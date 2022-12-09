Как рассказали «Собака.ru» в оргкомитете премии, победителей XVII сезона «Большой книги» определила литературная академия, в состав которой вошли 105 человек — профессиональные литераторы, деятели науки, культуры и образования, общественные и государственные деятели, журналисты, предприниматели. Лауреатами 2022 года стали:

Первое место. Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»

Второе место. Алексей Варламов «Имя Розанова»

Третье место. Сергей Беляков «Парижские мальчики в сталинской Москве»

«Подлинная история Анны Карениной» — своего рода путеводитель по роману Толстого. Павел Басинский комментирует непонятные современному читателю реалии, детали быта, особенности устройства общества. Такой комментарий, написанный легким и доступным языком, углубляет читательское понимание романа. Анализируя роман, Басинский делает множество замечаний о творческом методе Льва Толстого, показывая, как именно писателю удалось создать поражающий своей реалистичностью художественный мир. Это настоящий филологический детектив. Из отдельных слов, сюжетных поворотов и других «улик» реконструируется сюжет романа и объясняются его непонятные места», — говорят о книге-победителе премии в 2022 году в издательстве АСТ.

«”Анна Каренина” — это не только литература, это сама жизнь. Ровно 150 лет назад происходило действие этого романа. Еще Набоков сказал, что у Толстого было невероятное чувство времени. И, наверное, это единственное мое оправдание, что я писал о жизни», — отметил писатель Павел Басинский.

Документальный роман Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве» также стал обладателем специального приза «Выбор поколения», учрежденного премией в 2022 году с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе. Питатель был награжден «за внимательный взгляд на молодость в эпоху потрясений».

Лауреатом пятого сезона премии «_Литблог» стала Дина Озерова из Мурманска — автор блога «Книжный странник», соведущая подкастов «Лед и книги» и «Букстор». Жюри премии наградило Дину «за глубину анализа современной русской прозы, оригинальность подачи и смелую работу с актуальным контекстом».