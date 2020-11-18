Накануне сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал судебный иск на режиссера Алексея Учителя, его киностудию «Рок» и кинопрокатные компании «Каропрокат» и «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг». Категория, в которой проходит дело — «О защите права гражданина на изображение». Режиссер и прокатчики еще не получили его официально, но как только это случится, они намерены защищаться.

«Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях — защищаться. Я считаю, что наше дело правое: для выпуска фильма в прокат были соблюдены все правила и нормы, нас тщательно проверяли юристы Министерства культуры, прокатчика, наши собственные юристы. Никаких законов мы не нарушали», — сказал ТАСС режиссер

По словам Учителя, претензии Александра Цоя к авторам фильма безосновательны. Образ Виктора Цоя в киноленте не может быть искажен, поскольку на экране лидер группы «Кино» появляется только в документальных кадрах, снятых Учителем еще при жизни музыканта. «Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца», — отметил Учитель.

Зрители, в том числе и Александр Цой, могут высказать отрицательное мнение по поводу фильма, но подачу иска считает несправедливой, считает Учитель. «У нас огромный коллектив с прекрасными исполнителями ролей и творческой группой. Неужели мы все задумывали очернить имя Виктора Цоя? Это невозможно. Я знал Виктора лично, общался с ним, снимал, сделал две документальные картины о нем. И испытываю к нему огромное уважение и трепет, как и вся творческая группа. И фильм мы делали о любви к Цою и Цоя — ко всем», — заявил режиссер.