От Гарри принца до Гарри Поттера: 24 лучшие зарубежные документалки 2022 года

Важным событием для поклонников «Игры Престолов» стал выход приквела под названием «Дом Драконов». Предчувствуя интерес публики, HBO сопроводили релиз отдельным документальным фильмом, в котором рассказывается о процессе съемок, работе над костюмами и спецэффектами.

Примечательно, что документальный фильм получил на «Кинопоиске» даже более высокую оценку, чем сам сериал — 8,6 против 8,2. На IMDb проект отдельного рейтинга пока не имеет.