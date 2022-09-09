Почему принц Чарльз стал королем Карлом III? Кто будет новым наследником престола? Что еще за королева-консорт?

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась Королева Елизавета II. Ее наследником стал ее сын Чарльз, которого теперь именуют Карлом III (а его жену, леди Камиллу, называют королевой-консортом). Почему новый монарх сменил имя? Что теперь будет с гимном «Боже, храни королеву?» и кто же станет новым наследником престола? Отвечаем максимально просто вместе с кандидатом исторических наук, специалистом по английской монархии Виктором Ковалевым.
Почему Принц Чарльз вдруг стал королем Карлом?
Дело в том, что традиционно в России принято латинизировать имена королей (правда, это касается не всех стран, так испанские, португальские и скандинавские правители именуются в отечественных книгах и газетах так же, как на их родном языке). Эта традиция пошла еще с изучения средневековых документов — которые монархи подписывали на латыни. Принцы такой важности бумаги своей подписью не скрепляли, поэтому их имена в нашей традиции не латинизировались.
Чарльз — это английская форма имени Карл. Поэтому имя он не менял, просто теперь мы будем его писать в соответствии с нашей традицией именовать правящих королей на латинский манер. Другой момент, что Чарльз, получив, власть, мог выбрать любое из своих крестильных имен (их у него четыре: Чарльз, Филипп, Артур, Джордж). То есть он мог стать Георгом VII или Артуром I, но он выбрал свое основное имя, став таким образом Карлом III.
Говорили, что из-за разрыва с принцессой Дианой и брака с Камиллой Паркер-Боулз он лишился права на престол. Почему он все же стал королем?
Монархические браки еще с рубежа XVIII—XIX веков регулируются королевским статутом о браке. Согласно этому документу, любой брак в королевской семье заключается только с согласия монарха. При этом любой брак, заключенный с согласия правителя, считается действительным. На разводы никаких ограничений для монархов тоже нет. Можно вспомнить знаменитого короля Генриха VIII, который разводился не один раз.
Брак с Камиллой Паркер-Боулз действительно можно считать неоднозначным, но раз королева Елизавета признала этот союз и одобрила его, то и подданным не престало обсуждать мудрость монарха в данном случае.
Камиллу теперь называют королевой-консортом. Что это значит?
Королева-консорт — это супруга монарха, которая в случае смерти короля не может претендовать на трон. То есть, когда Карл III покинет этот мир, корона перейдет не к Камилле, а к одному из его сыновей.
Кто станет новым наследником английского престола?
Очевидно, им станет сын Карла III, принц Уильям. Он будет именоваться принцем Уэльским, это традиционный титул для мужчин-наследников английской короны.
С этим титулом, кстати, связана забавная история. Он был учрежден в XIII веке, когда Англия завоевала Уэльс. Признавая власть английского монарха, валлийцы попросили дать им заступника, настаивая, чтобы им стал человек, который не говорит по-английски (чтобы им не стал член королевской семьи). Тогда, по легенде, английский король Эдуард I согласился и велел представить валлийцам их нового принца, своего новорожденного сына Эдуарда II, который тогда не умел говорить и, следовательно, не знал ни слова по-английски.
Почему вообще Чарльза уже именуют королем, ведь коронации еще не было?
По традиции, монархия не может жить без монарха. К примеру, в Англии все правосудие вершится от королевского имени. То есть формально, если бы Карл III сразу не получил бы власть, то суды по всей стране не могли бы работать до коронации. Представить себе такое трудно. Именно поэтому традиционно, как только врач констатирует смерть монарха, один из придворных произносит сакраментальную фразу «Король умер, да здравствует король!»
Более того, потенциально Карл вообще может не короноваться. Многие английские правители не проводили этот ритуал по несколько лет после вступления на трон. В XIX веке от коронаций в Англии вообще предлагали отказаться, впрочем, затем все же решили сохранить традицию.
Что будет с гимном «Боже храни королеву?»
Он останется английским гимном, просто теперь будет звучать «Боже, храни короля». Поскольку в английском языке слова «king» (король) и «queen» (королева) имеют равное количество слогов, то никаких проблем в этом нет. Более того, так уже не раз делалось. Так, при отце Елизаветы, Георге VI, пели «Боже храни, короля».
Принцу Чарльзу за 70 он станет самым старым королем Англии?
Самым старым монархом на момент вступления на престол. До сегодняшнего дня этот рекорд принадлежал Вильгельму IV, который в 1830 году стал королем в 64 года и правил до 71.
Что вообще означает смена короля? Это только ритуал? Или что-то реально поменяется?
Конечно, смена короля — это не просто пустой ритуал. Это важное событие, которое пусть и не очень сильно, но изменит жизнь всех жителей Соединенного Королевства. Профиль Карла III появится на деньгах и марках, его монограмму будут изображать на почтовых ящиках, полицейской форме и т.д.
Но кардинальных изменений в британской политике или обществе ждать не стоит. Все же реальная практическая власть находится в руках парламента и кабинета министров. Отношения короля с этими органами регулируется традицией и джентльменскими соглашениями, которые не позволяют монархии действовать произвольно.
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