Александр Сокуров передумал представлять новый фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале

«Нет, конечно, нет. Фильм «Сказка» — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — сообщил Сокуров.

Напомним, в конце марта Сокуров намеревался подать заявку на участие своего нового фильма «Сказка» в Каннском кинофестивале.

Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» рассказывает о событиях Второй мировой войне. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — объяснял ранее режиссер. Актерский состав пока не раскрывается — известно, что в фильме были задействованы только зарубежные актеры.

Ранее также стало известно, что Каннский кинофестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Ленты этих режиссеров имеют возможность попасть в программу Канн, даже если эти проекты частично сняты с привлечением средств государства.