Дом радио на время реставрации исторического здания переедет на Невский проспект

Петербургский центр культуры и искусств Дом Радио в середине ноября представит первые события на новой площадке институции в Доме Беггровых на Невском, 62. Историческое здание на Итальянской, 27 закрыли на реставрацию еще весной 2024 года. Завершить работы по приспособлению к современному использованию должны к концу 2026 года.
«С ноября 2024 года Дома Радио переходит в новый модус существования: на протяжении ближайших лет он будет располагаться во временной локации на Невском, 62. Смена места означает иной подход к институциональному программированию, которое станет своего рода подготовкой к возвращению в историческое здание Дома радио после реставрации в 2026 году. Дом остается неотделим от места, но, тем не менее, включается во внешнюю среду и образует связи в незавершенной сети, каждая нить которой может быть соединена с другой», — рассказала куратор культурных программ Дома Радио Кристина Галько.
Первыми событиями на новой площадке станут концерт-энигма musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (16 ноября) и три показа (17, 18 и 19 ноября) нового спецпроекта в рамках цикла «Ночные бдения» — посвящение французскому поэту Ивану Голлю.
С ноября на площадке будет проходить постоянная программа по всем направлениям деятельности институции: концерты академической и экспериментальной музыки, спектакли в рамках musicAeterna Αθεατρον, постановки musicAeterna Dance, исследовательские проекты — посвященные в этом году теме электричества — в рамках Лаборатории экспериментального звука, направлений философии и кино, а также постоянная программа Дома Радио: мистерии Бикапо, телесные практики Пляс и вокальные занятия Распев с артистами хора musicAeterna.
Также в преддверии концертов musicAeterna в Петербурге в Доме Радио будут проходить события Лаборатории современного зрителя — просветительской программы из лекций, воркшопов и мастер-классов, вводящих зрителей в культурный и социальный контекст выбранного произведения.
Команда Дома Радио вернется в отреставрированное и приспособленное к современному использованию здание на Итальянской, 27 в конце 2026 года. Центра культуры и искусств будет находиться на Невском, 62 до завершения реставрации исторического здания Дома Радио.
Среди других событий в планах:
- 23 ноября состоится первое событие с программой экспериментального звука. Концерт электронной и электроакустической музыки «Электричество» напрямую связан с темой просветительской программы этого года, изучающей электричество во всех его проявлениях. Событие пройдет с участием звуковых художников Cони Скобелевой, Сергея Суховика, Н93.1, композитора-резидента Дома Радио Егора Ананко, и станет аудиальной рефлексией на тему пространства и времени, материи и духа.
- 28 ноября новый композитор-резидент Дома Радио и musicAeterna Кирилл Архипов представит премьеру песенного цикла «Обрыв ли овраг ли цветочный луг», написанного для двух женских голосов, двух терменвоксов, двух аккордеонов и двух исполнителей на ударных. Литературным центром работы, которая знаменует открытие резиденции Кирилла Архипова в Доме Радио, стало стихотворение «Двойник» одного из классиков позднего немецкого романтизма Генриха Гейне.
- 5, 6, 7 декабря театральное направление Дома Радио Αθεατρον обратится к истокам мировой драматургии – древнегреческой трагедии. Центром спектакля «Антигона» в постановке Александра Белоусова станут текст, голос, интонация и звук. Проект по работе над античными текстами будет представлен с участием драматических актеров и артистов хора musicAeterna в амфитеатре машиностроительного завода «Ленполиграфмаш». Проект станет репертуарным, 21 и 22 февраля повторные показы «Антигоны» пройдут в резиденции Дома Радио на Невском, 62.
- 19, 20 и 21 декабря в Доме Радио состоится премьера нового спецпроекта «Песни на стихи святых» в рамках цикла «Ночные Бдения», который получит продолжение уже в 2025 году и будет анонсирован отдельно. Проект «Песни на стихи святых» станет первым случаем, когда композиторы-резиденты Дома Радио обратятся к поэзии сразу нескольких авторов – христианских святых Григория Богослова, Исаака Сирина, пророка Исаии и других. Серию сочинений-мадригалов в исполнении артистов musicAeterna представят Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Егор Ананко, Виктория Харкевич, Кирилл Архипов, а также Вангелино Курентзис и Теодор Курентзис.
- 22 декабря событие из цикла «Башня из слоновой кости» продолжит серию концертов современных независимых артистов, работающих в жанре экспериментальной электронной и электроакустической музыки — эмбиента, дроуна, пространственной музыки и других.
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