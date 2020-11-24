Знакомьтесь, Полина Гухман — к 14 годам она уже снялась в главных ролях в двух фильмах «Кинотавра»

Как вас приняли на «Кинотавре»?

Я не видела фильм до премьеры и сильно переживала — не знала, чего ожидать. Попыталась посмотреть «Машу» как зритель, который просто пришел в кино, и картина мне очень понравилась: по-моему, у нас круто получилось! (Смеется.) И зал был просто потрясающий. А больше всех удивилась Настя. Она сама монтировала картину, знает каждый ее миллиметр, и думала, что какие-то шутки зрители вообще не считают. А все смеялись, хлопали и замечали даже мелочи. В конце титры идут без саундтрека — в тишине, но все сидели и смотрели их: ни один человек не ушел.

Твою героиню во взрослом возрасте играет Аня Чиповская, которая даже носила на съемках линзы, чтобы у вас глаза были одинакового цвета.

Да, у меня они болотные, а издалека — карие. И светлоглазой Ане пришлось носить цветные линзы. Ей, кстати, очень шло, — она сразу стала похожа на кошечку. Перед съемками Настя решила нас познакомить. Я только потом поняла, как это мудро. Конечно, я смотрела фильмы и сериалы Ани, но не знала ее как человека: все-таки ты в кадре и в жизни — это совершенно разные вещи. И мне было немного страшно. Но мы посмотрели друг на друга и сразу поняли, что будет легко. Дальше мы весь день гуляли по Москве, было очень круто! И только на премьере я увидела, как точно Аня скопировала меня — какие-то жесты, мимику. Да, человек с возрастом меняется внешне и внутренне, но что-то остается все равно. Это как встреча двух друзей детства, вы узнаете друг друга по деталям. И вообще мне показалось, что у нас с Аней похожее мировоззрение: сразу было понятно, что подружимся.

И вы обе поете в фильме?

Да, у нас такая фишка: почти все герои поют, и при этом сами: «Маша» в том числе про джазовую музыку. Я раньше не пела, но после утверждения на роль, ходила к педагогу в Петербурге. У нас звучат песни Этты Джеймс, например, At Last. А еще Mr. Sandman, Fever! Называю композиции — и у меня сразу как будто флэшбеки из прошлого лета!