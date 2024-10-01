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Герои

Марк Эйдельштейн и Мария Мацель — герои сразу трех (!) обложек октябрьского номера Собака.ru!

Премьера осени! Актеры Мария Мацель, Марк Эйдельштейн и редакция Собака.ru подготовили сразу три обложки для октябрьского номера журнала — по случаю: в российский прокат выходят «Анора» Шона Бейкера, а также «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица» Романа Михайлова с Марком и Марией в главных ролях.

На Марке: шуба KALMANOVICH На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA
Юра Таралов

На Марке: шуба KALMANOVICH

На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA

Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев!

На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811
Юра Таралов

На Марии: кольца и серьги MIUZ DIAMONDS, платье 1811

На Марке: рубашка VIVA VOX
Юра Таралов

На Марке: рубашка VIVA VOX

Интервью с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном читайте в октябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.

Фото: Юра Таралов

Идея: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж и волосы: Юлия Худякова

Продюсеры: Дарья Венгерская

Фоторедактор: Екатерина Кузнецова 

Ассистенты стилиста: Елизавета Фесенко и Милана Назар

Ассистент визажиста: Анжелика Манько

Свет: Федор Лебедев и Павел Знаменский, Skypoint 

Ретушь и цветокоррекция: Софья Полякова

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