Расследуем «‎Тайны Карениной»! Смотрим трейлер док-сериала с Полиной Гухман, Милой Ершовой и Марией Мацель

Анна Колчина

Автор идеи и креативный продюсер:

Роман «Анна Каренина» — один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину. Мы попробовали представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?