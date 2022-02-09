Фильм «Аферист из Tinder» стала самым популярным на Netflix. Почему все обсуждают историю мошенника, выманившего у женщин более $10 млн

Алмазный принц из Tinder

В 2018 году IT-консультант Сесиль Фьеллхей, живущая в Лондоне, увидела в Tinder профиль человека по имени Саймон Леваев. Мужчина сразу ей понравился: его инстаграм был полон фотографий с деловых встреч, вечеринок, яхт и частных самолетов. «Его жизнь так сильно отличалась от той, которую я веду. Я подумала, что было бы круто встретиться», — вспоминает Сесиль.

Свайпнув вправо, девушка практически сразу получила ответ. Мужчина написал, что завтра улетает из Лондона и предложил немедленно выпить кофе в лобби шикарного отеля, в котором он остановился. Как рассказывает Сесиль, во время встречи Саймон рассказал о своей работе в компании LLD Diamonds (крупный игрок алмазного рынка). При этом он (если верить фильму) назвался сыном Льва Леваева — реального израильского предпринимателя советского происхождения, которому приписывают знакомство с российским руководством.

В конце разговора, согласно рассказу Сесиль, мужчина сообщил, что вынужден отправиться в Болгарию по делам и пригласил собеседницу с собой: лететь предстояло на частном самолете. Саймон даже одолжил девушке свой Роллс-Ройс с водителем, чтобы она могла съездить за вещами и паспортом. Уже в аэропорту мисс Фьеллхей познакомилась с другими спутниками своего нового знакомого: охраной, партнерами и матерью ребенка Саймона. Она рассказала Сесиль, что Леваев — порядочный человек, который поддерживает ее, хотя они уже не встречаются.

После короткой поездки в Софию между Сесиль и Саймоном завязалась романтическая переписка. Саймон летал в Осло, мисс Фьеллхей навещала мать, дарил ей огромные букеты и наконец предложил съехаться, для чего попросил подобрать им совместное жилье в Лондоне.