Вышел первый трейлер нового (и последнего!) фильма Александра Сокурова «Сказка»

Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» рассказывает о событиях Второй мировой войны. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — объяснял ранее режиссер.

«Сказкой» Сокуров планирует завершить свою кинокарьеру. Лента должна была участвовать в Каннском кинофестивале, однако позже режиссер отменил планы — несмотря на персональное приглашение от организаторов. «Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — объяснял Сокуров.

Несмотря на это, лента все-таки примет участие в крупном киносмотре — «Сказка» вошла в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно.