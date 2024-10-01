Премьера осени! Актеры Мария Мацель, Марк Эйдельштейн и редакция Собака.ru подготовили сразу три обложки для октябрьского номера журнала — по случаю: в российский прокат выходят «Анора» Шона Бейкера, а также «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица» Романа Михайлова с Марком и Марией в главных ролях.
На Марке: шуба KALMANOVICH
На Марии: серьги MIUZ DIAMONDS, шуба IVOLGA
Химия между актерами Марией Мацель и Марком Эйдельштейном прожигает экраны. Скоро сами увидите. Этих, пожалуй, самых востребованных в киноиндустрии феноменов-зумеров с максимально впечатляющей фильмографией (программа Берлинале за совместный проект «Страна Саша», например) объединяет не только экран: они оба родились 18 февраля, а еще каждый выпускает осенью по музыкальному альбому. Совпадение? Не думаем. Просто настала эра Водолеев!
Интервью с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном читайте в октябрьском номере и (совсем скоро!) на сайте Собака.ru.
Фото: Юра Таралов
Идея: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Юлия Худякова
Продюсеры: Дарья Венгерская
Фоторедактор: Екатерина Кузнецова
Ассистенты стилиста: Елизавета Фесенко и Милана Назар
Ассистент визажиста: Анжелика Манько
Свет: Федор Лебедев и Павел Знаменский, Skypoint
Ретушь и цветокоррекция: Софья Полякова
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