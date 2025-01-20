Как я встретил вашу маму: почему «Плохая девочка» с Николь Кидман оказалась не провокацией, а вполне обычным кино?

На первый взгляд фильм нидерландского режиссера Халины Рейн («Тела, тела, тела», «Инстинкт») должен был оказаться эротическим триллером о том, как даму 40+ заманивает в ловушку подозрительный субъект с очень серьезными скелетами в шкафу. Поначалу все к этому идет: особенно в моменте, когда Сэмюэл приезжает к Роми домой и знакомится с семьей без ее ведома. Но на деле ничего страшного не происходит — «Плохая девочка» оказывается крайне прямолинейной драмой (хотя комичного, в том числе невольно, там тоже хватает).

История о запретной связи замужней женщины с парнем намного моложе вообще не претендует на какое-то оригинальное высказывание. Да, после почти двадцати лет в браке супруги могут друг другу надоесть в интимном плане, и это приводит к нелепым ситуациями в духе «Придуши меня подушкой», «Я так не могу, чувствую себя насильником». Да, практически у каждого есть тайные сексуальные желания, и обычно ничего ужасного и шокируюшего в них нет. Да, в реальности все бывает не совсем так, как в воображении: поначалу и Сэмюэлу, который думал, что любит женщин постарше и доминировать, и Роми, считавшей, что хочет подчиняться, страшно неловко в этой ролевой игре.