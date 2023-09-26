6 многообещающих балерин Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Мария Ильюшкина

Мариинский театр, первая солистка

Мария Ильюшкина не брала Мариинский штурмом: петербургская благородная выдержка позволила ей окрепнуть после Академии Вагановой в кордебалете и погрузиться в стиль театра. Выучка и лирический драматизм были замечены руководством, и юную артистку постепенно начали выписывать для сольных партий, в том числе для иконической Феи Сирени в «Спящей красавице».

С тех пор за Ильюшкиной стали пристально наблюдать балетоманы: в ней они увидели безупречный образец мариинского балета — интеллигентного, изысканного и деликатного, где каждое движение точно и уместно. После дебюта в знаковых партиях Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и Никии в «Баядерке» любимица публики перешла в ранг «надежд Петербурга» и получила статус первой солистки.

2022-ой принес Ильюшкиной первую премию в номинации «Дуэты» XIV Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (худрук и председатель жюри — легендарный хореограф Юрий Григорович!), а в этом году мы увидим Марию в новом сезоне телешоу «Большой балет». В коллегии за ней будут наблюдать как народные артисты Мария Александрова и Фарух Рузиматов, так и суперзвезды золотой эпохи советского балета Габриэла Комлева и Олег Виноградов — ждем премьеру на телеканале «Культура»!