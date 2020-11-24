Знакомьтесь, Полина Гухман — к 14 годам она уже снялась в главных ролях в двух фильмах «Кинотавра»

Актриса Полина Гухман из Петербурга — главный ньюкамер нового русского кино. К 14 годам ушла из академии балета Эйфмана и сыграла главную роль в лучшем дебюте «Кинотавра»-2020 — «Маша». И да, взрослую Машу в фильме сыграла Аня Чиповская! Ждем марта, когда фильм выйдет в российский прокат.
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Колье Аnni Lu, рубашка Marcelo Burlon (ДЛТ)
1990 -е, девочка-подросток дружит с бандитами из боксерской секции, мечтает стать певицей и смотрит на мир сквозь розовые очки. И ты сыграла эту девочку, а фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой (кстати, еще и сценаристки Тодоровского и Меликян) стал лучшим дебютом на «Кинотавре»-2020. Расскажи, как попала в картину?
Родители листали интернет и увидели объявление кастинг-директора Вовы Голова (подбирал актеров для «Тесноты», «Тряпичного союза» и «Трудно быть богом». — Прим. ред.), связались с ним, и он позвал нас на пробы. Первые были на «Ленфильме»: мы записывали в темном коридоре с ужасным звуком и практически без сценария. Потом я пару раз съездила на кастинги в Москву к Насте Пальчиковой. А дальше мы встречались с Настей уже на читках. В «Маше» ведь речь идет о 1990-х, и чтобы я прониклась эпохой, Настя показывала мне важные фильмы, рассказывала биографии ярких людей. Тогда она была такой же девочкой, как я сейчас.
Что-то тебя по-зрительски задело?
Запомнился «Брат» Алексея Балабанова, это уже классика. Кстати, не могу сказать, что я долго входила в атмосферу, все сразу пошло. Наверное, потому, что Настя очень доступно объясняет. Есть фильмы про 1990-е, которые дают драму, другие — романтику, а в нашей «Маше» есть и то, и другое.
Как вас приняли на «Кинотавре»?
Я не видела фильм до премьеры и сильно переживала — не знала, чего ожидать. Попыталась посмотреть «Машу» как зритель, который просто пришел в кино, и картина мне очень понравилась: по-моему, у нас круто получилось! (Смеется.) И зал был просто потрясающий. А больше всех удивилась Настя. Она сама монтировала картину, знает каждый ее миллиметр, и думала, что какие-то шутки зрители вообще не считают. А все смеялись, хлопали и замечали даже мелочи. В конце титры идут без саундтрека — в тишине, но все сидели и смотрели их: ни один человек не ушел.
Твою героиню во взрослом возрасте играет Аня Чиповская, которая даже носила на съемках линзы, чтобы у вас глаза были одинакового цвета.
Да, у меня они болотные, а издалека — карие. И светлоглазой Ане пришлось носить цветные линзы. Ей, кстати, очень шло, — она сразу стала похожа на кошечку. Перед съемками Настя решила нас познакомить. Я только потом поняла, как это мудро. Конечно, я смотрела фильмы и сериалы Ани, но не знала ее как человека: все-таки ты в кадре и в жизни — это совершенно разные вещи. И мне было немного страшно. Но мы посмотрели друг на друга и сразу поняли, что будет легко. Дальше мы весь день гуляли по Москве, было очень круто! И только на премьере я увидела, как точно Аня скопировала меня — какие-то жесты, мимику. Да, человек с возрастом меняется внешне и внутренне, но что-то остается все равно. Это как встреча двух друзей детства, вы узнаете друг друга по деталям. И вообще мне показалось, что у нас с Аней похожее мировоззрение: сразу было понятно, что подружимся.
И вы обе поете в фильме?
Да, у нас такая фишка: почти все герои поют, и при этом сами: «Маша» в том числе про джазовую музыку. Я раньше не пела, но после утверждения на роль, ходила к педагогу в Петербурге. У нас звучат песни Этты Джеймс, например, At Last. А еще Mr. Sandman, Fever! Называю композиции — и у меня сразу как будто флэшбеки из прошлого лета!
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Бомбер и кеды Celine, топ Balmain, юбка Vetemens, велосипедки Off-White (все — ДЛТ)
Что в твоей героине Маше тебе оказалось близко?
Окружение Маши — это пацаны из боксерской секции. Туда записывается и ее парень, а заправляет там Машин дядя, которого играет Максим Суханов. Я тоже в жизни больше дружу с мальчиками. Но это внешняя сторона. А внутренне я и мое поколение определенно другое: да и мир ведь тоже поменялся. То, что дети сейчас глупее и проводят время только в интернете, — стереотип. Мы в школе говорим как про YouTube и TikTok, так и о политике.
А вот насчет того, что мы свободнее — это спорно. С точки зрения комплексов, наверное, да — мне, например, нравится экспериментировать с макияжем как в сериале «Эйфория» (правда, я с ним никуда не выхожу). Но вот контролировать нас с помощью айфонов точно стало проще. Так что насчет свободы это пока еще вопрос.
«Маша» — это не первая твоя главная роль и не первый «Кинотавр»: ты дебютировала в драме «Иван», рассказывающей историю одинокого водителя скорой и маленькой девочки, встреча с которой меняет его жизнь?
Да, моя первая главная роль была в «Иване»: мне было 9 лет, а в 2016-м фильм вышел. И с ним мы тоже ездили на «Кинотавр» как раз четыре года назад. У меня как будто Олимпиада! (Смеется.) Но нет, с кино в моей семье никто не связан. Я училась в Академии балета Эйфмана, и одна из моих педагогов Алена Корчагина предложила попробовать сняться в небольшой роли в сериале ее мужа. А после рекомендовала маме водить меня на кастинги, потому что у меня получается. Кстати, в академию я попала на ее старте в 2013-м, у меня была гимнастическая подготовка, поэтому меня взяли. В 2019 году стало сложно совмещать учебу в академии с кино, поэтому я сосредоточилась на кинематографе. Теперь учусь в 210-й школе на Невском, в которую когда-то ходила и моя мама, а хореографией занимаюсь современной и как хобби.
Твой выбор в будущем — актерство?
Да, я хочу поступать на актерский факультет. С моим участием должна выйти комедия про Новый год «Мой папа не подарок», где партнерами по съемочной площадке были Тимофей Трибунцев и Ольга Медынич, а сейчас я снимаюсь во втором сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».
О, снова 1990-е глазами подростков! Читала в рецензиях на «Машу», как критики мечтали, чтобы вы встретились на съемочной площадке с рыжеволосой актрисой Валентиной Лялиной, которая играет в этом сериале.
Это потому что в «Маше» я рыжая. Настя четко видела такой цвет волос у героини. Это же отчасти ее автобиография, а она как раз рыжеволосая!
Текст: Елена Анисимова
Фото: Даниил Ярощук
Стиль: Анастасия Цупило
Визаж: Ольга Колесова
Ассистент: Юлия Свиридова
Благодарим кластер «Третье место» за помощь в проведении съемки.
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