Новый фильм Сокурова «Сказка» вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно

Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» рассказывает о событиях Второй мировой войне. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — объяснял ранее режиссер.

Международный кинофестиваль в Локарно проводится ежегодно с 1946 года и считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. В этот раз киносмотр состоится 3-13 августа. Как пишет РИА «Новости», сам Сокуров назвал будущую поездку на кинофестиваль в Локарно «завершением своей кинематографической жизни».