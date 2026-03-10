Что читать в марте: 21 отличная новая книга

Исследование Татьяны Черниговской о нейронауке, сценарии Алексея Германа-старшего и Светланы Кармалиты, сразу два свежих издания Вирджинии Вулф, хроники группы «Кино», забытая классика антиутопии «Улей», декодирование феномена петербургского текста, интервью и эссе Альфреда Хичкока, а также переписка Фрэнсиса Скотта и Зельды Фицджеральд — Собака.ru рассказывает о литературных релизах первого месяца весны, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Персиваль Эверетт «Стирание» (18+)
В 2025-м мы читали переосмысление «Приключений Гекльберри Финна» — роман Персиваля Эверетта «Джеймс», попавший в шорт-лист Букеровской премии. Сейчас на русском впервые выходит его «Стирание» — текста, на котором основан фильм «Американское чтиво» (лауреат «Оскара»-2024 за лучший адаптированный сценарий!).
Сатирический сюжет разворачивается вокруг писателя Телониуса Эллиота и его глоу-апа. В начале его отвергают издатели и критикуют коллеги, но однажды он решает написать апофеоз бездарности и банальности. По иронии этот опус и становится бестселлером.
Corpus
Татьяна Черниговская и Константин Анохин «Мозг и его я» (18+)
Бриллиант наших сердец, профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии и амбассадор современной науки в Петербурге Татьяна Черниговская (на пару с нейрофизиологом Константином Анохиным) продолжает линию, начатую ею в 2021 году в книге «Чеширская улыбка кота Шредингера: мозг, язык и сознание». В исследовании ученые задают критические вопросы нейронауке и намечают варианты ответов.
В ожидании релиза можно почитать размышления Татьяны Владимировны про искусственный интеллект, пластичность и «ремонт» мозга, влияние музыки на когнитивные способности и то, почему искусство важнее науки.
«АСТ нонфикшн»
Алексей Герман старший
Алексей Герман-старший, Светлана Кармалита «Долгие ночные стоянки. Кинопроза» (18+)
Двухтомник, который даже в отрыве от фильмов читается как феноменальная проза. В сборник вошло 11 сценариев: не только канонические «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом», «Торпедоносцы», но и, к примеру, неэкранизированный детективный триллер «Долгие ночные стоянки» (первая публикация текста!).
«Сеанс»
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Каролин де Мюльдер «Колыбельная для рейха» (18+)
Знакомимся с малоизвестной страницей в истории Второй мировой войны! Место действия романа, основанного на реальных фактах, — нацистский пансионат Левенбрю для будущих матерей младенцев, идеально соответствующих расовым критериям. В центре синопсиса — истории француженки, влюбившейся в немецкого солдата, медсестры «инкубатора» и заключенного ближайшего концлагеря. А также размышления — как идеология способна проникнуть даже в самые интимные сферы жизни.
«Фантом Пресс», перевод: Александра Василькова
Александр Кушнир «Кинооблучение. Неавторизованная история группы "Кино"» (18+)
Журналист и автор бестселлеров «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» и «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» Александр Кушнир провел десятки интервью с окружением Виктора Цоя: музыкантами, звукорежиссерами, фотографами, продюсерами и друзьями. Так получилось «Кинооблучение» — подробные хроники группы «Кино»: от панк-экспериментов «Гарина и гиперболоидов» до подпольных альбомов и стадионных туров.
Бонус: многие факты и иллюстрации публикуются впервые!
«Бомбора»
Паринуш Сание «Книга судьбы» (18+)
Паринуш Сание — иранка, которая долгие годы исследовала социальное положение женщин в исламских странах. Свой опыт (как профессиональный, так и личный!) она перенесла в роман, запрещенный к изданию на родине писательницы. Сюжет «Книги судьбы» рассказывает о попытках построить счастливую семью и успешную карьеру на фоне аппарата диктатуры, внушающего страх за близких и отправляющего их на казнь.
Corpus, перевод: Любовь Сумм
Вера Богданова «Царствие мне небесное» (18+)
Дебютный роман Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» (трибьют природе травмы!) моментально попал в шорт-лист «Нацбеста». Прошлогодний «Семь способов засолки душ» (триллер о русской хтони и мистике!) оказался финалистом «Большой книги». В новом автофикшене писательница делится воспоминаниями о детстве, разводе и борьбе с онкологией, а заодно размышляет об отношениях с домом и цикличности рождения и смерти.
«Альпина.Проза»
Ксения Буржская «Дегустация» (18+)
Журналист, поэт и экс-соведущая Татьяны Толстой в YouTube-программе «Белый шум» предлагает новый взгляд на тему параллельных реальностей. Герои Буржской — писатель Глеб и персонаж его романа, су-шеф Егор — оказываются непрерывно связаны чувством потерянности и вместе блуждают по запутанным обстоятельствам в попытках обрести что-то (но вот только что именно?).
Яндекс Книги х «Альпина. Проза»
Илья Мамаев-Найлз «Только дальний свет фар» (18+)
В 2023 году дебют Мамаева-Найлза «Год порно» неожиданно стал хитом. И, кажется, у не менее откровенного романа «Только дальний свет фар» есть все шансы повторить успех! Это книга о девушке Кире, которая сбегает со своей свадьбы с незнакомцем Яном. Вместе они отправляются в путешествие из Петербурга в Сочи — без конечной цели и смысла.
NoAge
Обложка российского издания пока неизвестна
Маргарет О’Доннелл «Улей» (18+)
Забытая классика антиутопии, предвосхитившая хитовый «Рассказ Служанки» рассказывает о безымянной стране в состоянии экономического краха. Чтобы спасти общество от кризиса, локальный диктатор урезает права женщин: теперь они могут выбирать только тяжелую и вредную работу, а каждые два года должны рожать детей. Но, конечно же, среди активисток готовится восстание, которое в любой момент грозится сорвать тайная полиция.
«Азбука»
Вирджиния Вулф «Быть больным» (18+)
Уникальность этого издания в том, что текст Вулф — автора «Миссис Дэллоуэй» — объединен с отрывками из «Записок из больничных палат» ее матери Джулии Стивен. Писательница задается вопросом: почему в литературе игнорируют тему болезни, считая ее скучным проявлением физических страданий? Вулф постулирует: это глубокий человеческий опыт и особый способ проживания жизни, для которого нужен новый язык.
Ad Marginem
«За чертой горизонта: петербургские тексты 1950–2000-х гг.» (18+)
Разгадать культурный код ленинградцев и петербуржцев предлагает составитель сборника, прозаик Станислав Снытко. От Андрея Битова и Иосифа Бродского до Александра Скидана: так выглядит антология последних 80 лет локальной литературы, которая препарирует тему отличительных особенностей петербургского письма.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Вирджиния Вулф «Мемуарный клуб» (16+)
Еще одна «новинка» Вулф! Три очерка были написаны для заседаний клуба интеллектуалов «Группа Блумсбери» и изначально не были предназначены для публикации. Они вышли только в 1976 году — уже после смерти писательницы. Наш личный фаворит — остроумная заметка о личном: «Не сноб ли я?».
Ad Marginem, перевод: Александр Русинов
Томас Майер «Ханна Арендт» (18+)
Журналист Томас Майер препарирует биографию философа и автора тезиса о «банальности зла». Как именно на взгляды Арендт повлияла учеба у Хайдеггера и Ясперса? Как ей удалось бежать из концентрационного лагеря Гюрс и из нацистской Германии? И как она спасала еврейских детей и подростков? Ответы — в нон-фикшене.
Corpus, перевод: Александр Кабисов, Ольга Козонкова
Гастон де Павловски «Новые изобретения и последние новшества» (16+)
Что выберете: антискользящее мыло с гвоздями или бумеранг, который никогда не возвращается? Писатель и журналист Гастон де Павловски предлагает целую энциклопедию смешных, абсурдных, бессмысленных (и, естественно, выдуманных!) изобретений. Фан-факт: именно этой книгой вдохновлялся дадаист и сюрреалист Марсель Дюшан.
Ad Marginem, перевод: Маргарита Литвиненко
Евгений Шварц
Наталья Громова «Евгений Шварц. Судьба Сказочника в эпоху Дракона» (18+)
Евгений Шварц — автор пьес «Дракон» и «Обыкновенное чудо» — раскрывал в своих сказках взрослые темы: добра и зла, власти и свободы, человечности и тирании. «Кем он был на самом деле: насмешником или мудрецом под маской шута, который, переворачивая повседневные слова и смыслы, видел жизнь яснее многих?» — задается вопросом автор книги.
«Издательство Ивана Лимбаха»
Обложка российского издания пока неизвестна
Альфред Хичкок и Сидни Готлиб «Хичкок о Хичкоке. Избранные сочинения и интервью» (18+)
Погружаемся в мультивселенную создателя и теоретика саспенса! Внутри — редкие и ранее неизвестные интервью (да, не только с Трюффо!) и эссе Хичкока с комментариями о его кинолентах (препарируем «Психо» и «Птиц»!). А еще — мастер-классы по режиссуре, монтажу и драматургии и размышления о Голливуде и том, почему страх отлично продается.
«Бомбора»
Егор Сенников «Расходящиеся тропы. Очерки России ХХ века о тех, кто уехал, и тех, кто остался» (18+)
Исследователь Егор Сенников проводит параллель между современными реалиями и ХХ веком, рассматривая судьбы уехавших и оставшихся героев прошлого. На страницах книги встречаются политики, поэты, художники, лауреаты премий: от Льва Троцкого и создательницы «Рабочего и колхозницы» Веры Мухиной до поэтессы Ирины Одоевцевой и участника гражданской войны Всеволода Марченко.
Individuum
Обложка российского издания пока неизвестна
Фрэнсис Скотт и Зельда Фицджеральд «Дорогой Скотт, Дражайшая Зельда» (18+)
Более 300 писем автора «Великого Гэтсби» и его супруги (а также прототипа его персонажей!) охватывают события с 1918 по 1940 годы: знакомство во время службы Фицджеральда в армии, борьбу за признание в литературных кругах США, светскую жизнь в Нью-Йорке, а также разрушительную психическую болезнь Зельды и алкоголизм ее мужа.
«Лимбус Пресс»
Наталия Семенова «Связанные искусством. Странствия картин и коллекций» (16+)
Новый релиз историка искусства и биографа меценатов (от Щукина до Морозовых!) — арт-детектив, где нескучным языком рассказаны истории 40 шедевров Мане, Ван Гога, Гогена, Ренуара, Пикассо. Как происходила борьба за картины на аукционах и что порой скрывалось под слоями краски? На эти и другие вопросы отвечает Наталия Семенова.
«СЛОВО»
Настасья Реньжина «Последний паром Заболотья» (16+)
Затопленная церковь в Крохино и пейзажи деревни Заболотье — в такой сеттинг своих героев помещает Настасья Реньжина, писательница, выросшая на Русском Севере. Предметом ее исследования становится конфликт паромщика Михаила, преданно влюбленного в родные места, и его жены Иры, которая страдает от нищеты и не видит перспектив.
«Эксмо»
