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Новый фильм Сокурова «Сказка» вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно

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Новый фильм режиссера Александр Сокурова «Сказка» вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно. Сам режиссер назвал предстоящую поездку на киносмотр «завершением своей кинематографической жизни».

Фото: Дмитрий Колесов

Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» рассказывает о событиях Второй мировой войне. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — объяснял ранее режиссер. 

Международный кинофестиваль в Локарно проводится ежегодно с 1946 года и считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского. В этот раз киносмотр состоится 3-13 августа. Как пишет РИА «Новости», сам Сокуров назвал будущую поездку на кинофестиваль в Локарно «завершением своей кинематографической жизни».

locarnofestival.ch/en/LFF/locarno75/program-75/film/Skazka
locarnofestival.ch/en/LFF/locarno75/program-75/film/Skazka
locarnofestival.ch/en/LFF/locarno75/program-75/film/Skazka

Напомним, в апреле стало известно, что Александр Сокуров подаст заявку на участие своего нового фильма «Сказка» в Каннском кинофестивале. Однако позже режиссер отменил планынесмотря на персональное приглашение от организаторов. «Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — объяснил Сокуров.

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Александр Сокуров

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