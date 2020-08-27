Вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой» с Евгением Цыгановым и Паулиной Андреевой в главных ролях

«Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней», — говорится в аннотации к фильму.

Образ самого Виктора Цоя в грядущей картине не появится, так как повествование начнется уже после гибели. Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родственники Цоя везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии.

Актриса Паулина Андреева, известная по работе в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» и фильму «Саранча», исполнит роль последней любви Виктора Цоя. Актер и режиссер Евгений Цыганов воплотит экранный образ водителя «икаруса», в автомобильной аварии с которым и погиб музыкант. Роль продюсера группы «Кино» Юрия Айзеншписа досталась Игорю Вернику.

Российская премьера фильма Алексея Учителя «Цой» должна была состояться 3 сентября 2020 года. Сейчас релиз перенесен на неопределенный срок.

Напомним, о том, что режиссер Алексей Учитель планирует снять фильм о музыканте Викторе Цое, стало известно в сентябре 2018 года. Сценарий к картине пишет Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край». В июле Учитель приступил к производству ленты, подчеркнув, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Позже появился первый кадр со съемок фильма Алексея Учителя о Викторе Цое. Съемки частично проходили в Петербурге.