От Гарри принца до Гарри Поттера: 24 лучшие зарубежные документалки 2022 года

За 2022 год вышло сразу несколько документальных проектов, которые заставили говорить о себе всех, однако в течение года посмотреть их многим не удалось. Специально перед новогодними выходными «Собака.ru» напоминает о главных мировых документалках: от юбилея Гарри Потера и истории знакомства принца Гарри с Меган Маркл до трогательнейшего байопика марсохода «Оппортьюнити».
«Гарри и Меган» / Harry & Meghan (18+)
Одна из самых громких документальных премьер года — за первые две недели шоу набрало более 170 млн часов просмотров, став самой успешным нехудожественным проектом Netflix. История любви и семейной жизни младшего сына короля Карла III принца Гарри с Меган Маркл попала в топы просмотров в десятках стран. Впрочем, реакция посмотревших оказалась крайне неоднозначной — в IMDb сериал получил среднюю оценку всего 4,6 при 17 тысячах отзывов.
Дом, который построили Драконы / The House That Dragons Built (18+)
Важным событием для поклонников «Игры Престолов» стал выход приквела под названием «Дом Драконов». Предчувствуя интерес публики, HBO сопроводили релиз отдельным документальным фильмом, в котором рассказывается о процессе съемок, работе над костюмами и спецэффектами.
Примечательно, что документальный фильм получил на «Кинопоиске» даже более высокую оценку, чем сам сериал — 8,6 против 8,2. На IMDb проект отдельного рейтинга пока не имеет.
Кошмарный квартирант / Worst Roommate Ever (16+)
В марте этого года Netflix представил мини-сериал из пяти эпизодов, в котором рассказываются жутковатые истории о соседях, а вернее о том, как эти самые соседи могут превратить жизнь окружающих в ад.
На IMDb сериал оценили уже 8,5 тысячи пользователей. Средняя оценка, которую поставили проекту любители пощекотать себе нервы — 7,1.
Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса / Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off (18+)
Документальные проекты 2022 года пропитаны ностальгией. Так, имя легендарного Тони Хоука знакомо даже тем, кто ни разу в жизни не смотрел соревнований по скейтбордингу. Он сделал для этого вида спорта примерно то же самое, что Михаэль Шумахер сделал для Формулы-1, став его живым воплощением и образцом для всех, кто исполняет трюки на доске с колесиками. Теперь же HBO выпустило фильм о его карьере и личной жизни.
На IMDb биография Хоука получила оценку пользователей 8,0, пользователи «Кинопоиска» восприняли ленту даже более благожелательно — на российском сервисе его средняя оценка составила 8,5.
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс / Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (16+)
Одна из самых ожидаемых документалок 2022 года, приуроченная к 20-летию первого фильма о Гарри Поттер, которая еще на этапе съемок обросла спорами, если не сказать скандалами. После вызвавших острую реакцию заявлений Джоан Роулинг о трансгендерных людях, авторы фильма решили не звать ее на площадку. В итоге писательница все же появилась в кадре, но не совсем так, как можно было бы ожидать.
Ностальгическую историю о том, как актеры вернулись в легендарную школу волшебства оценили более 40 тысяч пользователей IMDb и аж 200 тысяч пользователей «Кинопоиска». В обоих случаях средняя оценка – 8.0.
Доисторическая планета / Prehistoric Planet (6+)
Казалось бы, кого можно удивить в 2022 году документальным фильмом про динозавров. И все же Apple TV+, похоже, это удалось. Создатели уделили внимание не только потрясающей по своей реалистичности графике, но и эмоциям, которые, по их мнению, должны были испытывать древние ящеры. Тем самым режиссеры заставили зрителя проникнуться к динозаврам не только интересом, но и сочувствием.
В итоге фильм получил пять номинаций на различные премии и даже выиграл награду за лучший саундтрек Hollywood Music In Media Awards. Оценки зрителей также впечатляют — на IMDb рейтинг фильма составил 8,5.
Луи Армстронг: Black & Blues / Louis Armstrong's Black & Blues (12+)
Почти двухчасовой фильм о судьбе и музыке одного из самых известных джазменов в истории. В нем зрители смогут узнать о том, как начинал свою карьеру Армстронг, что позволило ему подняться на вершину музыкального олимпа и какое значение его наследие имеет сейчас.
Фильм получил премию Международной ассоциации документалистов. Оценка на IMDb — 7,4.
Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо / Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo (18+)
История мексиканской секты, которая также снискала себе популярность также на юге США. Люди вступали в нее, надеясь на вечное спасение, но в реальности столкнулись с сексуальным насилием и унижениями. В итоге лидер церкви Насон Хоин Гарсия в 2019 году был арестован и признался в домогательствах к детям.
Трехсерийный проект, в котором жертвы Ла Лус дель Мундо рассказывают о произошедшем, вышел в прокат в декабре 2022 года и сейчас оценен пользователями IMDb на 7,7.
И просто так... Документальный фильм / And Just Like That... The Documentary (18+)
Похоже, HBO решил поставить на поток документальные фильмы о съемках своих наиболее значимых проектов. Помимо «Дома, который построил дракон» в этом году канал выпустил также фильм о съемках продолжения «Секса в большом городе».
Как и сам сериал, документальный проект вызвал неоднозначную реакцию у публики. Так, на IMDb фильм получил всего 6,6, а вот российская публика отнеслась к нему благосклоннее, поставив на «Кинопоиске» 7,6. Перед просмотром советуем освежить в памяти само продолжение легендарного проекта или почитать нашу рецензию.
Айкан: Неутомимый миллиардер / Icahn: The Restless Billionaire (18+)
Биография американского миллиардера Карла Айкана. Он пришел на Уолл-Стрит в 1961 году, устроившись стажером в фирму Dreyfus & Company, а уже через несколько лет открыл свою собственную брокерскую контору. Сейчас бизнесмен входит в топ-30 рейтинга Forbes, а в 2016 году президент Трамп даже выдвигал его на пост советника по вопросам регулирования бизнеса. Вместе с членами семьи предпринимателя и его коллегами авторы фильма пытаются ответить на вопрос, кто же такой Карл Айкан.
Фильм получил 7,0 на IMDb и 7,6 на «Кинопоиске».
Спокойной ночи, Оппи / Good Night Oppy (0+)
Одна из самых трогательных документалок года посвящена легендарному марсоходу «Оппортьюнити», который был отправлен на Красную планету с 90-дневной миссией, а в итоге проработал 15 лет. Создатели показали приключения робота NASA так, что ему просто невозможно не сочувствовать, будто живому существу, заброшенному на миллионы километров от дома.
Творение Amazon Prime получило 15 номинаций и 14 призов на различных американских фестивалях документальных фильмов. Оценка зрителей на IMDb — 7,7.
Неймар: идеальный хаос / Neymar: The Perfect Chaos (16+)
В 2022 году вышло сразу несколько крупных документальных проектов о звездах спорта. Один из них посвящен Неймару, безусловно входящему в список самых ярких игроков мирового футбола последних лет. Бразилец рассказывает на камеру о своем пути, работе, и повседневной жизни. Так что всем, кто интересуется большим футболом видео может быть интересно.
Впрочем, если бы сборная Бразилии смогла бы выступить на Чемпионате мира в Катаре удачнее, то, вероятно, и успех фильма был бы выше. Пока же на IMDb его оценка всего 6,6.
Полярный медведь / Polar Bear (+12)
Для тех, кто любит видовые фильмы о природе Disney+ приготовил подарок в виде картины о белой медведице, которая старается выжить в условиях меняющегося климата и тающих льдов.
Продолжительность ленты — полтора часа. Оценка на IMDb — 6,9.
Люси и Дези / Lucy and Desi (16+)
Проект Amazon Prime для тех, кто интересуется историей американской культуры. Лента рассказывает о создателях одного из самых популярных ситкомов в истории телевидения — «Я люблю Люси». В 1950-х сериал приковывал к телевизорам миллионы американцев, теперь же документалисты изучают феномен этого шоу.
Лента снискала благосклонность критиков и получила прайм-таймовую премию «Эмми». Оценка зрителей IMDb — 7,8.
Посмотри на меня: XXXTentacion / Look at Me: XXXTentacion (18+)
Рассказ о драматичной биографии одного из самых популярных исполнителей последнего десятилетия. Обычный подросток Джасей Онфрой за двадцать лет успел превратиться из никому неизвестного паренька читающего рэп, в звезду мирового масштаба (в чем ему весьма помог сервис SoundCloud, куда XXXTentacion выкладывал свои треки). Однако его только начавшаяся карьера была трагическим образом оборвана — музыкант был застрелен на улице Майами.
Фильм, в котором авторы пытаются осознать феномен XXXTentacion был встречен публикой довольно тепло — оценка IMDb 7,5.
Кто такая женщина? / What Is a Woman? (18+)
Один из самых спорных документальных проектов уходящего года, с откровенно провокационным названием. Вдумайтесь, только раздел «Критика» в англоязычной википедийной статье об этом фильме занимает 11 абзацев! Автор картины, консервативный американский политический обозреватель Мэтт Уолш, предлагает свои ответы на вопросы о том, что такое пол и гендер в 2022 году. В результате одни критики назвали его работу «завораживающей», а другие — «трансфобной пропагандой».
Впрочем, пользователям IMDb фильм, судя по всему, в основном понравился. Во всяком случае средняя оценка составила 8,4.
Самая быстрая женщина на Земле / The Fastest Woman on Earth (18+)
Если консервативные рассуждения на тему места женщины в современном мире вас волнуют мало, то, возможно, вам будет интересен фильм ровно с обратным посылом. Рассказ о профессиональной гонщице, телеведущей Джесси Комбс, установившей рекорд скорости, разогнавшись на реактивном автомобиле до 841,3 км/ч. Однако победа обернулась трагедией, бывшая ведущая «Разрушителей легенд» не справилась с управлением и погибла в результате аварии.
Фильм о твердости и упорстве, которые иногда стоят слишком дорого, набрал на IMDb рейтинг 7,6.
Возвращение в космос / Return to Space (6+)
Последний год изрядно подмочил репутацию Илона Маска, имя которого в последнее время чаще мелькает в прессе из-за скандалов с Twitter, чем по каким-либо другим поводам. Однако два года назад весь мир, затаив дыхание, смотрел за запуском к МКС первого частного корабля Dragon. В новом фильме от Netflix рассказывается о том, как команда SpaceX почти 10 лет шла к этому успеху.
Рейтинг фильма на IMDb — 7,3, а вот в России, судя по всему, Илона Маска любят больше, ведь на «Кинопоиске» лента набрала куда более внушительные 7,9.
Клятва / The Vow (18+)
Вторая часть истории HBO о сетевой компании NXIVM, руководителям которой были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.
Первый сезон вышел в 2020 году и получил неплохие, но не блестящие оценки зрителей. Однако второй понравился пользователям уже заметно больше, а последняя серия и вовсе имеет на IMDb среднюю оценку 9,1.
Шак / Shaq (18+)
Еще одна спортивная документалка 2022 года. На этот раз ее главным героем стал не футболист, а баскетболист — в прошлом звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил, который был феноменом на площадке и постепенно стал им и в шоу-бизнесе (в частности, благодаря своим камео в голливудских фильмах).
Зрители оценили баскетбольную документалку очень тепло — рейтинг на IMDb на конец декабря составил 7,9.
Вудсток '99: Полный провал / Trainwreck: Woodstock '99 (18+)
Фильм об одном из главных разочарований в истории музыки. В 1999 году в США попытались повторить легендарный фестиваль «Вудсток», однако чуда не произошло. Вместо повторения «лета любви» получился скандал. На фестивале произошли беспорядки, зафиксированы случаи мародерства и даже изнасиловний.
Фильм снискал больше успеха чем фестиваль, которому он посвящен, набрав оценку пользователей 7,4 при 17 тысячах отзывов.
Аферист из Tinder / The Tinder Swindler (16+)
И, конечно, главная документальная лента 2022 года, повествующая о похождениях израильского мошенника Саймона Леваева, выдававшего себя за наследника российской алмазной империи. Революционная картинка, динамичный монтаж и напряженная атмосфера сделали его главным событием в индустрии.
Если вы до сих пор не посмотрели его, то новогодние каникулы — самое время. Или же вы можете почитать краткий пересказ этой истории на сайте «Собака.ru».
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