18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Каннский кинофестиваль готов рассматривать фильмы Сокурова, Звягинцева и Серебренникова для участия в конкурсной программе

Поделиться:

Каннский кинофестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники, близкие к французскому фестивалю.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Фильмы этих режиссеров имеют возможность попасть в программу Канн, даже если эти проекты частично сняты с привлечением средств государства.

На участие в основном конкурсе Каннского фестиваля в этом году претендует биографическая драма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Фильм покажет историю Антонины Милюковой, жене Петра Чайковского. Главные роли играют Алена Михайлова, рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.

Также рассматривается новый фильм «Сказка» Александра Сокурова. Режиссер расскажет фантастическую историю о событиях Второй мировой войны. Оба фильма снимались без господдержки. У Андрея Звягинцева в этом году нет готовых проектов. В феврале он еще проходил реабилитацию после коронавируса. В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: