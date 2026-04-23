«Большая книга» объявила длинный список 2026 года. Среди номинантов — Елизаров, Проханов, Данилкин, Шаргунов и Плахов

Литературная премия «Большая книга» огласила лонг-лист XXI сезона. В список номинантов вошли среди прочих киновед Андрей Плахов, писатели Михаил Елизаров, Александр Проханов, Кирилл Рябов, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и Анна Лужбина.

В 2026-м председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Жюри выбирает победителей в номинациях «Художественная проза» и «Нон-фикшн».

ДЛИННЫЙ СПИСОК ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» — 2026

«Художественная проза»:

Сергей Авилов «Мы были почти счастливы» Мария Аксенова «Дитя леса» Коля Андреев «Всклянь» Вера Богданова «Царствие мне небесное» Елена Долгопят «Черты лица» Михаил Елизаров «Юдоль» Варвара Заборцева «Береги косу, Варварушка» Дмитрий Захаров «Репродуктор(ы)» Егор Зернов «Овидий-роман» Сергей Катуков «Сверчок без шестка» Катя Качур «Энтомология для слабонервных» Алексей Колесников «Закрепщик» Мария Косовская «Знакомое лицо» Павел Крусанов «Совиная тропа» Анна Лужбина «Крууга» Родион Мариничев «Асель» Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Захар Прилепин «Тума» Дарья Промч «Мга» Александр Проханов «Милый танк» Иван Пырков «Поплавок из осокоря» Маргарита Ронжина «Непокой» Кирилл Рябов «Пьянеть» Роман Сенчин «Поминки» Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» (включена в список уже после оглашения номинантов Советом экспертов — прим.) Андрей Столяров «Копенгагенская интерпретация» Ольга Харитонова «Погрязание» Анна Чудинова «Шепот застывшей воды» Александра Шалашова «Как тебя зовут» Сергей Шаргунов «Попович»

«Нон-фикшн»:

Василий Авченко, Алексей Коровашко «Александр Вампилов: Иркутская история» Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории» Лев Данилкин «Палаццо Мадамы» Иван Корнеев «Олимпийский Мишка. Судьба последней советской утопии и ее талисмана» Михаил Кунин «Евгений Шварц» Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти» Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж» Александр Снегирев «По линии матери» Михаил Хлебников «Ивáнова бегство (тропою одичавших зубров)» Максим Чертанов «Петр Первый»

Всего в 2026 году на премию выдвигали 465 произведений. Список финалистов станет известен 3 июня.

