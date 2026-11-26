На втором этаже колонны, пробивающиеся с первого, завершены гигантским аттиком триумфальной арки. На ящик, сколоченный из досок (это их фактура осталась на холсте), установлены сверкающие зеленым и распечатанные на 3D-принтере конские ноги. Раскрываем тайну пиломатериалов — они куплены на «Авито» по 67 рублей (да, уже устаревшие мемы про 6 и 7 преследуют даже в лиминальных пространствах постапокалипсиса). Тут, конечно, можно было бы пошутить про «Расчлененбург», но лучше задаться вопросом: чьи изваяния восседали на спинах этих коней, когда они еще существовали? Что за сила заставила предельно профанно-материальный профнастил колонн на первом этаже смениться нереально-идеальной гладкостью 3D-печати на втором. А ее — раствориться в абсолютной нематериальности?

Задав эти вопросы, ответим на другой. Помните надпись «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает»? Она снова появляется на боку деревянного аттика на втором этаже. Это строка из десятой песни «Илиады» Гомера — слова старого царя Нестора. Их он произносит, услышав возвращение своих союзников-греков Одиссея и Диомеда из ночной вылазки в лагерь троянцев. А еще эту фразу якобы произнес император Нерон перед тем, как совершить самоубийство (чтобы избежать мучительной казни, на которую его осудили).