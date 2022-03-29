Каннский кинофестиваль готов рассматривать фильмы Сокурова, Звягинцева и Серебренникова для участия в конкурсной программе

Фильмы этих режиссеров имеют возможность попасть в программу Канн, даже если эти проекты частично сняты с привлечением средств государства.

На участие в основном конкурсе Каннского фестиваля в этом году претендует биографическая драма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Фильм покажет историю Антонины Милюковой, жене Петра Чайковского. Главные роли играют Алена Михайлова, рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев и Один Байрон.

Также рассматривается новый фильм «Сказка» Александра Сокурова. Режиссер расскажет фантастическую историю о событиях Второй мировой войны. Оба фильма снимались без господдержки. У Андрея Звягинцева в этом году нет готовых проектов. В феврале он еще проходил реабилитацию после коронавируса. В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.