Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера Алексея Учителя и прокатчиков фильма о лидере группы «Кино»

Как рассказал Александр Цой «Комсомольской правде», иск был подан еще в октябре. Через суд сын лидера группы «Кино» планировал приостановить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» и получить от режиссера копии ленты.

«Мы планировали их изучить и уже аргументированно, буквально по секундам, рассказать, что там сделано не по правилам. Но так случилось, что это уже не актуально, поскольку прокат стартовал четыре дня назад, 12 ноября. Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы — просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими», — отметил Цой.

Фильм Алексея Учителя «Цой» вышел в прокат 12 ноября. Если суд удовлетворит иск Александра Цоя, от Учителя будут требовать переделать ее с учетом требований и замечаний семьи лидера группы «Кино».

Напомним, ранее отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять с проката фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о водителе автобуса, который 15 августа 1990 года врезался в «Москвич» лидера группы «Кино». По их мнению, лента «нарушает интересы» близких музыканта, родственников и общества в целом.