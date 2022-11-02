Новый и последний фильм Александра Сокурова «Сказка» выйдет в европейский прокат в ближайшие месяцы

По словам Сокурова, на сегодняшний день прокат фильма «Сказка» утвержден в Испании, Португалии, Сербии, Франции и Италии. «В этом году, кажется, будет Испания и Португалия, если я не ошибаюсь. Франция — в самом начале следующего года, они готовят прокат, там кое-что нужно приготовить для этого еще. В Сербии, если я не ошибаюсь, чуть ли не в декабре этого года показ», — отметил редиссер

«Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось, по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — поделился Сокуров.