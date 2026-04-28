Елизаров, Шаргунов, Павлова, Прилепин: премия «Ясная Поляна» объявила длинный список русской прозы 2026 года

Финалисты номинации станут известны в сентябре.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой литературной премии «Ясная Поляна»

Литературная премия «Ясная Поляна» опубликовала длинный список главной номинации — «Современная русская проза». В 24-м сезоне из 170 заявленных произведений в лонг-лист отобрали 26. Среди авторов списка — Михаил Елизаров, Анна Лужбина, Светлана Павлова, Сергей Шаргунов, Роман Сенчин, Павел Крусанов и Захар Прилепин.

В разные годы лауреатами премии в категории русской прозы становились Леонид Юзефович, Дмитрий Данилов, Герман Садулаев, Андрей Рубанов, Гузель Яхина и Евгений Водолазкин. Произведения этого года отбирали члены жюри премии совместно с рабочей группой выпускников яснополянской Школы критики имени Курбатова.

Длинный список русской прозы премии «Ясная Поляна» в 2026 году:

  1. Ренат Беккин. Дворник писателя Хармса. М.: Спартаковская редакция, 2026
  2. Владимир Березин. Небудущее. СПб.: Азбука. Голоса, 2026
  3. Юрий Буйда. Лев и Корица. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025
  4. Михаил Елизаров. Юдоль. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025
  5. Владимир Карпов. С Кажи. Петрозаводск: Журнал «Север», 2025 №11-12, 2026 № 1-4
  6. Майя Кононенко. Единоличница. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  7. Юрий Козлов. Мраморное одеяло. М.: Вече, 2026
  8. Павел Крусанов. Совиная тропа. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025
  9. Анна Лужбина. Крууга. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  10. Александр Мещеряков. Бывалые люди в небывалой стране. М.: Лингвистика, 2026
  11. Сергей Носов. Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025
  12. Мария Ныркова. Яблоки и змеи. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025
  13. Светлана Павлова. Сценаристка. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025
  14. Михаил Попов. История Ходжи Насреддина. М.: Вече, 2025
  15. Максим Привезенцев. Маяки Сахалина. М.: Стеклограф, 2025
  16. Захар Прилепин. Тума. М.: АСТ, 2025
  17. Дарья Промч. Мга. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  18. Софья Ремез. Личные мотивы. М.: Лайвбук, 2025
  19. Кирилл Рябов. Пьянеть. М.: Городец, 2026
  20. Сергей Самсонов. Страсти по Немухину. М.: Рипол Классик, 2026
  21. Роман Сенчин. Поминки. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  22. Александр Снегирев. По линии матери. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  23. Вячеслав Ставецкий. Археологи. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  24. Ислам Ханипаев. Среди людей. М.: Альпина. Проза, 2026
  25. Сергей Шаргунов. Попович. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026
  26. Татьяна Ясникова. Ход белой лошадкой. СПб.: Азбука-Аттикус, 2025

«Первое, что бросается в глаза, — интерес к историческим сагам и реконструкциям <...> Заметен интерес к теме технологий на фоне стремительного развития ИИ. Тренд на автофикшен, по-видимому, несколько ослабевает, или его спугнули, в то время как женский взгляд остается востребованным. Не сдают позиций постмодернистские приемы, и металитературных текстов по-прежнему немало. Также сохраняет свою актуальность рефлексия писательства как дела. Но главное, никуда не уходит интерес к человеку и человеческому», — отмечает участница рабочей группы, выпускница Школы критики имени Курбатова Дарья Мартынова.

На прошлой неделе, 22 апреля, объявили длинный список премии «Большая книга» в категориях «Художественная проза» и «Нон-фикшн». Среди номинантов оказались киновед Андрей Плахов, писатели Михаил Елизаров, Александр Проханов, Кирилл Рябов, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и Анна Лужбина. Уже после оглашения лонг-листа в категорию «Художественная проза» (впервые в истории премии!) задним числом внесли книгу Маргариты Симоньян.

Жюри «Ясной Поляны» объявит список финалистов номинации «Современная русская проза» в сентябре. Лауреат 24-го сезона станет известен на ежегодной церемонии награждения в октябре.

