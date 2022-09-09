Почему принц Чарльз стал королем Карлом III? Кто будет новым наследником престола? Что еще за королева-консорт?

Почему Принц Чарльз вдруг стал королем Карлом?

Дело в том, что традиционно в России принято латинизировать имена королей (правда, это касается не всех стран, так испанские, португальские и скандинавские правители именуются в отечественных книгах и газетах так же, как на их родном языке). Эта традиция пошла еще с изучения средневековых документов — которые монархи подписывали на латыни. Принцы такой важности бумаги своей подписью не скрепляли, поэтому их имена в нашей традиции не латинизировались.

Чарльз — это английская форма имени Карл. Поэтому имя он не менял, просто теперь мы будем его писать в соответствии с нашей традицией именовать правящих королей на латинский манер. Другой момент, что Чарльз, получив, власть, мог выбрать любое из своих крестильных имен (их у него четыре: Чарльз, Филипп, Артур, Джордж). То есть он мог стать Георгом VII или Артуром I, но он выбрал свое основное имя, став таким образом Карлом III.