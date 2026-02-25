«Где предел, края?»: Как в Петербурге простились с солистом Shortparis Николаем Комягиным

Красные гвоздики. Белые гвоздики. Белые и красные розы. Подъезжает полицейская машина. Розовые розы и альстромерии. Белые хризантемы.

Мимо бесконечно несут цветы: в 10:59 очередь в Феодоровский собор уже достигает вывески «36,6» на доме №2 Полтавском проезде, а к 11:37 тянется далеко за угол. Проводить Николая Комягина собираются цветноволосые нефоры-зумеры и нормкорные миллениалы, дошкольники-близняшки в одинаковых куртках, курсанты в форме. Когда идешь вдоль очереди к концу, люди пристально смотрят тебе в глаза — говорят, сам Комягин часто так делал, когда поклонники встречали его на улицах Петербурга.

Многие изначально пришли с цветами, но к флористам в магазине по соседству тоже выстраивается мини-очередь. Пока колонна движется в храм, провожающие ходят за кофе, ищут друг друга в толпе и тревожно курят. Закуривает и полицейский — на этом участие правоохранительных органов в прощании закончится, хотя за первой машиной прибудет и вторая.