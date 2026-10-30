Капустинский центр современного искусства едет в гости к «Паразитам» с выставкой «Найдено в капусте»

На берегу Клязьминского водохранилища, в деревне Капустино близ подмосковных Мытищ, сложилось «сообщество художников, которое строит собственную утопию». Летом 2022 года его участники создали Капустинский центр современного искусства — самоорганизацию, объединннную общим решением работать вместе. Сообщество выбрало модель лаборатории: внутри «защищенного пространства» идеи «проверяются, меняются и отбрасываются до того, как выходят наружу». Как отмечают художники, процесс здесь важнее законченной формы, а артефакты, возникающие в ходе действия, служат свидетельствами эксперимента.

Выставка «Найдено в капусте» эти свидетельства покажет — а еще расскажет про «философию слоистости, капустную метафизику, субъектность острова, автономный рай, убежище, лабораторию концепций и другие смыслы».

И важно! Весной 2026 года петербургская группа «Паразит» пришла в Капустино как гость — показала выставку «Каруселька, или Как мы стали на 15% интереснее, но только самим себе». «Ответный визит капустян в Петербург — уникальный прецедент институционального диалога между радикально разными моделями независимого искусства», — отмечают «Паразиты».