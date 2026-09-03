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Наум Клейман и Николай Солодников расскажут о книгах детства на фестивале «Подписных изданий»

Встреча состоится 5 сентября в Итальянском саду.

Кадр из фильма «Наум. Предчувствия» (реж. Андрей Натоцинский)
K24», ТХ, 2026

Кадр из фильма «Наум. Предчувствия» (реж. Андрей Натоцинский)

Команда «Подписных изданий» раскрыла имена секретных гостей фестиваля «Книжный сад» к 100-летию магазина. 5 сентября в Итальянском саду (прямо за «Подписными») выступят киновед, многолетний руководитель московского Музея кино Наум Клейман и журналист, автор проектов #ещенепознер и «Диалоги» Николай Солодников. Клейман и Солодников проведут дискуссию «Книги нашего детства».

Фестиваль «Книжный сад» пройдет с 4 по 6 сентября. Среди гостей праздника — китайская писательница Чжан Юэжань, итальянский писатель и историк Марчелло Симонетта, а также Евгений Цыганов со своей рок-группой «МЕ4ТА», первый главред русского Vogue Алена Долецкая, искусствовед Владимир Лисовский, историк Лев Лурье, блогер Вика Чума и писательница Марина Степнова. Подробнее о программе Собака.ru рассказывала здесь.

В последние годы Николай Солодников развивает авторский YouTube-канал под своим именем. В рефлексивных фильмах-беседах с ним в кадре появляется Наум Клейман, а также мультипликатор Юрий Норштейн, психолингвист Татьяна Черниговская, певица Нани Брегвадзе. Наум Ихильевич становился героем портретных интервью Солодникова в 2020 и в 2022 году.

Встреча «Книги нашего детства» начнется 5 сентября в 18:00 на Литейном, 57. Вход свободный.

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