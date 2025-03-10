Вячеслав Самодуров (впервые за 25 лет!) возвращается на сцену Мариинского театра — теперь в качестве хореографа

Вячеслав Самодуров возвращается на сцену Мариинского театра теперь не в качестве артиста балета (исполнял ведущие партии с 1992 по 2001 года!), а хореографа. Самодуров берется за эксперимент и пластически переосмысляет неоклассическую тональность «игры в симфонию» (аллюзии на классические формы с современной композитору ритмикой) Стравинского.

Премьера моноспектакля «Танцсцены» состоится 9 и 10 апреля на сцене Мариинского-2. Музыкальным руководителем балета выступил Валерий Гергиев, художником по декорациям — Алексей Кондратьев (лауреат «Золотой маски»), а по костюмам — Ирэна Белоусова. Состав исполнителей будет известен позднее.

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