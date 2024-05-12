Ирина Корина: «Сейчас наступило время ряженых и новых героев: зуб, чебурек, собака — ​они веселые и тревожные, но кто скрывается под их масками?»

Твои инсталляции — порталы в волшебные миры и часто работают как иммерсивный спектакль. Например, в «Павильоне заблуждений» на фестивале «Архстояние» в Никола-­Ленивце вы с Ильей Вознесенским построили дом, где вместо стен — шторы из тюля. А в инсталляции «На отдыхе» в Третьяковской галерее на Крымском валу можно было присесть на стул среди надувных «отдыхающих» колонн. Вполне театральный прием! Что все это для тебя значит?

Мне всегда была важна театральная мембрана с четко очерченной границей изнутри и снаружи. Например, существует целый ряд зданий — школа, аптека, магазин, поликлиника, театр, музей, библиотека, — где есть парадная часть для всех, и внутренняя — скрытая, можно даже сказать, заалтарная, куда обычному человеку проход запрещен. В магазине — это некие дверцы, куда покупатель зайти не может, в то время как продавец стоит за прилавком как на авансцене. То же самое и в школе — учитель перед доской как будто выступает перед учениками, а еще ведь и «учительская», удивительное место, согласись? Это то, что я называю театральной мембраной. Все эти люди — аптекарь, библиотекарь — они публичные. Они целый день взаимодействуют с публикой, и их работа во многом схожа с игрой актеров в театре. Город состоит из таких сакральных пространств, в которых подобные «ведуны» помогают вам определиться с тем, что вам нужно.

Можно сказать, что ты трансформируешь пространство в своих проектах?

Для меня очень важно взаимодействовать с эмоциональным фоном зрителей, сбивать привычные координаты. Выставка «Припев» в фонде Stella Art Foundation была устроена таким образом, чтобы вы не понимали, где находитесь: то ли заброшенный магазин, то ли переход в метро, который сейчас на ремонте. Я бы сказала, что пространство стало жидким. В детстве время течет очень медленно, и мы привыкаем к тому, что нас окружает. Вот здесь наша школа, здесь аптека, а на этом месте всегда был кинотеатр — это наши ориентиры. И вдруг пространство начало меняться с безумной скоростью — ​на месте кинотеатра уже спортзал, а потом ресторан, салон красоты, винный магазин — ​и мы теряемся в потоке бесконечно сменяющих друг друга функций и названий, у меня это все вызывает чувство тревоги.

Вот ты говоришь про безумную скорость, но ведь ты сама постоянно в потоке и производстве новых тотальных инсталляций и проектов.

Ко мне одновременно обращаются художественные институции, кураторы, организаторы фестивалей с разными идеями, а как человек увлекающийся, я влюбляюсь в проекты и не могу остановиться. При этом мне непросто дается масштабирование, и я совершенно не умею пользоваться компьютером. Все проекты я рисую карандашом на бумаге или пальцем в телефоне и передаю ассистентам, так как мне гораздо важнее не потерять возможность взаимодействовать с материалом. Я люблю мять глину, прибивать, пилить, и я не хочу упускать рукотворные детали. Например, фотографирую Москву с необычных ракурсов, печатаю фотографии на ткани (в этом мне помогают ассистенты) и затем вручную пришиваю их. Но когда работаешь над большой инсталляцией, возможности все делать одной просто нет, это огромное производство, и каждый раз я ищу этот баланс внутри себя.