О том, что Джоан Роулинг все-таки примет участие в спецэпизоде к 20-летию кинофраншизы о Гарри Поттере, сообщает The Independent. По данным издания, актеры, принявшие участие в съемках, расскажут о том, как творчество писательницы повлияло на жизни миллионов людей по всему миру и их самих, вспомнят, как они испытывали трепет каждый раз перед выходом новых частей.

«Я думаю, что очень легко забыть то, что в то время многие говорили о смерти чтения. Одна из причин, по которой я так восхищаюсь Роулинг — это ее способность вернуть людям любовь к чтению», — отметил исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф.

После этого в кадре появится сама Роулинг. Она расскажет о том, как Рэдклифф был утвержден на роль «мальчика, который выжил».

Первая экранизация романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышла в США и Великобритании 16 ноября 2001 года. Картина собрала более 1 миллиарда долларов по всему миру и стала самым кассовым фильмом того времени. Картина выдвигалась на три премии «Оскар» (лучшие костюмы, лучшая работа художника-постановщика и лучшая музыка).

Студия Warner Bros. решила выпустить свой спецэпизод из-за успеха фильма о сериале «Друзья», где знаменитая шестерка актеров встретилась в тех самых интерьерах кафе, и вспомнила самые яркие и трогательные моменты работы над одним из самых популярных комедийных шоу.

Премьера спецэпизода в честь 20-летия кинофраншизы о Гарри Поттере состоится 1 января 2022 года на HBO Max.