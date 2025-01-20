Как я встретил вашу маму: почему «Плохая девочка» с Николь Кидман оказалась не провокацией, а вполне обычным кино?

В прокат вышел фильм «Плохая девочка» — противоречивая история об измене, сексуальных предпочтениях и честности с самим собой. Аккуратно рассказываем, какой получилась картина с Николь Кидман, Антонио Бандерасом и Харрисом Дикинсоном.
Бизнес-леди Роми (Николь Кидман), казалось бы, живет свою лучшую жизнь. Руководящая должность во взлетевшем инновационном стартапе с роботами-доставщиками. Заботливый муж, у которого неплохо складывается карьера театрального режиссера (Антонио Бандерас с трогательной сединой). Пара милых дочек-подростков, которые, конечно, чудят, но в меру. Но для полного счастья чего-то не хватает — как часто бывает, все упирается в сексуальную неудовлетворенность. Супруг искренне старается, но Роми втайне смотрит порно с акцентом на мужскую доминацию и мучительно прогоняет мысли о том, чтобы воплотить свои фантазии в реальности.
Триггером для больших перемен оказывается случайная встреча на улице: симпатичный парень в мешковатой куртке (Дикинсон) ловко укрощает сбежавшую от прохожей собаку, чем сильно впечатляет героиню, грезящую о приказах и сильной руке. Далее все только усложнится: этот молодой человек по имени Сэмюэл внезапно окажется стажером в ее компании, сразу начнет задавать неудобные вопросы про работу, напрашиваться на встречи с глазу на глаз в офисе и в целом давать понять, что его интересуют не только вопросы роботизированной доставки товаров. Понятно, чем все закончится: до постели и последующих проблем с мужем — один небольшой шажок.
На первый взгляд фильм нидерландского режиссера Халины Рейн («Тела, тела, тела», «Инстинкт») должен был оказаться эротическим триллером о том, как даму 40+ заманивает в ловушку подозрительный субъект с очень серьезными скелетами в шкафу. Поначалу все к этому идет: особенно в моменте, когда Сэмюэл приезжает к Роми домой и знакомится с семьей без ее ведома. Но на деле ничего страшного не происходит — «Плохая девочка» оказывается крайне прямолинейной драмой (хотя комичного, в том числе невольно, там тоже хватает).
История о запретной связи замужней женщины с парнем намного моложе вообще не претендует на какое-то оригинальное высказывание. Да, после почти двадцати лет в браке супруги могут друг другу надоесть в интимном плане, и это приводит к нелепым ситуациями в духе «Придуши меня подушкой», «Я так не могу, чувствую себя насильником». Да, практически у каждого есть тайные сексуальные желания, и обычно ничего ужасного и шокируюшего в них нет. Да, в реальности все бывает не совсем так, как в воображении: поначалу и Сэмюэлу, который думал, что любит женщин постарше и доминировать, и Роми, считавшей, что хочет подчиняться, страшно неловко в этой ролевой игре.
За всем этим можно усмотреть простой гуманистический посыл: будьте собой, не ведитесь на излишнее морализаторство, честность — лучшая политика, при желании все можно исправить даже после измены. Есть один-единственный вопрос, зачем для такого набора трюизмов понадобились голливудские звезды первой величины.
Конечно, Николь Кидман в 57 лет бросает актерский вызов самой себе и делает это не без блеска (приз за лучшую женскую роль в Венеции), неплох и Харрис Дикинсон (особенно когда играет растерянность), а Антонио Бандерас вообще в какой-то момент красиво переключается из мужа-мямли в режим горячего южного ревнивца — но в целом материал оказывается несколько слабоват для такого многообещающего каста. Пожалуй, единственное, в чем можно усмотреть провокацию, это поведении коллег Роми, которые, узнав о ее интрижке, натурально устраивают корпоративный шантаж — в эпоху культа этичности это выглядит даже большей смелостью автора, чем эротические сцены (к слову, более чем невинные), разговоры об адюльтере и разнообразии сексуальных практик.
Словом, девочка, конечно плохая — но настолько плохая, что даже хорошая.
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