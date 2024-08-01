«Эмили в Париже», «Властелин колец: Кольца власти» и «Игры»: главные сериалы августа

«Она такая классная», премьера (18+)

Бенефис Льва Зулькарнаева из «Экспресса» и «Слова пацана» — роуд-муви о спонтанной поездке в Петербург. Он играет юного Леню с расстройством аутического спектра. Когда однажды вместо гиперопекающей мамы за ним присматривает сосед-оболтус Артем (Денис Прытков из «Капельника»), все идет не так, но становится переменой участи для каждого. Леня случайно видит на порносайте вебкамщицу Алексу Люкс (Мария Дризик) и влюбляется. И вот уже в компании еще двух друзей Бати (Валерий Степанов из «Море волнуется раз») и Ромы (Евгений Егоров из «Первокурсниц») они мчатся в город белых ночей, чтобы познакомиться с девушкой мечты.

В касте сериала также Татьяна Догилева и Павел Майков, а его режиссером выступил Александр Домогаров-младший, который, правда, попросил снять свою фамилию из финальной версии проекта. За роль Лени Лев Зулькарнаев получил приз как лучший актер на фестивале «Пилот-2024».

С 1 августа, Kion