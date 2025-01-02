Netflix показал первый тизер последнего сезона «Игры в кальмара»

Через неделю после премьеры второго сезона Netflix официально анонсировал выход третьего. Создатель сериала Хван Дон Хек говорил, что продолжение, вероятно, выйдет летом или осенью. The Hollywood Handle обратил внимание, что YouTube-канал корейского Netflix случайно раскрыл, что премьера состоится 27 июня.

Изначально критики холодно восприняли выход продолжения «Игры в кальмара», они упрекали создателей в медленном повествовании и схожести с первым сезоном. Однако это не помешало сериалу возглавить топ Netflix во всех странах, где работает стриминг.

Длинные праздники — отличный шанс посмотреть все главные фильмы и сериалы, которые вы пропустили в 2024-м (о них мы уже вам рассказали здесь, здесь, здесь и здесь!). А для тех, кто видел вообще все, стриминги и каналы продолжат выпускать киноконтент и на каникулах. Мы собрали многочисленные новогодние спешелы и прочие проекты, выходящие на этой и следующей неделе.