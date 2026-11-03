Главные выставки ноября 2026-го в Петербурге: тотальный оммаж Риму (караваджисты! Пиранези!), фото Боярского и Собчака и мем-коллажи Бартенева

В последний месяц осени в музеях и галереях города тумблер красоты будет выкручен на максимум! В Эрмитаже покажут масштабнейшее посвящение Риму (с терракотовыми скульптурами Бернини!) и проект памяти нашего любимого куратора и искусствоведа Аркадия Ипполитова. В Центре им. Курехина — яркие мем-коллажи и графику человека-праздника и поп-арт-фэшн-иконы Андрея Бартенева. В «Росфото» — редкие портретные снимки Горбачева, Собчака, Боярского, Райкина и многих других.
Собака.ru рассказывает про эти и другие дофаминовые экспозиции, которые точно не стоит пропускать в самом депрессивном месяце в году. Гарантировано работают на обратный захват серотонина!
ГЛАВНОЕ
Лионелло Спаде. Мучиничество апостола Петра. 1653
«Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный», Манеж Малого Эрмитажа (12+)
Первый в России (и один из немногих в мире!) масштабный проект, посвященный образу Рима во всех возможных аспектах. Это своего рода визуальная энциклопедия «вечного города» на рубеже XVI–XVIII веков. В это время он — религиозная и культурная столица Европы и интернациональный художественный центр. Именно здесь были расцвет Ренессанса, арт-революция Караваджо, триумф барокко и зарождение неоклассицизма.
Выставка объединяет образ Рима с рассказом об его архитектуре, искусстве и повседневной жизни. Это более 400 экспонатов: фрески и картины караваджистов, барочные полотна Пьетро да Кортона, терракотовые скульптуры Джанлоренцо Бернини и работы его вечного противника Франческо Борромини. А еще живопись Гюбера Робера и Гаспара Дюге, настольное украшение по проекту архитектора Джузеппе Валадье и многочисленные гравюры и рисунки с видами города: от руинных пейзажей Мартина Хемскерка и идиллий Клода Лоррена до знаменитых листов Джованни Баттиста Пиранези. Несомненный маст-си!
С 14 ноября по 14 марта
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Дмитрий Сироткин
«Рим — Петербург. О несходстве сходного. Фотографии Дмитрия Сироткина. Памяти Аркадия Ипполитова», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Выставка посвящена памяти выдающегося искусствоведа и куратора, специалиста по итальянскому искусству Аркадия Ипполитова. Отрывки из его текстов о Риме и Петербурге, России и Италии, Эрмитаже и мире вступят в диалог со снимками Дмитрия Сироткина (его сам Ипполитов называл одним из ключевых авторов современной петербургской фотографии!). В 40 кадрах фотохудожник пытается воспроизвести genius loci двух городов, специально не ища сходств, но обнаруживая сближения.
Полифонию из фотографий и текстов дополнят еще одной партией: инсталляцией из фрагментов древнеримских и петербургских зданий из собрания Эрмитажа.
С 14 ноября по 14 марта
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Александра Гарт. Лес паутины (фрагмент экспозиции). 2022
«Озимандия», Anna Nova (18+)
Художница 2025 года по версии арт-ярмарки Cosmoscow Александра Гарт превратит пространство Anna Nova в тотальную инсталляцию, которая займет оба этажа галереи. В названии выставки содержится отсылка к сонету Шелли об обломках статуи когда-то «мощного царя царей». Гарт тоже покажет своего рода руины — деконструированные триумфальные арки (не обойдется без коней!).
С 27 ноября по 17 января
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ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Владимир Дмитриев. Автопортрет. 1916
«Четыре жизни художника Дмитриева», Музей музыки (16+)
Владимир Дмитриев был учеником Мейерхольда и Петрова-Водкина. И его имя в 1920–1940-е было знакомо каждому, кто хоть немного интересовался театром. Так, художник оформлял культовые спектакли в главных театрах обеих столиц: Александринском (тогда Академическом им. Пушкина), БДТ, МХАТе, Большом. Среди них — «Мертвые души» в версии Станиславского, а также «Анна Каренина» и «Три сестры» (это его фрагменты по радио звучат в фильме Хуциева «Июльский дождь»!) в постановке Немировича-Данченко.
На монографической выставке покажут более 200 картин и эскизов Дмитриева. Их объединят в четыре хронологических раздела-главы: 1910-е, 1920-е, 1930-е, 1940-е.
С 13 ноября
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Павел Маркин. Пока попутчики. Собчак и Яковлев. 1995
Ретроспектива Павла Маркина, «Росфото» (12+)
Проект посвящен 80-летию легендарного ленинградского фотожурналиста Павла Маркина. Покажут снятые им кадры разных событий и явлений с 1960-х до 2010-х (от слонов на Дворцовой площади до встреч политиков!). А еще — портреты разного рода знаменитостей (Горбачев! Собчак! Боярский! Курехин!).
С 20 ноября по 24 января
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Андрей Горбунов. Узелок. 2026
«IMAGO», «Станция» (18+)
Персональная выставка эпатажного художника и фотографа Андрея Горбунова. В экспозиции через обращение к телесным, даже физиологичным, образам автор задает вопрос: как и когда происходит финальный переход к психологической и духовной зрелости?
С 21 ноября по 24 января
Посещение по записи contact@sturmgroup.art
Катерина Веселовская. Фиалки в сахаре (фрагмент). 2026
«Фиалки в сахаре», Sobo Gallery (16+)
Персональная выставка художницы-металлистки Катерины Веселовской (семь лет назад одевала в «кольчуги» валуны в заповеднике на Алтае!). В экспозиции обещают рельефы, скульптуру и объекты из металла, в которых автор материализует память и чувственный опыт: от нежности до разрушения.
C 5 ноября по 6 декабря
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Полина Вайнер. Passive/Agressive. 2025
«Век мой», галерея Navicula Artis (16+)
Куратор Илья Крончев-Иванов собрал в камерной галерее сразу 15 художников (от Петра Белого до Евгения Гранильщикова!). Живопись, скульптура, объекты и инсталляции соединяются в попытке перенести поэзию из вербального в физическое пространство. И да, в название выставки вынесено стихотворение Мандельштама.
До 28 ноября
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Ника Пешехонова. Exoboros
«Пока собирается мир», галерея «Цифергауз» (16+)
Выставка объединяет 13 художников из России, Южной Кореи и Вьетнама (среди них — Таня Ахметгалиева, чьи работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Пушкинского и Русского музеев!). В основе экспозиции — вопрос, сформулированный куратором Христиной Отс: «Что, если мир — не готовая реальность, которую мы наблюдаем, а процесс, который происходит прямо сейчас?» Отвечают на него авторы через графику, фотографию, стекло, видеоарт, генеративные работы, интерактивные и кинетические инсталляции.
До 31 января
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Анатолий Алексеев. Кто шьёт эти комнаты, зашивает время в углы, обрезает сны ножницами? 2025
«Пока тени длинные», 10.203 (12+)
Галерея стрит-арта 10.203 возвращается после долгого затишья! Повод — выставка междисциплинарного художника и дизайнера Анатолия Алексеева. В экспозиции в «Севкабель Порту» живопись соседствует с функциональными объектами, а в центре проекта — сбои и расслоения внутри повседневного визуального поля. И также моменты столкновения личного опыта с культурными шаблонами.
До 8 ноября
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Андрей Бартенев. Жанна Тутанхамоновна. 1998
«Песни эклера», ЦСИ имени Сергея Курехина (16+)
Человек-карнавал Андрей Бартенев покажет в Центре Курехина коллажи и графику 1980–1990-х. А еще — костюмы, фотографии и видеозаписи перформансов. Зрители увидят более 40 ранних работ, когда автор был близок к кругу Тимура Новикова и «Новым художникам». Бартенев по кусочкам собирает «большую песню о счастье и свете», которой научился благодаря школьной учительнице Зое Карловне Э́клер.
А еще Бартенев прямо сейчас разрабатывает костюмы для механической мистерии «Серый автомобиль» / «Господин оформитель», премьера которой состоится 17 декабря здесь же в Центре Курехина! Это будет микс из оперы, современной хореографии, экспериментальных музыки и сценографии, медиаарта и цифровых технологий. В партитуре, конечно же, сочинения самого Сергея Курехина!
С 12 ноября до конца января
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Сергей Савельев. Из проекта "Эгрегор"
«Эгрегор», галерея «Сарай» (16+)
Художник и основатель галереи «Люда» Петр Белый неутомимо продолжает свой кураторский проект «Было / Не было». В этот раз зрителям предлагают проект Сергея Савельева. Его картины населены персонажами, заимствованными из мировой истории, сказок, антиутопий и научной фантастики. Они переселяются в область метафизического, преобразуются подсознанием и оказываются внутри различных фантасмагорических сцен.
До 22 ноября
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Манвел Мадоян. Свободное падение. 2025
«Наедине с пространством и временем», «Галерея Искусств / Чердак Художника» (18+)
На персональной выставке ленинградского художника Манвела Мадояна покажут абсолютно понятные в смысле медиума (холст, масло) и довольно привычные сюжетно (даже когда дело доходит до метафизики) картины. Академическую технику Мадоян использует для философского осмысления фундаментальных категорий природы: времени, веса, гравитации. Параллельно с экспозицией в пространстве на Ломоносова откроют клуб «Интеллектус», где несколько раз в неделю будут проводить камерные лекции и дискуссии.
С 7 по 28 ноября
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Аркадий Райкин. 1963
«Архив Николая Акимова. Фотография как записная книжка», «Росфото» (12+)
На очередной выставке в честь 125-летия режиссера, художника и педагога Акимова можно будет увидеть более 200 снимков. Их Николай Павлович снял с 1957 по 1968 год. На фотографиях — знаменитые современники (Рина Зеленая! Александр Солженицын! Аркадий Райкин!) и «путевые заметки» в необычных ракурсах. Кадры дополнят редкой фототехникой.
С 14 ноября по 17 января
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Андрей Ишонин. Ветра нет
«Найдено в капусте», «Паразит» (16+)
На выставке покажут работы участников Капустинского центра современного искусства. Это самоорганизация художников, возникшая в 2022 году в деревне Капустино близ подмосковных Мытищ. Авторы строят собственную утопию, занимаются перформансом и действуют по принципу лаборатории. В Петербург они привезут свой опыт коллективизма, экологической метафизики и теплых партисипаторных практик, воплощенные в разных медиумах — от объектов до фотофиксации.
С 7 ноября по 8 декабря
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Марина Алексеева. Проза. 2019
Выставка Марины Алексеевой, Marina Gisich Projects (12+)
В рамках проекта «Парад», приуроченного к фестивалю «Дягилев. Постскриптум», покажут лайтбоксы художницы. Это «говорящие» пространства — спальни, гостиные, сцены — населенные живыми персонажами, чьи истории разворачиваются перед зрителем, как на сцене. В экспозицию войдут работы связанные с театром и балетом, а еще созданное специально для фестиваля произведение по мотивам балета «Весна священная» Игоря Стравинского.
С 13 ноября до 2 декабря
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Андрей Бартенев. Маска. 2026
«Маски-шоу», кабаре «Шум» (18+)
Более 30 современных художников (Владимир Козин! Михаил Шемякин! Нестор Энгельке! Покрас Лампас! Эрик Железкер!) размышляют о маскараде, продолжая традицию «петербургского мифа». Главный литературный ориентир проекта — город наваждений из «Петербурга» Андрея Белого — задает курс на тотальный карнавал. Он начинается уже на пороге, где гостей встречает огромная маска Андрея Бартенева, сквозь которую можно войти в кабаре.
До 1 марта
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Алина Глазун. Без названия. 2026
«Невыразимое. Заметки об одиночестве», «Третье место» (18+)
В экспозиции соберут живопись, графику, скульптуры и объекты 35 авторов, раскрывающие проблему «эпидемии одиночества», о которой по всему миру говорят ученые, психологи и даже политики. Среди участников — художники Владимир Дубоссарский, Хаим Сокол, Александр Цикаришвили, Алина Глазун, Максим Има и многие другие.
С 13 ноября по 31 января
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Татьяна Глебова. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» Александра Пушкина. 1960-е
«Бегство форм: неизвестный модернизм из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина», Музей-усадьба Державина (0+)
Более 150 произведений художников, работавших в 1910–1930-е. Это Врубель, Петров-Водкин, Альтман, Тышлер и много кто еще. Покажут не только авторов первого ряда, но и малоизвестных живописцев. Основной фокус экспозиции — на объединениях. Среди них — Общество художников-станковистов (ОСТ) во главе с Давидом Штеренбергом, московская группа «Тринадцать», вдохновленная французским импрессионизмом, ленинградский «Круг художников» из студентов ВХУТЕИНа, поздние мирискусники и художники-космисты «Амаравелла».
С 6 ноября по 14 марта
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