Главные выставки ноября 2026-го в Петербурге: тотальный оммаж Риму (караваджисты! Пиранези!), фото Боярского и Собчака и мем-коллажи Бартенева

В последний месяц осени в музеях и галереях города тумблер красоты будет выкручен на максимум! В Эрмитаже покажут масштабнейшее посвящение Риму (с терракотовыми скульптурами Бернини!) и проект памяти нашего любимого куратора и искусствоведа Аркадия Ипполитова. В Центре им. Курехина — яркие мем-коллажи и графику человека-праздника и поп-арт-фэшн-иконы Андрея Бартенева. В «Росфото» — редкие портретные снимки Горбачева, Собчака, Боярского, Райкина и многих других.

Собака.ru рассказывает про эти и другие дофаминовые экспозиции, которые точно не стоит пропускать в самом депрессивном месяце в году. Гарантировано работают на обратный захват серотонина!