство мужчины и пропажу американского солдата с местной военной базы. В процессе выясняется, что инциденты связаны между собой, и речь идет о глобальной преступной схеме.
Шоу снял Энрике Урбису, лауреат премии «Гойя» за фильм «Нет мира для нечестивых».
C 7 марта, Max
Сериал «Формула 1. Драйв выживания» / Formula 1: Drive to Survive, 7 сезон (18+)
Очередной сезон хитовой документалки Netflix о закулисье «королевы автоспорта». В преддверии нового чемпионата, который стартует в середине марта, создатели вспоминают сражение за титул в 2024-м — Макс Ферстаппен тогда одолел Ландо Норриса, однако сейчас тот настроен на реванш.
C 7 марта, Netflix
Сериал «Праведные Джемстоны» / The Righteous Gemstones, 4 сезон (18+)
Заключительный сезон комедии о семейке евангелистов из телевизора, которая наконец собирается уйти на покой. Каст изменений не претерпел: Джон Гудман, Дэнни Макбрайд (также вновь выступает одним из режиссеров наряду с Дэвидом Гордоном Грином и Джоди Хиллом), Адам Дивайн и Уолтон Гоггинс.
С 9 марта, HBO, «Амедиатека»
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