«Мы завершаем последние правки в перезапись фильма и […] будем отправлять [заявку на участие в отборе на Каннский кинофестиваль]. В пятницу мы, наверное, закончим все поправки по звуку. Наверное, мы это сделаем в выходные дни или в начале той недели. […] Там огромное количество фильмов, и совсем необязательно, что этот фильм им понравится. Это исторический фильм, он сложный и для Европы, и для нас сложный, для всех», — приводит ТАСС слова Сокурова.

В условиях «жестких ограничений на показы всего, что сделано в России», Сокуров не имеет «никаких оснований полагать», что для него будет сделано исключение. Несмотря на это, режиссер отмечает, что «участие фильма из России сейчас принципиально важно». «Я считаю, что этот фильм обязательно должны увидеть зрители, особенно мои зрители, молодые зрители в стране. Но что будет — посмотрим. Я не настаиваю на показе фильма в России. Как сложится», — резюмировал он.

Новый фильм Александра Сокурова «Сказка» рассказывает о событиях Второй мировой войне. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — объяснял ранее режиссер. Актерский состав пока не раскрывается — известно, что в фильме были задействованы только зарубежные актеры.

Ранее также стало известно, что Каннский кинофестиваль готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова вне зависимости от международной политической обстановки. Ленты этих режиссеров имеют возможность попасть в программу Канн, даже если эти проекты частично сняты с привлечением средств государства.