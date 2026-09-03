Наум Клейман и Николай Солодников расскажут о книгах детства на фестивале «Подписных изданий»

Команда «Подписных изданий» раскрыла имена секретных гостей фестиваля «Книжный сад» к 100-летию магазина. 5 сентября в Итальянском саду (прямо за «Подписными») выступят киновед, многолетний руководитель московского Музея кино Наум Клейман и журналист, автор проектов #ещенепознер и «Диалоги» Николай Солодников. Клейман и Солодников проведут дискуссию «Книги нашего детства».

Фестиваль «Книжный сад» пройдет с 4 по 6 сентября. Среди гостей праздника — китайская писательница Чжан Юэжань, итальянский писатель и историк Марчелло Симонетта, а также Евгений Цыганов со своей рок-группой «МЕ4ТА», первый главред русского Vogue Алена Долецкая, искусствовед Владимир Лисовский, историк Лев Лурье, блогер Вика Чума и писательница Марина Степнова. Подробнее о программе Собака.ru рассказывала здесь.

В последние годы Николай Солодников развивает авторский YouTube-канал под своим именем. В рефлексивных фильмах-беседах с ним в кадре появляется Наум Клейман, а также мультипликатор Юрий Норштейн, психолингвист Татьяна Черниговская, певица Нани Брегвадзе. Наум Ихильевич становился героем портретных интервью Солодникова в 2020 и в 2022 году.

Встреча «Книги нашего детства» начнется 5 сентября в 18:00 на Литейном, 57. Вход свободный.

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