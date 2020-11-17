«Виктор Цой до сих пор нас всех объединяет» — Алексей Учитель о своем новом фильме

Почему картина игровая

Считаю категорически неправильным делить кино на документальное и художественное. Документальное кино может быть художественным, а художественное часто включает элементы документального. Картина «Цой» не стала исключением. В фильме используется как документальная съемка (из фильма «Рок» — Прим. ред.), так и вымысел. При этом они абсолютно органично вписываются и необходимы, чтобы дополнять друг друга.

Мой переход в игровое кино был случайным и связан со смертью. Я занимался документальными картинами, видел в этом свое призвание. Это продолжалось долгое время, пока не начались съемки документального фильма, главная героиня которого умерла. Так появилась игровая картина «Мания Жизели» (картина — вольный байопик балерины Ольги Спесивцевой — Прим.ред.). Когда я ее снял, понял, что дурак, который поздно начал. С тех пор с великим удовольствием снимаю игровое кино, потому что много времени упустил тогда. У меня есть режиссерский курс во ВГИКе. Мои студенты снимают два фильма в год: документальный и игровой. Это колоссальное ощущение ремесла, когда осваиваешь два разных подхода к реальной личности и актеру.

Думаю, документальная работа «Рок» стала в свое время культовой, потому что была сделана художественно. Когда просто показывают документ, смотрится не так естественно и динамично. При работе с документалистикой я никогда не брал интервью у своих героев, не заковывал их в рамки сюжета. Они просто были такими, какие есть. Моя задача — снять человека так, чтобы раскрыть все стороны его жизни. Это впечатляет зрителя, и это сложнее всего.

В игровом кино действуют свои законы, тебе дозволено все. В документалистике искусственно соорудить реального человека не получится, а в игровом — да. Ты можешь изменить сценарий, что герой погибает или оживает – все что угодно. Но вместе с выбором появляется огромная ответственность. Так, например, мы задумывали написать несуществующую композицию в стиле Виктора Цоя и выдать ее за оригинал, якобы записанный на кассете с новым альбомом «47», которую он пытался включить в момент аварии. Мы даже слова написали, но потом я себя остановил – тогда образ реального Цоя заполнился бы в голове зрителя вымышленным.