«Эмили в Париже», «Властелин колец: Кольца власти» и «Игры»: главные сериалы августа

Приключения обаятельной Эмили в Париже, роуд-муви с вайбом «Человека дождя» «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым из «Слова пацана», второй сезон «Властелина колец: Колец власти», ретродрама о подготовке Олимпиады-80 «Игры», а также продолжение «Убийств в одном здании» (снова с Мерил Стрип!) и комедия «Хаос» о греческих богах среди нас — рассказываем о главных сериалах последнего месяца лета.
«Она такая классная», премьера (18+)
Бенефис Льва Зулькарнаева из «Экспресса» и «Слова пацана» — роуд-муви о спонтанной поездке в Петербург. Он играет юного Леню с расстройством аутического спектра. Когда однажды вместо гиперопекающей мамы за ним присматривает сосед-оболтус Артем (Денис Прытков из «Капельника»), все идет не так, но становится переменой участи для каждого. Леня случайно видит на порносайте вебкамщицу Алексу Люкс (Мария Дризик) и влюбляется. И вот уже в компании еще двух друзей Бати (Валерий Степанов из «Море волнуется раз») и Ромы (Евгений Егоров из «Первокурсниц») они мчатся в город белых ночей, чтобы познакомиться с девушкой мечты.
В касте сериала также Татьяна Догилева и Павел Майков, а его режиссером выступил Александр Домогаров-младший, который, правда, попросил снять свою фамилию из финальной версии проекта. За роль Лени Лев Зулькарнаев получил приз как лучший актер на фестивале «Пилот-2024».
С 1 августа, Kion
«Трудная», премьера (18+)
Спин-офф «Новеньких» про одну из героинь Владу, которая после выхода из колонии пытается начать новую жизнь. Она устраивается работать в бар, поступает в вечернюю школу, но снова попадает в сложную ситуацию: ее обвиняют в убийстве, которое она не совершала. Владе приходится начать самостоятельное расследование, чтобы доказать свою невиновность.
Главную роль в сериале Оксаны Барковской играет Кира Медведева, победительница шоу «Новые пацанки». В каст также вернулся Глеб Калюжный.
С 1 августа, Start
«Бэтмен: Крестоносец в плаще» / Batman: Caped Crusader, премьера (18+)
Анимационный проект про Бэтмена спродюсировали Джей Джей Абрамс, режиссер фильма о нем Мэтт Ривз и создатель мультсериала 1990-х Брюс В. Тимм. Действие происходит в мрачном Готэме 1940-х. Супергерой действительно нужен этому погрязшему в коррупции городу — на него периодически нападают то обычные преступники, то сверхзлодеи.
Режиссером анимационного сериала стала Кристин Сотта, работавшая над «Харли Квинн».
С 1 августа, Prime Video
«Пять копеек», премьера (18+)
Сюжет комедии немного похож на «Ладу Голд» — по-хорошему дикого роуд-муви, который через размышления о 1990-х и их наследии пересказывал легенду о короле Артуре. «Пять копеек», в свою очередь, переосмысляют «12 стульев».
По сюжету механик «АвтоВаза» прячет в одном из собранных им жигулей золото. Много лет спустя в поиски драгоценной машины включаются его внучка Даша (Софья Присс из «Серебряных коньков»), а также случайно узнавшие о кладе спортивный комментатор Марина (Анна Алексеева), бизнесмен (Максим Битюков), его племянник (Кузьма Сапрыкин) и аферист Жора (Владимир Капустин). Также в дело оказываются втянуты бывший парень Даши по фамилии Петров (Никита Волков), жених Марины хоккеист Йохеннес (Вольфганг Черни) и полицейский Роман (Роман Курцын).
С 1 августа, Premier
«Игры», премьера (16+)
Ретродрама Евгения Стычкина («Нулевой пациент») о подготовке Олимпиады-80. Главный герой истории — советский мажор Игорь (Григорий Верник), работающий в оргкомитете события по принуждению номенклатурной семьи. Вместе со своей неподкупной начальницей Ириной (Мария Карпова) он оказывается втянут в игры, но не спортивные, а политические. Глава политбюро и СССР Леонид Брежнев (Юрий Стоянов) не слишком жаждет устраивать энерго- и ресурснозатратное мероприятие и запускать в небо мишку, к тому же Олимпиаде объявляют бойкот.
В сериале также снялись Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Евгения Дмитриева, сам Стычкин в роли иностранного журналиста и многие другие.
С 3 августа, «Кинопоиск»
«Взрослые», премьера (18+)
Режиссерский дебют дочери Валерия Тодоровского Екатерины — комедийная мелодрама о взрослении и поиске себя. Лучшим подругам Лизе (Мария Мацель), Соне (Стася Милославская) и Яне (Анастасия Талызина) недавно исполнилось по 25 лет. Прожив четверть века, они все еще не знают, кем будут, когда вырастут. А пока готовы бесконечно обсуждать друг с другом проблемы экзистенциальные и романтические.
С 5 августа, Okko
«Академия „Амбрелла“» / The Umbrella Academy, 4 сезон (18+)
Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix. В финальном сезоне семейство Харгривз, оставшись без сверхспособностей, попытается вести обычную жизнь. Но им вновь придется предотвращать апокалипсис (куда без этого). Среди новичков каста — Ник Офферман, Дэвид Кросс и Меган Маллали. Также проект будет состоять всего из шести эпизодов против обычных десяти.
С 8 августа, Netflix
«Черепашки-ниндзя: Истории» / Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, премьера (18+)
Пятый мультсериал во франшизе «Черепашек» разработали Кристофер Йост («Тор: Рагнарек») и Алан Ван («Голубоглазый самурай»). Это прямое продолжение анимационного фильма «Погром мутантов», которое будет выступать как мостик к грядущему сиквелу. Черепашкам-тинейджерам Леонардо, Рафаэлю, Донателло и Микеланджело предстоит сражаться поодиночке со суперзлодейкой Бишоп и бандой речных мутантов. Приглашенными звездами сезона среди прочих стали комик Пит Дэвидсон и актриса Роуз Бирн.
С 9 августа, Paramount+
«Индустрия» / Industry, 3 сезон (18+)
Продолжение максимально откровенной драмы про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. В новом сезоне «волчата из Сити» (не с Уолл-стрит, так как действие происходит в Лондоне) вновь вступают в болезненные созависимые отношения, борются с перфекционизмом и дисморфобией, берут на себя ответственность, предают и разочаровывают друг друга. А еще — пытаются зарабатывать на биржах. К актерскому составу из Марисы Абелы, Майхалы Херролд, Гарри Лоути и других присоединился Кит Харингтон, звезда «Игры престолов».
Третий сезон написали и спродюсировали Мики Даун («Ты, я и конец света») и Конрад Кэй («Хофф в записи»).
С 11 августа, HBO
«Обратная сторона Земли» / Solar Opposites, 5 сезон (18+)
Продолжение анимационного проекта от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда с парадоксальным юмором и разноцветными пришельцами, мимикрирующими под обычных американцев. Поскольку к четвертому сезону Ройланд шоу покинул, главного героя Корво начал озвучивать Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»). Он же будет делать это и в пятом.
С 12 августа, Hulu
«Плохая обезьяна» / Bad Monkey, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа Карла Хайасена о детективе Эндрю Янси, оставшемся не у дел. Он вынужден переквалифицироваться в ревизора ресторанов во Флориде, но возвращается к расследованиям, когда туристы вдруг находят во время рыбалки отрубленную руку.
Разработкой сериала занимался Билл Лоуренс («Тед Лассо», «Терапия»), а главную роль в нем сыграл Винс Вон.
С 14 августа, Apple TV+
«Эмили в Париже» / Emily in Paris, 4 сезон (18+)
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз в главной роли о пиарщице-американке Эмили, которая переехала из США в Париж, наконец-то выходит! (На релиз повлияла голливудская забастовка сценаристов, обычно проект выпускали на рождественских каникулах.) Правда, сезон разбит на две части — вторая половина станет доступна с 12 сентября.
В новых сериях Эмили опять будет разбираться в своих чувствах к Габриэлю (Лукас Браво) и Алфи (Люсьен Лависконт). А начальница Сильви (Филиппин Леруа-Болье) окажется недовольна тем, что бурная личная жизнь подчиненной негативно отражается на их общей работе.
С 15 августа, Netflix
«Рик и Морти: Аниме» / Rick and Morty: The Anime, премьера (18+)
Безумная мультивселенная Рика и Морти продолжает расширяться — на этот раз через аниме-спин-офф Такаси Сано. Четыре года назад режиссер поставил короткометражку о культовых деде-ученом и его внуке. Идея понравилась Adult Swim, и они развили ее до целого проекта на 10 эпизодов, в создании которого приняли участие сразу три японских студии. Главных персонажей в этой версии озвучивают актеры также из Японии — они же дублировали для своей страны оригинал.
С 16 августа, Adult Swim
«Дорога в тысячу ли» / Pachinko, 2 сезон (18+)
Экранизация книги Мин Чжин Ли про судьбу Сонджи и ее детей, которая в России выходила под именем «Дорога в тысячу ли» (в оригинале роман тоже называется «Pachinko»). Главная героиня рождается в Пусане в 1930-е, когда Корея была аннексирована Японией. Впереди у нее долгая и не всегда счастливая жизнь, полная драматических поворотов. Повзрослевшую Сонджи играет Юн Е-джон, получившая «Оскар» за роль бабушки в фильме «Минари». В новом сезоне саги речь пойдет в том числе о Второй мировой.
С 23 августа, Apple TV+
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 4 сезон (18+)
Обласканная американской критикой обаятельная детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с четвертым сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. На этот раз они отправятся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, так как их популярный тру-крайм-подкаст решат экранизировать.
В продолжении вновь появится Мерил Стрип (она присоединилась к касту в третьем, самом удачном, сезоне проекта), а еще — Ева Лонгория, Зак Галифианакис и Мелисса Маккарти.
С 27 августа, Hulu
«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2 сезон (18+)
На этот раз эпическая битва «Дома дракона» и «Колец власти» будет лишь постфактум. Премьеры вторых сезонов фэнтези-проектов развели по времени.
Напомним, действие в «Кольцах» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). В продолжении эльф Саурон (Чарли Викерз) попытается выковать те самые Кольца власти с помощью мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс), а остальные будут его остановливать от порабощения мира.
С 29 августа, Prime Video
«Хаос» / Kaos, премьера (18+)
Черная комедия с Джеффом Голдблюмом в главной роли о греческих богах, живущих в современном мире, как обычные люди. Он играет мнительного Зевса. Тот замечает у себя на лбу морщины и считает, что это предвестник скорой смерти и результат заговора.
В касте проекта также Джанет Мактир, Дэвид Тьюлис, Клифф Кертис и другие. Шоураннером стала сценаристка «Конца *** мира» Чарли Ковелл.
С 29 августа, Netflix
«Юг», премьера (16+)
Режиссер Иван Соснин («Далеки близкие») вновь снимает роуд-муви об отношениях отцов и детей. На этот раз с Ярославом Могильниковым (Ералаш из «Слова пацана») в главной роли.
Тихий и замкнутый тинейджер Юг Кипень решается на отчаянный поступок — отправиться на поиски папы. Потенциальных родителей, живущих в разных частях страны, сыграли Юрий Колокольников, Кирилл Кяро и Александр Яценко. Также в проекте снялись Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и Юлия Снигирь.
Август, Okko
«Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы», 2 сезон (18+)
Первый сезон сериал с Еленой Лядовой назывался «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Во втором основная суть драматургического конфликта также вынесена в заглавие. Так что в продолжении успешный адвокат Анна будет разбираться в хитросплетениях отношений мужа ее лучший подруги Ларисы, а еще — вмешиваться в уклад семьи своего сына (Макар Хлебников).
Одним из сценаристов сериала вновь выступил Александр Цыпкин, в режиссерском кресле — опять Алексей Кузмин-Тарасов.
Август, Okko
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