Знакомьтесь, Олеся Новикова — долгожданная (первая за 6 лет!) прима Мариинского театра и мама троих детей

Академия Вагановой

В Академию Новикову сначала не принимают: на вступительных экзаменах Олесе ставят диагноз — нет данных. Это могло остановить любого десятилетнего ребенка, но не будущую приму: закончив подгото­вительные курсы, Новикова продол­жает заниматься дома сама и в итоге все-таки проходит отбор перед самым началом учебного года — спустя всего несколько месяцев после отказа комиссии. Дальше — 8 лет учебы и ежедневный часовой маршрут из Красносельского района до улицы Зодчего Росси: на автобусе и метро.

Как в вашей жизни случились танцы?

Я в детстве выразительно читала стихи, и по­началу мне казалось, что я буду актрисой. А потом мне понравилось красивое объявление о наборе в танцевальный кружок, и я начала заниматься в детском ансамбле. Там порекомен­довали попробовать поступить в Академию, где я с первого же раза благополучно провалилась.

И вы без внушений со стороны взрос­лых решили готовиться все лето, чтобы поступить? Трудно в это поверить!

Сейчас, со стороны, мне кажется это удиви­тельным, что я так сознательно и сосредото­ченно подошла к делу и поставила себе цель. Наверное, это отчасти какой-то промысел: когда нужно, в твою голову лягут правильные мысли и прорастут. Но все-таки мама тогда нашла пе­дагога: она мне подсказала секреты, как можно расположить к себе комиссию, и я ими восполь­зовалась. (Улыбается.)

Это был, наверное, педагог Академии?

Бывшая балерина Мариинского театра! Она жила в старом доме на Лиговском проспекте: в большой коммунальной квартире у нее была комната с высоченными потолками, и она вся была обставлена диковинными антикварными вещами, которые я раньше никогда не видела. Это произвело на меня большое впечатление!

Для вас, советского ребенка, выросшего в спальном районе, это было первое ощущение классического Петербурга?

Пожалуй. Потом я начала сама ездить каждый день в центр города — на автобусе и метро. Мама, учитель русского языка и литературы, не могла меня возить: в девять утра ей нужно было уже быть в школе, а потом заниматься подработкой. Это были 1990-е годы, и нам приходилось очень трудно: она бралась и за опросы, и за работу в жур­нальном киоске, только чтобы я училась балету. Мама меня всегда невероятно поддерживала. (Улыбается.)

Каждый день тратить час на дорогу до Академии в час пик, в снег и слякоть — вам было тяжело морально?

Не только морально: было еще иногда и страш­но. Но все равно я люблю это время. Мне кажется, Петербургу очень шли девяностые — их нуар. Я поэтому люблю пересматривать сериал «Улицы разбитых фонарей» с его серым колоритом.

Как первый раз попали в Мариинский?

Мы — учениками Академии — участвовали в «Вальсе цветов» в «Спящей красавице». До этого я уже выходила на сцену Михайловского, но Мариинский оказался совсем другим: его пространства, объемы, красота. Помню, как после нашего эпизода мы быстро убегали со сцены, а я чуть не столкнулась со злобной феей Карабос. Танцовщик был так погружен в образ, что у него сверкали глаза, как у ведьмы. Я ужас­но испугалась: после выступления у меня дико колотилось сердце. Мне было 12 лет.

И вы решили не расставаться с Мариин­ским?

Да, именно тогда я заразилась Мариинским! И не только я! В Академии у нас сложилась компания, и мы часто после уроков ездили на трамвае на Театральную площадь, перекусывали булочками и пирожными в булочной на углу улицы Глинки, а потом уговаривали охранников пустить нас в зал или за кулисы. Это сейчас везде пропуски и рамки, а тогда нужно было просто жалобно посмотреть в глаза. (Смеется.) Ни артисты, ни педагоги, ни руководство — никто нас не гонял. А Махар Хасанович Вазиев — в то время худрук балета — быстро нас начал узнавать и все время спрашивал, когда же мы придем на работу. Конечно, я уже понимала: Мариинский — это то главное, к чему нужно стремиться в танцевальном искусстве и в нашей профессии.