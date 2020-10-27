Как Татьяна Пилецкая в 92 года (что? да!) играет на сцене «БалтДома» и в фильме Ренаты Литвиновой

Чем вы занимали себя во время этих перерывов?

Сидела в архивах. У меня интересные корни, немецкие, моего отца звали Людвиг Урлауб. В 1998 году я написала свою первую книгу под названием «Серебряные нити» — она посвящена моему детству, юности и работе с великими актерами. Я не люблю слово «мемуары» и не хочу ее так называть. Спустя какое-то время мне удалось найти родственников в Германии, и мы узнали друг друга в аэропорту Гамбурга благодаря тому, что «Нити» были у меня в руках. Недавно вышел мой сборник воспоминаний «Навстречу ветру», тот самый, который я подарила Ренате. Теперь очень хочется издать 75 стихотворений, написанных за всю жизнь.

У вас лихо началась кинокарьера, но в какой-то момент вы сделали выбор в пользу театра. Как это произошло?

В 1955 году в Ленинград приезжал певец Александр Вертинский. Знакомая моей мамы представила меня ему, а он рассказал, что в Москве снимается фильм «Княжна Мери», для которого я очень подхожу, и попросил принести фотографию. Я принесла, и меня утвердили! Так Вертинский стал «крестным» этой роли. А потом все как-то резко закончилось — меня не утверждали. Но тут опять судьбоносная случайность! В Доме кино ко мне подошел директор театра Ленинского комсомола (ныне — «Балтийский дом». — Прим. ред.) и спросил, не хочу ли я попробовать себя в театре. Я удивилась, но пошла на переговоры и в 1962 году начала работать. Дебютной ролью была Роксана в «Сирано де Бержераке», потом были Лариса Огудалова в «Бесприданнице», Миледи в «Трех мушкетерах» и даже императрица Елизавета Петровна в спектакле «Ванька-Каин». Еще играю в постановках «Русской антрепризы им. Андрея Миронова», например, в спектакле «Баба Шанель» по произведению Николая Коляды, чьи пьесы ставили и Роман Виктюк, и Галина Волчек в «Современнике», и нынешний худрук Александринского Валерий Фокин.

Как вам удается сохранять такую яркую жизненную энергию в 92 года?

Ну, во-первых, это гены. Во-вторых, я была замужем за человеком, который оберегал меня от всего. Мой муж, Борис Агешин (первый советский профессиональный мим, заслуженный артист, прожил в браке с Татьяной Пилецкой 45 лет, скончался в 2018 году. — Прим. ред.). Но пантомима и балет живут всего 20 лет. Поэтому когда он закончил заниматься любимым делом, то полностью растворился в семье. Вероятно, это дало мне возможность держаться и не растрачиваться ни на что. Два года как его нет, и этот период был очень тяжелым для меня. Я только сейчас начинаю себя заново собирать. Мой театр меня поддерживает, помогает, а атмосфера Петербурга, в котором я живу всю жизнь, вдохновляет. Это неповторимо.