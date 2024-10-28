Дом радио на время реставрации исторического здания переедет на Невский проспект

«С ноября 2024 года Дома Радио переходит в новый модус существования: на протяжении ближайших лет он будет располагаться во временной локации на Невском, 62. Смена места означает иной подход к институциональному программированию, которое станет своего рода подготовкой к возвращению в историческое здание Дома радио после реставрации в 2026 году. Дом остается неотделим от места, но, тем не менее, включается во внешнюю среду и образует связи в незавершенной сети, каждая нить которой может быть соединена с другой», — рассказала куратор культурных программ Дома Радио Кристина Галько.

Первыми событиями на новой площадке станут концерт-энигма musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (16 ноября) и три показа (17, 18 и 19 ноября) нового спецпроекта в рамках цикла «Ночные бдения» — посвящение французскому поэту Ивану Голлю.

С ноября на площадке будет проходить постоянная программа по всем направлениям деятельности институции: концерты академической и экспериментальной музыки, спектакли в рамках musicAeterna Αθεατρον, постановки musicAeterna Dance, исследовательские проекты — посвященные в этом году теме электричества — в рамках Лаборатории экспериментального звука, направлений философии и кино, а также постоянная программа Дома Радио: мистерии Бикапо, телесные практики Пляс и вокальные занятия Распев с артистами хора musicAeterna.

Также в преддверии концертов musicAeterna в Петербурге в Доме Радио будут проходить события Лаборатории современного зрителя — просветительской программы из лекций, воркшопов и мастер-классов, вводящих зрителей в культурный и социальный контекст выбранного произведения.

Команда Дома Радио вернется в отреставрированное и приспособленное к современному использованию здание на Итальянской, 27 в конце 2026 года. Центра культуры и искусств будет находиться на Невском, 62 до завершения реставрации исторического здания Дома Радио.