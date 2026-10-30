Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Капустинский центр современного искусства едет в гости к «Паразитам» с выставкой «Найдено в капусте»

Рассказываем все, что нужно знать об объединении. 

Ольга Божко
Изображение предоставлено Собака.ru командой галереи «Паразит»

Ольга Божко

Андрей Ишонин
Изображение предоставлено Собака.ru командой галереи «Паразит»

Андрей Ишонин

На берегу Клязьминского водохранилища, в деревне Капустино близ подмосковных Мытищ, сложилось «сообщество художников, которое строит собственную утопию». Летом 2022 года его участники создали Капустинский центр современного искусства — самоорганизацию, объединннную общим решением работать вместе. Сообщество выбрало модель лаборатории: внутри «защищенного пространства» идеи «проверяются, меняются и отбрасываются до того, как выходят наружу». Как отмечают художники, процесс здесь важнее законченной формы, а артефакты, возникающие в ходе действия, служат свидетельствами эксперимента.

Выставка «Найдено в капусте» эти свидетельства покажет — а еще расскажет про «философию слоистости, капустную метафизику, субъектность острова, автономный рай, убежище, лабораторию концепций и другие смыслы». 

И важно! Весной 2026 года петербургская группа «Паразит» пришла в Капустино как гость — показала выставку «Каруселька, или Как мы стали на 15% интереснее, но только самим себе». «Ответный визит капустян в Петербург — уникальный прецедент институционального диалога между радикально разными моделями независимого искусства», — отмечают «Паразиты».

Евгения Стерлягова, серия «Прочие и необходимые вещи»
Изображение предоставлено Собака.ru командой галереи «Паразит»

Евгения Стерлягова, серия «Прочие и необходимые вещи»

Изображение предоставлено Собака.ru командой галереи «Паразит»
Изображение предоставлено Собака.ru командой галереи «Паразит»

Выставка «Найдено в капусте» пройдет с 7 ноября по 8 декабря в галерее «Паразит» на набережной реки Карповки, 31к1.

Художники-участники: Ольга Божко, Эльдар Ганеев, Павел Зуданов, Андрей Ишонин, Юлия Картошкина, Сергей Катран, Ирина Корина, Аркади Котанджян, Надежда Лисовская, Тимофей и Люся Максимовы, Моно Катя, Евгений О'Негин, ОПГ «Красный перфоратор», Роман Путятин, Марина Рагозина, Евгения Стерлягова, Иван Флоренский, dk community.

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: