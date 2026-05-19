Донцова, Герман-младший, Водолазкин, Шаргунов, Черниговская выступят на Международном книжном салоне в Петербурге

С 21 по 24 мая на Дворцовой площади пройдет XXI Международный книжный салон. Среди прочих на мероприятиях выступят писатели Роман Сенчин, Евгений Водолазкин, Эдуард Веркин, Дарья Донцова, Яна Вагнер, Марина Степнова, Анна Лужбина (номинант «Большой книги» и «Ясной Поляны» этого года!), Сергей Шаргунов, Кирилл Рябов и Павел Крусанов. Также гостями салона станут музыкальные журналисты Александр Кушнир и Владимир Завьялов, историк Аркадий Романов (автор книги «Это было в России: музыка десятых от кальян-рэпа до постпанка»), режиссер Алексей Герман-младший, театровед Екатерина Боярская, психолингвист и нейрофизиолог Татьяна Черниговская, филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

История Петербургского Книжного салона началась в 2006-м — в год столетия академика Дмитрия Лихачева. Выставка-ярмарка, проходившая тогда в «Ленэкспо», стала площадкой для общения со знаменитыми писателями и покупки редких изданий. Гостями первого сезона были Андрей Битов, Даниил Гранин, Лариса Рубальская и Чингиз Айтматов.

Темами фестиваля в 2026-м стали Год петербургской культуры, 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина и Год единства народов России. Программа салона охватывает книжную выставку-ярмарку, презентации новых изданий, спектакли, лекции, творческие встречи. Для детей проводят интеллектуальные игры, конкурсы и мастер-классы: можно будет смастерить памятный сувенир готов и освоить настольные игры для обучения русскому жестовому языку.