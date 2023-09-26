6 многообещающих балерин Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Они выходят на сцену в ведущих партиях и участвуют в телешоу с миллионной аудиторией, выигрывают престижные танцевальные конкурсы и получают «Золотые маски», главную театральную награду страны — рассказываем о шести молодых балеринах, которых (вангуем!) ждет блестящая карьера.
Мария Ильюшкина в партии принцессы Авроры
Мария Ильюшкина
Мариинский театр, первая солистка
Мария Ильюшкина не брала Мариинский штурмом: петербургская благородная выдержка позволила ей окрепнуть после Академии Вагановой в кордебалете и погрузиться в стиль театра. Выучка и лирический драматизм были замечены руководством, и юную артистку постепенно начали выписывать для сольных партий, в том числе для иконической Феи Сирени в «Спящей красавице».
С тех пор за Ильюшкиной стали пристально наблюдать балетоманы: в ней они увидели безупречный образец мариинского балета — интеллигентного, изысканного и деликатного, где каждое движение точно и уместно. После дебюта в знаковых партиях Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и Никии в «Баядерке» любимица публики перешла в ранг «надежд Петербурга» и получила статус первой солистки.
2022-ой принес Ильюшкиной первую премию в номинации «Дуэты» XIV Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (худрук и председатель жюри — легендарный хореограф Юрий Григорович!), а в этом году мы увидим Марию в новом сезоне телешоу «Большой балет». В коллегии за ней будут наблюдать как народные артисты Мария Александрова и Фарух Рузиматов, так и суперзвезды золотой эпохи советского балета Габриэла Комлева и Олег Виноградов — ждем премьеру на телеканале «Культура»!
Елена Свинко
Мариинский театр, первая солистка
Новое и громкое приобретение Мариинского театра — первая солистка Елена Свинко. Экс-ведущая балерина Красноярского театра оперы и балета и открытие последних нескольких лет триумфально взяла прошедшей весной «Золотую маску» в номинации «Балет / современный танец»: премию сибирячке принесла партия в спектакле-реконструкции «Катарина, или Дочь разбойника». Высшую театральную награду страны она разместила рядом со статуэткой «Душа танца» в номинации «Звезда балета» от авторитетного журнала «Балет».
Мастерство не могло остаться незамеченными, и в 2022 году виртуозную балерину позвали в Михайловский театр. Так Елена стала резиденткой Петербурга, как и ее старшая сестра Светлана Свинко — артистка Театра балета им. Леонида Якобсона. Свинко отслужила театральный год в Михайловском, примерив на себя хореографию Начо Дуато, но в конце прошлого сезона перешла в Мариинку, которой должны прийтись по вкусу техничность, образность и выразительность длинноногой брюнетки.
Александра Хитеева
Мариинский театр, вторая солистка
Закончив Академию Вагановой в 2019-м, Александра Хитеева добралась до статуса второй солистки за четыре года. Уверенная в балансе и в искрящихся вращениях свои партии, даже в небольших вариациях, она наполняет жизнерадостными красками. Умение же молниеносно схватывать напутствия своего педагога, блистательной Маргариты Гаральдовны Куллик, привело ее к большим ролям: озорной Китри («Дон Кихот»), темпераментной Гамзатти («Баядерка») и манкой Гюльнары («Корсар»).
Но именно прошлый сезон может стать судьбоносным в ее карьере: Хитеева дебютировала в главной партии Аспичии в блокбастере «Дочь Фараона» и в классике «Раймонда» — последнюю молодая солистка репетировала с культовой примой Юлией Махалиной и выдержала этот «экзамен на балерину» на Приморской сцене Мариинского во Владивостоке.
Анастасия Смирнова
Михайловский театр, первая солистка
Выпускнице легендарной Людмилы Валентиновны Ковалевой (воспитавший сонм прима-балерин, включая суперзвезд Диану Вишневу и Ольгу Смирнову, покоривших мировые сцены от ABT до Dutch National Balle), всего 22.
Закончив Академию Вагановой в пандемийный год, Анастасия, в чьей биографии уже значилась победа на конкурсе Vaganova Prix, пришла в Михайловский театр, но настояла на возможности продолжать работать со своим школьным педагогом. И не зря! В свой первый же сезон она вышла в заглавных партиях шести спектаклей — случай для дебютантки редчайший.
Через год, снова в тандеме с Людмилой Валентиновной, Анастасия участвовала вместе с Марией Ильюшкиной в XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов, исполнив свою коронную вариацию из «Лауренсии», а заодно и мечту — станцевать «Кармен-сюиту» на сцене Большого театра.
После конкурса по совету своего академического наставника Смирнова начала репетировать с экс-примой Мариинского и приглашенной танцовщицей танцтеатра Пины Бауш Дарьей Павленко, добавив в свои классические образы артистизма и наполнив свою Золушку лиризмом, а Гамзатти — естественным темпераментом. И снова все случилось не зря: в начале этого сезона рыжеволосая красавица стала первой солисткой!
Дарья Куликова
Мариинский театр, артистка кордебалета
Негласное балетное противостояние Москвы и Петербурга было всегда, но, к счастью, иногда кто-нибудь выкидывает белый флаг и рождается феномен. Так, коренная москвичка Екатерина Кондаурова окончила Академию Вагановой и однажды покорила публику Мариинского красотой своих линий и танца.
Теперь история неожиданно может повториться: проучившись семь лет в Московской академии хореографии, Дарья Куликова перевелась в прошлом году на улицу Зодчего Росси и окончила класс Юлии Александровны Касенковой. Обаятельная и музыкальная, в МГАХ она уже танцевала вариации и па-де-де, а в Мариинском, только поступив в кордебалет труппы, немедленно дебютировала в каверзном па-де-тру «Друзья принца» в «Лебедином озере» и в главной партии Маши в «Щелкунчике».
Валерия Кузнецова
Мариинский театр, артистка кордебалета
Валерия Кузнецова принята в труппу Марииинского театра сразу после выпускных экзаменов Пермского хореографического училища. Еще студенткой в 2022 году она была отмечена одновременно двумя конкурсами: Международным артистов балета и хореографов в Москве (серебро) и «Арабеск-2022» в Перми. На последнем, кроме I награды, Кузнецова получила приз зрительских симпатий и премию прессы. Лирическая музыкальная балерина с певучими движениями рук в пор-де-бра впитала в себя азы и ленинградской школы балета: именно в город Молотов (ныне — Пермь) в блокаду было эвакуировано училище с улицы Росси, которое и познакомило Урал со своими традициями.
На петербургской сцене романтическая артистка кордебалета уже вышла в поэтичном па-де-де из II акта балета «Жизель».
Текст: танцколумнист Ольга Угарова
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