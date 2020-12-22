От «Дюны» до «Петровых в гриппе»: 25 самых ожидаемых фильмов 2021 года

«Дюна» / Dune

Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не справился сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить фильм одновременно в кино и на платформе HBO Max. Как бы то ни было, философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком вновь самый ожидаемый фильм года, пускай уже и следующего.

С 30 сентября