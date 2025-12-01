Анна Гусева размышляет о доверии, близости и партнерстве в танцевальном перформансе «Любовник»

Как рассказали в MA Dance, в этом сезоне программа труппы сфокусирована на теме близости с другим как одном из способов самопознания. Именно любовной связи между двумя партнерами и непростым вопросам в романтических перипетиях посвящена первая премьера. На сцене танцоры покажут, возможна ли подлинная близость и безоговорочное доверие между людьми и как эти глубинные эмоции выразить без слов. Исполнители экспериментируют, играют, драматизируют, импровизируют — как и герои реальной жизни.

«В моменты подлинного контакта — через танец, игру, слово — все маски рассыпаются. Игра оказывается путем к обнажению чувств, а концом игры становится достижение точки уязвимости в попытке уловить искренность», — добавляют в musicAeterna Dance.

Художником-постановщиком выступила Юлия Орлова. Костюмы создавала Серафима Челина, а световое сопровождение – Наталья Тузова.

18+