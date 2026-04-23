«Большая книга» объявила длинный список 2026 года. Среди номинантов — Елизаров, Проханов, Данилкин, Шаргунов и Плахов

UPD от 23 апреля: Задним числом в лонг-листе премии появилась книга Маргариты Симоньян. Произведение внесли в категорию «Художественная проза» уже после церемонии, на которой огласили выбор экспертного совета.
Председатель Совета экспертов Андрей Аствацатуров
Литературная премия «Большая книга» огласила лонг-лист XXI сезона. В список номинантов вошли среди прочих киновед Андрей Плахов, писатели Михаил Елизаров, Александр Проханов, Кирилл Рябов, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и Анна Лужбина.
В 2026-м председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Жюри выбирает победителей в номинациях «Художественная проза» и «Нон-фикшн».
ДЛИННЫЙ СПИСОК ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» — 2026
«Художественная проза»:
- Сергей Авилов «Мы были почти счастливы»
- Мария Аксенова «Дитя леса»
- Коля Андреев «Всклянь»
- Вера Богданова «Царствие мне небесное»
- Елена Долгопят «Черты лица»
- Михаил Елизаров «Юдоль»
- Варвара Заборцева «Береги косу, Варварушка»
- Дмитрий Захаров «Репродуктор(ы)»
- Егор Зернов «Овидий-роман»
- Сергей Катуков «Сверчок без шестка»
- Катя Качур «Энтомология для слабонервных»
- Алексей Колесников «Закрепщик»
- Мария Косовская «Знакомое лицо»
- Павел Крусанов «Совиная тропа»
- Анна Лужбина «Крууга»
- Родион Мариничев «Асель»
- Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»
- Захар Прилепин «Тума»
- Дарья Промч «Мга»
- Александр Проханов «Милый танк»
- Иван Пырков «Поплавок из осокоря»
- Маргарита Ронжина «Непокой»
- Кирилл Рябов «Пьянеть»
- Роман Сенчин «Поминки»
- Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (включена в список уже после оглашения номинантов Советом экспертов — прим.)
- Андрей Столяров «Копенгагенская интерпретация»
- Ольга Харитонова «Погрязание»
- Анна Чудинова «Шепот застывшей воды»
- Александра Шалашова «Как тебя зовут»
- Сергей Шаргунов «Попович»
«Нон-фикшн»:
- Василий Авченко, Алексей Коровашко «Александр Вампилов: Иркутская история»
- Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»
- Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»
- Иван Корнеев «Олимпийский Мишка. Судьба последней советской утопии и ее талисмана»
- Михаил Кунин «Евгений Шварц»
- Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»
- Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж»
- Александр Снегирев «По линии матери»
- Михаил Хлебников «Ивáнова бегство (тропою одичавших зубров)»
- Максим Чертанов «Петр Первый»
Всего в 2026 году на премию выдвигали 465 произведений. Список финалистов станет известен 3 июня.
