Фильм «Аферист из Tinder» стала самым популярным на Netflix. Почему все обсуждают историю мошенника, выманившего у женщин более $10 млн

На Netflix вышел документальный фильм «Аферист из Tinder» (The Tinder Swindler), ставший уже самым популярным в еженедельном рейтинге стриминга. Картина посвящена Саймону Леваеву, который, по словам авторов, выдавал себя за сына российско-израильского миллиардера, обманом выманивал у женщин тысячи долларов, тратил их на роскошные отели, частные самолеты, эксклюзивные вечеринки и поиск новых жертв. Сам мужчина (да, он на свободе!) уже пригрозил документалистам иском о клевете. Максимально коротко рассказываем эту головокружительную историю. Внимание: в тексте много спойлеров!
Алмазный принц из Tinder
В 2018 году IT-консультант Сесиль Фьеллхей, живущая в Лондоне, увидела в Tinder профиль человека по имени Саймон Леваев. Мужчина сразу ей понравился: его инстаграм был полон фотографий с деловых встреч, вечеринок, яхт и частных самолетов. «Его жизнь так сильно отличалась от той, которую я веду. Я подумала, что было бы круто встретиться», — вспоминает Сесиль.
Свайпнув вправо, девушка практически сразу получила ответ. Мужчина написал, что завтра улетает из Лондона и предложил немедленно выпить кофе в лобби шикарного отеля, в котором он остановился. Как рассказывает Сесиль, во время встречи Саймон рассказал о своей работе в компании LLD Diamonds (крупный игрок алмазного рынка). При этом он (если верить фильму) назвался сыном Льва Леваева — реального израильского предпринимателя советского происхождения, которому приписывают знакомство с российским руководством.
В конце разговора, согласно рассказу Сесиль, мужчина сообщил, что вынужден отправиться в Болгарию по делам и пригласил собеседницу с собой: лететь предстояло на частном самолете. Саймон даже одолжил девушке свой Роллс-Ройс с водителем, чтобы она могла съездить за вещами и паспортом. Уже в аэропорту мисс Фьеллхей познакомилась с другими спутниками своего нового знакомого: охраной, партнерами и матерью ребенка Саймона. Она рассказала Сесиль, что Леваев — порядочный человек, который поддерживает ее, хотя они уже не встречаются.
После короткой поездки в Софию между Сесиль и Саймоном завязалась романтическая переписка. Саймон летал в Осло, мисс Фьеллхей навещала мать, дарил ей огромные букеты и наконец предложил съехаться, для чего попросил подобрать им совместное жилье в Лондоне.
«Это было похоже на страшный сон»
Вскоре после того, как Саймон и Сесиль официально стали парой, мужчина признался, что сейчас пытается заключить сделку на 70 млн долларов, из-за чего ему поступают угрозы. Этим он, по рассказу девушки, объяснил необходимость покинуть Лондон.
Как-то ночью, вспоминает она, Сесиль пришли тревожные сообщения. В них были фотографии телохранителя Саймона Питера всего в крови. На следующее утро Саймон сообщил, что служба безопасности запретила ему платить своими банковскими картами из соображений безопасности и попросил Сесиль разрешить ему пользоваться ее кредиткой. Девушка согласилась открыть на свое имя карту American Express и привязать ее к аккаунту жениха. Он пообещал, что это временная мера, которая займет от силы две недели.
Однако лимит на карте довольно быстро был исчерпан, затем он попросил привезти ему в Амстердам 25 тысяч долларов наличными, якобы объяснив это защитой от слежки. Девушка вынуждена была взять кредит. В столице Нидерландов она лишь ненадолго увидела Саймона, их встреча была прервана звонком службы охраны, которая предупредила, что враги Левиева его нашли и ему необходимо как можно быстрее покинуть страну. «Очень тяжело осознавать, что твой любимый в беде, и что он морально раздавлен», — рассказывает Сесиль.
После этого Саймон, согласно данным, приведенным в фильме, постоянно менял место положения и регулярно просил Сесиль подтверждать операции по кредитке и увеличивать на ней лимит. Для этого он даже прислал ей подтверждение, что она трудоустроена в LLD Diamonds с зарплатой более 90 тысяч долларов в месяц. В результате долги девушки достигли четверти миллиона. В конечном итоге Саймон вызвал ее к себе в Амстердам и отдал ей чек на сумму, заметно превышавшую ее обязательства перед банками. Однако обналичить чек у девушки не получилось. «Это было похоже на страшный сон», — признается она.
Правда выходит наружу
Оказавшись на грани разорения, Сесиль вернулась на родину в Норвегию. Она заблокировала Саймона в Tinder, но он стал звонить домой ее матери и, по словам девушки, угрожать: «Я хочу дать тебе совет, будь осторожна, у всех поступков есть последствия», — приводятся в фильме слова, якобы сказанные Леваевым. Девушка обратилась в полицию и даже думала о самоубийстве (она некоторое время находилась на лечении у психиатра). Также она сообщила о произошедшем в American Express. Там ей сообщили, что она не первая жертва этого человека, и посоветовали поискать информацию о мужчине по имени Шимон Хают. Выяснилось, что это аферист, который был осужден в Финляндии за обман трех женщин за несколько лет до этого. Его стиль был таким же, как у Саймона: знакомство через Tinder, личные самолеты, рассказы о богатых родственниках и просьбы о деньгах из-за критической ситуации.
После этого девушка написала в крупнейшую газету Норвегии VG, где взялись за расследование ее дела. Журналисты хотели доказать, что Саймон Леваев и Шимон Хают — одно и то же лицо. Они запросили у финских властей имена жертв Хаюта. Среди них оказалась мать ребенка Саймона, которую Сесиль видела во время поездки в Софию (именно она убедила Сесиль в порядочности Леваева).
Журналисты решили проверить последний известный адрес Хаюта и отправились в Израиль. Там на окраине Тель-Авива в квартале ортодоксальных евреев они встретили женщину, которая представилась матерью Шимона, но сказала, что не общается с ним уже много лет. Она же сказала, что он сменил фамилию на Леваев. Эту информацию подтвердили и в израильской полиции. Репортерам объяснили, что Хают должен был предстать перед израильским судом, но сбежал из страны. Так журналисты нашли подтверждение того, что Саймон и Шимон — один и тот же человек.
Однако было непонятно, где он сейчас. Они стали проверять банковские выписки Сесиль и искать на чьи имена покупались билеты за ее деньги. Среди множества людей, упомянутых в документах, они нашли шведку Перниллу Шохольм. С ней Леваев также познакомился через Tinder, но романтических отношений между ними не сложилось, зато они стали близкими друзьями. Через некоторое время Саймон прислал Пернилле ссылки на статьи о проблемах в холдинге LLD Diamonds, и отправил фотографии своего окровавленного охранника, попросив у подруги денег, чтобы справиться с неприятностями.
Саймон, по словам Перниллы, несколько раз откладывал возвращение долга, а затем просил еще денег: в частности, на билеты. Когда девушка оказалась на пороге финансового краха, он предложил встретиться в Мюнхене и отдать ей какие-то из своих часов в счет долга. Именно в этот момент Пернилле и написали норвежские журналисты. Она предложила помочь им разоблачить Саймона. Для этого девушка встретилась со своим лже-другом в Германии, хотя не знала, чем для нее может кончиться эта поездка, если она будет разоблачена.
После ужина Саймон отдал ей часы (они, по словам Перниллы, оказались подделкой). Во время этой встречи журналистам удалось сфотографировать предполагаемого афериста. Эти снимки стали частью большой статьи с рассказами Перниллы и Сесиль о действиях Саймона Леваева. Материал мгновенно получил множество откликов (не только положительных: в комментариях началась травля главных героинь, которых обвиняли в алчности и наивности). Девушек стали приглашать СМИ разных стран, выяснилось, что их обидчик мог быть связан с аферами по всему миру, его разыскивали в нескольких странах. Однако Саймон по-прежнему оставался на свободе, ведь, как объяснили в фильме журналисты, местные полицейские власти всякий раз испытывали сложности с тем, чтобы поймать того, кого они считали мелким мошенником.
«У всех поступков есть последствия»
Айлин Шарлотт из Нидерландов называет себя еще одной жертвой Леваева. К моменту выхода текста с признаниями Сесиль и Перниллы они с Саймоном встречались уже больше года и собирались пожениться. Ссылку на текст она увидела, садясь в самолет из Праги, где она как раз навещала своего возлюбленного. Из материала журналистов она узнала, что ее история очень похожа на события, произошедшие с остальными.
Она познакомилась с Саймоном в Tinder, их первое свидание прошло в пятизвездочном отеле, даже сообщения, которые Айлин получала от Саймона, совпадают с некоторыми посланиями Леваева Сесиль. Более того, если верить журналистам, мужчина одновременно поддерживал отношения с ними обеими. Также предполагаемый мошенник посылал своей невесте фотографии окровавленного охранника и просил денег, чтобы скрыться от врагов.
Айлин решила помочь полиции найти Саймона, но прежде попытаться вернуть хотя бы часть своих денег. Момент, по ее словам, оказался самым удачным: Tinder оказался для Леваева заблокирован: его фотографии были во всех СМИ: невеста оставалась единственной его надеждой. Он объяснял ей, что статья норвежских журналистов проплачена его врагами, мисс Шарлотт сделала вид, что поверила ему. Он просил ее продать дом, чтобы он смог спастись, но она предложила другой план: Айлин, работающая в модной индустрии, вызвалась помочь в продаже дорогой одежды Саймона. Он согласился и даже прислал ей карточку, выданную на свое новое имя — Давид Шарон.
Получив одежду жениха, она стала продавать ее, но деньги Саймону не отправила. Он сначала напоминал о необходимости получить средства, торопил девушку, потом стал угрожать, а позже умолять. Он присылал фотографии объедков, которыми он питался, и номера в хостеле, в котором вынужден был жить. «Это был чудовищный для меня опыт, но часть меня была рада видеть, как же его корежит», — признается Айлин. В какой-то момент Саймон сообщил, что покидает Чехию и отправляется в Грецию. По времени отправки сообщения его бывшая невеста вычислила рейс и отправила все данные в местную полицию. В результате Леваев был задержан.
Happy end?
В результате Саймона экстрадировали в Израиль, где он получил 15 месяцев тюрьмы за преступления, совершенные в этой стране. Однако, как отмечают авторы фильма, отсидел Левиев всего треть срока и даже вернулся в Tinder (правда, после выхода фильма его аккаунт заблокировали).
Телохранитель, люди, выдававшие себя за бизнес-партнеров Саймона, бывшая жертва Хаюта из Финляндии, убедившая Сесиль в его порядочности, не предстали перед судом.
Сесиль, Пернилла и Айлин до сих пор вынуждены выплачивать долги (Саймон так и не привлекался к суду по обвинению в преступлениях против них). Однако был создан целый фонд желающих помочь им выбраться из долговой ямы. Создателей же фильма Саймон Леваев пообещал засудить за клевету. Уже после выхода фильма он, по некоторым данным, также предложил дать интервью за 10 тысяч долларов.
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