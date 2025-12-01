Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

Анна Гусева размышляет о доверии, близости и партнерстве в танцевальном перформансе «Любовник»

Как человек познает себя через соединение с другими и возможна ли подлинная близость? Об этом рассказывают в первой главе тематического альманаха от musicAeterna Dance.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna

16 и 17 декабря на временной площадке Дома Радио на Невском, 62 пройдут премьерные показы танцевального перформанса труппы musicAeterna Dance «Любовник». Режиссером выступила худрук направления, кавер-герл «Собака.ru» и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анна Гусева. Пластику на музыку композитора Андреаса Мустукиса ставила главный хореограф труппы Анастасия Пешкова. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой musicAeterna

Как рассказали в MA Dance, в этом сезоне программа труппы сфокусирована на теме близости с другим как одном из способов самопознания. Именно любовной связи между двумя партнерами и непростым вопросам в романтических перипетиях посвящена первая премьера. На сцене танцоры покажут, возможна ли подлинная близость и безоговорочное доверие между людьми и как эти глубинные эмоции выразить без слов. Исполнители экспериментируют, играют, драматизируют, импровизируют — как и герои реальной жизни.

«В моменты подлинного контакта — через танец, игру, слово — все маски рассыпаются. Игра оказывается путем к обнажению чувств, а концом игры становится достижение точки уязвимости в попытке уловить искренность», — добавляют в musicAeterna Dance.

Художником-постановщиком выступила Юлия Орлова. Костюмы создавала Серафима Челина, а световое сопровождение – Наталья Тузова.

Люди:
Анна Гусева, Андреас Мустукис

