Создателям фильма «Цой» Алексея Учителя грозит уголовная ответственность за нарушение авторских прав

Создателям фильма фильма «Цой» режиссера Алексея Учителя грозит уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Дело после проверки передали в Следственный комитет. Об этом заявила юридический представитель сына лидера группы «Кино» Александра Цоя Александра Николаева.
В ноябре 2020 года сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал судебный иск на режиссера Алексея Учителя, его киностудию «Рок» и кинопрокатные компании «Каропрокат» и «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг». Категория, в которой проходит дело — «О защите права гражданина на изображение». Тогда Учитель назвал претензии Александра Цоя к авторам фильма безосновательными — образ Виктора Цоя в киноленте не может быть искажен, поскольку на экране лидер группы «Кино» появляется только в документальных кадрах, снятых Учителем еще при жизни музыканта.
Позже защита Александра Цоя обратилась в Мосгорсуд, чтобы установить обстоятельства использования в фильме без согласия сына лидера группы «Кино» изображения и персональных данных его отца. В то же время правоохранительными органами рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием согласия правообладателей на использование в фильме «Цой» четырех песен группы «Кино».
Сейчас дело передали в Следственный комитет. По словам юридического представителя Александра Цоя Александры Николаевой, создателям фильма грозит уголовная ответственность за нарушение авторских прав. «Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку и передали дело в Следственный комитет в связи с наличием признаков состава преступления по статье 146 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за причинение ущерба автору и правообладателям нарушением авторских и смежных прав. При наличии признаков состава преступления уголовное дело должно быть возбуждено в ближайшее время, а личности нарушителей и степень их вины установят следствие и суд», — приводит РИА «Новости» слова юриста.
Фильм Алексея Учителя «Цой» вышел в прокат 12 ноября 2020 года. Тогда же отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с проката фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о водителе автобуса, который 15 августа 1990 года врезался в «Москвич» лидера группы «Кино». По их мнению, лента «нарушает интересы» близких музыканта, родственников и общества в целом.
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