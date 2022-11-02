Новый и последний фильм Александра Сокурова «Сказка» выйдет в европейский прокат в ближайшие месяцы

Судьба ленты в России пока неясна: режиссер не подавал документы на получение прокатного удостоверения.
По словам Сокурова, на сегодняшний день прокат фильма «Сказка» утвержден в Испании, Португалии, Сербии, Франции и Италии. «В этом году, кажется, будет Испания и Португалия, если я не ошибаюсь. Франция — в самом начале следующего года, они готовят прокат, там кое-что нужно приготовить для этого еще. В Сербии, если я не ошибаюсь, чуть ли не в декабре этого года показ», — отметил редиссер
«Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось, по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — поделился Сокуров.
О реакции Европы на фильм «Сказка», выдержка по ТАСС:
То, что он недлинный, идет час двадцать минут всего, я думаю, что для такого исторического фильма это очень хороший хронометраж, ты не устаешь от него, несмотря на сложное содержание. Он такой и музыкальный, и в нем много диалогов и так далее. Нашей группе удалось выполнить задачу, я считаю. Она была очень сложной: в этом [кинематографическом] языковом сегменте, в такой форме и с такими техническими вопросами в кино еще никто не сталкивался. Мы первые, и мы смогли это сделать.
Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» рассказывает о событиях Второй мировой войны. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — объяснял ранее режиссер.
«Сказкой» Сокуров планирует завершить свою кинокарьеру. Лента должна была участвовать в Каннском кинофестивале, однако позже режиссер отменил планы — несмотря на персональное приглашение от организаторов. Одновременно фильм принял участие в крупном киносмотре — «Сказка» вошла в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно. Посмотрите трейлер последнего фильма Александра Сокурова.
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