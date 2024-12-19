Эксклюзив! «Левашовский Хлебозавод» покажет «Постоянство веселья и грязи» Александры Гарт

В ключевых работах проекта ─ графике техникой карборандум, крупноформатной живописи и инсталляции ─ художница исследует состояния изоляции, руинированности и неопределенности. На холстах оживают пасторальные пейзажи индустриального нуара, а графические работы переосмысляют городские пространства как феноменологические «гиперобъекты».

Одним из смыслообразующих констант экспозиции стала инсталляция «Постоянство веселья и грязи» ─ конструкция из металла, которая обшита деревянными досками и с фигурами коней из соленого теста по периметру. Создается образ карусели, но на ней нет веселья, это руина.