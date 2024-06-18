Расследуем «‎Тайны Карениной»! Смотрим трейлер док-сериала с Полиной Гухман, Милой Ершовой и Марией Мацель

Известные актеры в пробах на несуществующий фильм по мотивам романа Льва Толстого.
По сюжету экспериментального док-сериала «Тайны Карениной», зрители вместе с экспертами в области русской культуры и литературы XIX века Павлом Басинским и внучкой писателя Феклой Толстой будут воочию наблюдать и исследовать знакомых героев романа. Канонических персонажей сыграют реальные актеры, которые по Станиславскому погрузятся в драму Анны Карениной и попытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве героини и почему персонажи настолько современны и близки нам. Помимо актеров, зрители увидят в кадре и традиционно скрытый стафф: художников, гримеров и костюмеров. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге.
Автор идеи и креативный продюсер:
Роман «Анна Каренина» — один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину. Мы попробовали представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?
Свои силы в документальном проекте режиссера Ивана Юдина по сценарию Павла Басинского, Елены Исаевой и Анны Шинкарецкой испытали Евгений Сангаджиев, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Павел Ворожцов, Мила Ершова, Мария Мацель, лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Гухман, Софья Гершевич, Даниил Киселев, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Елена Морозова, Джон Шемякин и другие. Шоураннером проекта выступила Анастасия Корецкая («Балет», «Неверные», «Все ОК»), которая также продюсирует проект вместе с Сергеем Бондарчуком, и Алексеем Киселевым.
Первые две серии «Тайны Карениной» будут доступны 17 июля в онлайн-кинотеатрах KION и Wink.ru.
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