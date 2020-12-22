От «Дюны» до «Петровых в гриппе»: 25 самых ожидаемых фильмов 2021 года

Сай-фая Дени Вильнева с Тимоти Шаламе «Дюна», трогательный роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд «Земля кочевников» и карнавальная драмеди Уэса Андерсона «Французский вестник» — «Собака.ru» выбрала самые ожидаемые фильмы, которые (надеемся!) выйдут в России в следующем году.
«Дюна» / Dune
Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не справился сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить фильм одновременно в кино и на платформе HBO Max. Как бы то ни было, философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком вновь самый ожидаемый фильм года, пускай уже и следующего.
С 30 сентября
«Земля кочевников» / Nomadland
Трогательная картина Хлои Чжао снята почти документальной камерой — режиссер китайского происхождения вместе с героиней Фрэнсис МакДорманд исследует изнанку капиталистической американской мечты: тысячи людей, оставшихся на излете жизни без средств к существованию и дома. Роуд-муви победил на Венецианском кинофестивале.
С 25 марта
«Северный ветер»
Невероятно красивая сказка Ренаты Литвиновой исследует времена (и вневременье) тотального матриархата — как женщины влиятельного клана вдруг потеряли свое могущество. В касте — сама Рената, ее дочь Ульяна, Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, Антон Шагин и блистательная Татьяна Пилецкая.
Февраль
«Малькольм и Мари» / Malcolm & Marie
Зендея и режиссер «Эйфории» Сэм Левенсон изменяют HBO с Netflix — в черно-белой разговорной драме об отношениях. Бонус — в касте также Джон Вашингтон из «Черного клановца».
С 5 февраля
«Петровы в гриппе»
Экранизация Кириллом Серебренниковым лихорадочного романа Алексея Сальникова с Семеном Серзиным в главной роли. По слухам, фильм хотели представить на Каннском кинофестивале или Берлинале, что будет с его релизом в пандемической реальности пока не совсем понятно, зато текст и фильм идут к ней, как никогда.
Дата релиза неизвестна
«Не время умирать» / No Time to Die
Фильм из франшизы о Джеймсе Бонде с названием-девизом 2020 года планируют выпустить в апреле. Главное — не умереть до этого от любопытства, какой же вышла последняя часть, где агента 007 играет все еще Дэниэл Крейг, а саундтрек написала Билли Айлиш с братом Финнеасом.
С 1 апреля
«Тихое место 2» / A Quiet Place Part II
Продолжение триллера Джона Красински про недалекое будущее, в котором нельзя издавать звуки — иначе настигнут монстры. Семья Эббот (в сокращенном составе после событий первой части) отправится на этот раз во внешний мир.
С 22 апреля
«Черная вдова» / Black Widow
Фильм рассказывает предысторию героини Marvel со славянскими корнями, которую играет Скарлетт Йоханссон. Все, что вы хотели знать о Наташе Романофф, но боялись спросить!
С 6 мая
«Круэлла» / Cruella
Приквел «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли демонической злодейки с умопомрачительными туалетами Круэллы де Вил. Ее версию одобрила и Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме 1998 года, — она стала исполнительным продюсером картины.
С 27 мая
«Душа» / Soul
В США новый анимационный фильм от Pixar о поисках себя и души выйдет на Disney+ в католическое Рождество — 25 декабря. В России придется подождать до января, зато картину (надеемся!) можно будет увидеть в кино. Это трогательная история об учителе-джазмене Джо, для которого конец земной жизни становится только началом.
С 21 января
«Чернобыль»
В случае героической драмы Данилы Козловского (с ним же и Оксаной Акиньшиной в главных ролях) переезд релиза на 2021 год кажется абсолютно оправданным — 26 апреля исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фильм посвящен пожарным.
С 15 апреля
«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»» / The French Dispatch
Фильм-признание в любви Уэса Андерсона журналу «The New Yorker», хотя события картины и далеки от реальных. В касте карнавальной драмеди с запутанным сюжетом на этот раз Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт, Оуэн Уилсон и, конечно, актер-талисман режиссера — Билл Мюррей.
Дата релиза неизвестна
«Майор Гром»
Режиссер наших любимых клипов группы Sirotkin Олег Трофим экранизировал первый успешный российский комикс «Майор Гром», в главной роли брутального следователя из Петербурга — звезда Александринского театра Тихон Жизневский, его боевую подругу сыграла Любовь Аксенова. В случае коммерческого успеха проект станет франшизой.
C 8 апреля
«Общага»
Снимающий в Голливуде оператор Роман Васьянов («Ярость», «Отряд самоубийц») дебютирует в режиссуре экранизацией романа Алексея Иванова «Общага-на- Крови». Главную роль студента Забелы в фильме играет сын Ивана Вырыпаева Геннадий.
Дата релиза неизвестна
«Вестсайдская история» / West Side Story
Ремейк бродвейского мюзикла по мотивам повести, которой печальнее нет на свете, снял Стивен Спилберг. Марию (она же Джульетта) сыграла Рэйчел Зеглер, Тони (то есть Ромео) стал Энсел Элгорт.
С 9 декабря
«Матрица 4» / The Matrix 4
Четвертую часть (казалось бы законченной) истории снимает Лана Вачовски без своей сестры. Изменит ли фильм киноиндустрию, пока не ясно, как нет и подробностей сюжета. По слухам, в фильме появится молодой Морфеус, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Также вернется Джада Пинкетт Смит в роли Найоби.
С 23 декабря
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad
Автор «Стражей Галактики» и «Мстителей» Джеймс Ганн выпускает сиквел истории про отряд суперзлодеев вселенной DC во главе с Харли Квинн (Марго Робби). Сценаристы намекают, что миссию навылет переживут не все герои.
С 5 августа
«King’s Man: Начало» / The King's Man
В приквеле шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman» про безупречных джентльменов действие происходит во время Первой мировой войны. Главный герой — Конрад (Харрис Дикинсон), сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет быть полезным родной Англии.
С 11 марта
«Топ Ган: Мэверик» / Top Gun: Maverick
Сиквел фильма с Томом Крузом снят, кажется, для того, чтобы убедиться, что у того где-то спрятан портрет, стареющий вместо него. С момента выхода оригинала прошло 35 лет, а он почти не изменился. По сюжету герой Круза по-прежнему работает летчиком-испытателем и встречает сына своего погибшего друга.
С 8 июля
«Родные»
В первом приближении комедия дебютанта в режиссуре Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова просто обязана стать народным хитом. Отец семейства (Сергей Бурунов) хочет исполнить мечту всей жизни и поехать на Грушинский фестиваль, остальные, в том числе сочиняющая песни дочь (Монеточка), вынуждены смириться.
С 11 февраля
«Пугало»
Победитель «Кинотавра»-2020 — фильм о якутской знахарке и человеческом одиночестве — должен выйти в прокат в феврале. Его режиссер Дмитрий Давыдова — настоящий самобытный самоучка, как, кажется, и все якутское кино, феноменом которого критики восхищаются уже лет 10. Он работал учителем начальных классов, а короткометражки стал снимать вместе со своими учениками.
С 18 февраля
«Том и Джерри» / Tom and Jerry
Полнометражная картина про вражду самых знаменитых мышонка и кота — сотрудница престижного отеля (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома для поимки Джерри, чтобы тот не сорвал грядущую дорогую свадьбу.
С 25 февраля
«Нос, или Заговор «не таких»»
Анимационная картина Андрея Хржановского посвящена не носу коллежского асессора Ковалева, а новаторам в искусстве: от Николая Гоголя и Михаила Булгакова до Всеволода Мейерхольда и Дмитрия Шостакович.
С 11 марта
The Beatles: Get Back
У документального фильма Питера Джексона про The Beatles пока нет локализованного названия, зато есть ориентировочная дата релиза — 26 августа. Автор «Властелина колец» рассказывает об всем: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.
С 26 августа
«Морбиус» / Morbius
Студия Sony Pictures развивает линейку фильмов, основанную на комиксах Marvel про Человека-паука. Начинают с его врага доктора Морбиуса, страдающего от заболевания крови. Его сыграл Джаред Лето.
С 18 марта
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