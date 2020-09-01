Отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с проката фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о водителе автобуса, который 15 августа 1990 года врезался в «Москвич» лидера группы «Кино». По их мнению, лента «нарушает интересы» близких музыканта, родственников и общества в целом.
Отец и сын Виктора Цоя просят Путина снять с проката фильм Алексея Учителя о лидере группы «Кино»
Как пишет Газета.ру, наследники Цоя считают фильм Учителя «пошлым зрелищем», которое нарушает их права, и просят главу государства «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры». «Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — говорят они.
Роберт и Александр Цой
Из обращения к президенту России Владимиру Путину:
Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом.
Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями.
«Разрешить недопустимую ситуацию» Роберт и Александр Цой просят Путина в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда. «Судебное решение не повернет время вспять и не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма «Цой», порочащего доброе имя Виктора Цоя и его близких», — подчеркивают в обращении родственники лидера группы «Кино».
Напомним, о том, что режиссер Алексей Учитель планирует снять фильм о музыканте Викторе Цое, стало известно в сентябре 2018 года. Сценарий к картине написал Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край». В июле Учитель приступил к производству ленты, подчеркнув, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Позже появился первый кадр со съемок фильма Алексея Учителя о Викторе Цое. Съемки частично проходили в Петербурге.
Образ самого Виктора Цоя в грядущей картине не появится, так как повествование начнется уже после гибели. Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родственники Цоя везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.