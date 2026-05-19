Донцова, Герман-младший, Водолазкин, Шаргунов, Черниговская выступят на Международном книжном салоне в Петербурге

В музыкальной программе — дискуссия Аркадия Романова (книга «Это было в России») и Владимира Завьялова (канал «Войс») о культурных кодах, а также встреча с исследователем русского рока Александром Кушниром.
С 21 по 24 мая на Дворцовой площади пройдет XXI Международный книжный салон. Среди прочих на мероприятиях выступят писатели Роман Сенчин, Евгений Водолазкин, Эдуард Веркин, Дарья Донцова, Яна Вагнер, Марина Степнова, Анна Лужбина (номинант «Большой книги» и «Ясной Поляны» этого года!), Сергей Шаргунов, Кирилл Рябов и Павел Крусанов. Также гостями салона станут музыкальные журналисты Александр Кушнир и Владимир Завьялов, историк Аркадий Романов (автор книги «Это было в России: музыка десятых от кальян-рэпа до постпанка»), режиссер Алексей Герман-младший, театровед Екатерина Боярская, психолингвист и нейрофизиолог Татьяна Черниговская, филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
История Петербургского Книжного салона началась в 2006-м — в год столетия академика Дмитрия Лихачева. Выставка-ярмарка, проходившая тогда в «Ленэкспо», стала площадкой для общения со знаменитыми писателями и покупки редких изданий. Гостями первого сезона были Андрей Битов, Даниил Гранин, Лариса Рубальская и Чингиз Айтматов.
Темами фестиваля в 2026-м стали Год петербургской культуры, 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина и Год единства народов России. Программа салона охватывает книжную выставку-ярмарку, презентации новых изданий, спектакли, лекции, творческие встречи. Для детей проводят интеллектуальные игры, конкурсы и мастер-классы: можно будет смастерить памятный сувенир готов и освоить настольные игры для обучения русскому жестовому языку.
Хайлайты программы этого года:
- 21 мая в 15:00 и 22 мая в 19:00 Роман Сенчин представит свои новые книги;
- 21 мая в 17:00 состоится паблик-ток Аркадия Романова и Владимира Завьялова «Музыка и время: культурные коды эпохи»;
- 21 мая в 18:00 Евгений Водолазкин выступит на презентации романа «Последнее дело майора Чистова»;
- 22 мая в 14:00 пройдет творческая встреча с Дарьей Донцовой (и презентация ее 290-го детектива «Ботаник на рыбалке»!);
- 22 мая в 16:00 на площадке СПбГУПТД Алексей Герман-младший и Яна Вагнер выступят на форуме «Книга как большой проект» (вход по регистрации);
- 22 мая в 18:00 Марина Степнова встретится с читателями на презентации книги «Кот блед»;
- 22 мая в 19:00 Екатерина Боярская представит книгу «Боярские. Театральная династия»;
- 23 мая в 14:00 Анна Лужбина участвует в круглом столе «Проза молодых: о чём пишут новые авторы»;
- 23 мая в 14:30 Татьяна Черниговская и Константин Анохин обсудят свою книгу «Мозг и его "Я". Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?»
- 23 мая в 15:00 писатели Вячеслав Ставецкий и Сергей Шаргунов, а также издатель Елена Шубина встретятся на презентации «Большие русские романы»;
- 23 мая в 18:00 авторы Яна Верзун и Михаил Левантовский обсудят «средний возраст в литературе»: как сегодня пишут о кризисе брака, любовных метаниях и родительском молчании;
- 23 мая в 19:00 Александр Кушнир расскажет о своей работе с архивами группы «Кино»;
- 23 мая в 19:00 Андрей Аствацатуров представит новый роман «Зеркала и паутина»;
- 23 мая в 19:00 Роман Сенчин, Кирилл Рябов, Сергей Авилов и Михаил Гаехо проведут презентацию новых книг серии «Во весь голос»;
- 24 мая в 17:00 Андрей Аствацатуров и Павел Крусанов участвуют в дискуссии «Литература на пересечении искусств»;
- 24 мая в 19:00 на презентации сборника «Семейные обстоятельства» соберутся Татьяна Черниговская, Елена Колина, Андрей Аствацатуров и Евгений Водолазкин.
Основная часть событий пройдет в лекториях на Дворцовой площади. Вход свободный. Полная программа и подробности доступны на сайте салона.
