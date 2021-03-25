Не только «Июльский дождь»: 7 удивительных фильмов советской оттепели

«Девять дней одного года», режиссер Михаил Ромм (1962)

Фильм Михаила Ромма с Алексеем Баталовым, помимо прочего, важен шестидесятническим паттерном про физиков и лириков. Первые умны, благородны и способны на подвиг ради науки и человечества, вторые — ими искренне восхищаются и снимают про них кино. И такое, что именно его спустя десятки лет будут цитировать в своих картинах режиссеры совсем других поколений и культурных кодов. Иногда напрямую вплетая фрагменты из них в общую канву — как Николай Хомерики в «Девять семь семь» или Василий Бархатов в «Атомном Иване».

Сам Михаил Ромм, также помимо много всего прочего, важен еще и потому, что стал тем удивительным мастером ВГИКа, который не ломал своих учеников под себя. Именно на его курсе одновременно учились Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Андрей Кончаловский и Элем Климов.