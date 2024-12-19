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Искусство

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Эксклюзив! «Левашовский Хлебозавод» покажет «Постоянство веселья и грязи» Александры Гарт

По следам хитового стенда «художника года» по версии фонда Cosmoscow и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Левашовского Хлебозавода»

Персональная выставка Александры Гарт «Постоянство веселья и грязи» (название проекта было позаимствовано из одноименного абсурдистского стихотворения Даниила Хармса) открывается в «Левашовском Хлебозаводе». Покажут инсталляцию, живопись и графику, серия из которых посвящена исследованию лиминальности, внутренней тревожности и взаимодействию природного и искусственного миров. Гарт создает пространство неопределенности и трансформации на стыке узнаваемого и гипотетического, предлагает переосмыслить привычные, стирая границы между прошлым и будущим, разрушением и созиданием.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Левашовского Хлебозавода»

В ключевых работах проекта ─ графике техникой карборандум, крупноформатной живописи и инсталляции ─ художница исследует состояния изоляции, руинированности и неопределенности. На холстах оживают пасторальные пейзажи индустриального нуара, а графические работы переосмысляют городские пространства как феноменологические «гиперобъекты».

Одним из смыслообразующих констант экспозиции стала инсталляция «Постоянство веселья и грязи» ─ конструкция из металла, которая обшита деревянными досками и с фигурами коней из соленого теста по периметру. Создается образ карусели, но на ней нет веселья, это руина.

Александра Гарт
Фото: Дима Табу для Собака.ru
Александра Гарт

Персональная выставка Александры Гарт «Постоянство веселья и грязи» открыта с 26 декабря 2024 года по 21 января 2025 года в «Левашовском Хлебозаводе» на Барочной улице, 6а.

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Александра Гарт

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