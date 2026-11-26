В пятницу, 27 ноября, стартует выставка Александры Гарт «Озимандия». Это первый за два года персональный проект художницы года по версии арт-ярмарки Cosmoscow-2024 и лауреатки премии «ТОП 50» журнала Собака.ru. На трех этажах Anna Nova развернулась тотальная инсталляция с конями, псевдоантичными колоннами, цитатами из Библии и стихов поэта Перси Бишема Шелли (не путать с готической дивой Мэри Шелли!).
Рассказываем (и показываем!), какой получилась экспозиция. А заодно прицениваемся к графике: ее в галерее обещают нарезать фрагментами-«франкенштейнами», рассчитывая итоговую сумму по количеству сантиметров.
Предыдущая персональная выставка Александры Гарт в родном Петербурге была почти два года назад. Тогда на Левашовском хлебозаводе показывали среди прочего карусель с лошадками (за нее Гарт стала художницей года по версии арт-ярмарки Cosmoscow!). Позже коняшек из этой инсталляции Александра перформативно (и очень эффектно!) сожгла на берегу Финского залива. А видео с огненным аутодафе использовал в спектакле «Утренний предшественник» режиссер Роман Михайлов.
В новой экспозиции 2026-го в Anna Nova кони (будто по-линчевски пройдя через огонь) возвращаются. Но обо всем по порядку. Во-первых (и главных), «Озимандия» — это проект-тотальная инсталляция. Настолько тотальная, что увидеть ее целиком невозможно. Она, как неведомый вирус, просачивается через перекрытие между первым и вторым этажами галереи. А зритель оказывается заточен внутри работы — гигантской триумфальной арки. Живого свидетельства величия некой погибшей цивилизации.
Александра Гарт. Озимандия. 2026
На первом этаже почти по периметру расставлены четыре колонны. Они свернуты из белого, местами заржавевшего профнастила (материал в последнее время популярный у художников, см. гнутый синий лист в «Волне» Петра Белого). Назвать эти колонны античными не поворачивается язык. Хотя знаки будут. У них есть и «каннелюры», и что-то вроде капителей. Но место сакрального занимает повседневное: Гарт использует материал, который уже был в употреблении. Например, ограждал недоступный для посещения участок, — их в городе сейчас множество.
Рядом расположилась продуктовая витрина. В ней грудой свалены кости, освещенные по-мертвецки холодным светом. Их Александра лепила из гипса вместе с сыном, художником-вундеркиндом Гартом Штапаковым. Изначально кости хотели поместить в вендинговый аппарат, но на заляпанном черной краской стенде, как из гастронома 1990-х, они выглядят, пожалуй, еще бескомпромисснее. (Кстати, галерея подумывает начать продавать их на вес. По крайней мере, безмен уже лежит здесь же.)
Еще на первом этаже показывают гигантский черно-белый оттиск, в котором угадывается фактура досок (запомните, мы к ним вернемся!), пятно кометы, силуэт триумфальной арки и надпись на греческом: híppōn m' ōkypódōn amphì ktýpos oúata bállei («Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает»).
Александра Гарт. Озимандия. 2026
На втором этаже колонны, пробивающиеся с первого, завершены гигантским аттиком триумфальной арки. На ящик, сколоченный из досок (это их фактура осталась на холсте), установлены сверкающие зеленым и распечатанные на 3D-принтере конские ноги. Раскрываем тайну пиломатериалов — они куплены на «Авито» по 67 рублей (да, уже устаревшие мемы про 6 и 7 преследуют даже в лиминальных пространствах постапокалипсиса). Тут, конечно, можно было бы пошутить про «Расчлененбург», но лучше задаться вопросом: чьи изваяния восседали на спинах этих коней, когда они еще существовали? Что за сила заставила предельно профанно-материальный профнастил колонн на первом этаже смениться нереально-идеальной гладкостью 3D-печати на втором. А ее — раствориться в абсолютной нематериальности?
Задав эти вопросы, ответим на другой. Помните надпись «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает»? Она снова появляется на боку деревянного аттика на втором этаже. Это строка из десятой песни «Илиады» Гомера — слова старого царя Нестора. Их он произносит, услышав возвращение своих союзников-греков Одиссея и Диомеда из ночной вылазки в лагерь троянцев. А еще эту фразу якобы произнес император Нерон перед тем, как совершить самоубийство (чтобы избежать мучительной казни, на которую его осудили).
Александра Гарт. Фрагмент графического оттиска из проекта «Озимандия». 2026
Еще одна литературная отсылка заключена в названии экспозиции. «Озимандия» — сонет, написанный английским поэтом Перси Бишем Шелли. Лирический герой в нем встречает путника. И тот рассказывает, что видел в пустыне обломок статуи царя Озимандии, бывшего когда-то властителем огромной империи.
На выставке также мог появиться и другой литератор — Уистен Хью Оден (к слову, любимый поэт Бродского). Гарт подумывала поместить его стихотворение на стену вместо кураторcкого текста. Его должен был написать для проекта искусствовед и фронтмен группы Shortparis Николай Комягин, но не успел. В итоге обошлись без экспликаций-интерпретаций: текст присутствует на выставке только как часть самой инсталляции.
Другая цитата — на этот раз из Библии — приводится на третьем этаже. Там, как принято в Anna Nova, показывают работы, не имеющие прямого отношения к выставке. Но в случае с Гарт связь все же сильнее, чем обычно. Гигантский графический фриз, тянущийся вдоль всех стен, художница сделала специально к проекту «Озимандия» . Он изображает животных: от кошек до динозавров, местами напоминающих капричос Гойи, Адмиралтейство, петербургские мосты, повторяющиеся бюсты Карла Маркса, спускающихся с небес серафимов и падающие оттуда же самолеты. В общем, продолжает линию постантропоцена, заданную основной частью выставки. А еще здесь есть рука, выводящая надпись «Мене, мене, текел, упарсин». Согласно Книге пророка Даниила, эти огненные буквы возникли на стене дворца во время пира у вавилонского царя Валтасара, предсказав гибель и его самого, и царства.
Эту графику Гарт, кстати, можно будет купить частями по принципу погонного метра: выбранный вами фрагмент отрежут, измерят его длину и рассчитают стоимость относительно целой работы.
Выставка «Озимандия» пробудет в галерее Anna Nova до 17 января 2027-го (18+). Подробнее здесь.
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