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Искусство

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Вход в Эрмитаж сделали бесплатным 1 сентября для учеников и учителей

Главный музейный комплекс принимает посетителей до 20:00.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

1 сентября Эрмитаж по традиции сделал вход в Главный музейный комплекс свободным для школьников и студентов. Также в этом году бесплатно посетить Эрмитаж в День знаний впервые смогут учителя.

В музей приглашают:

учащихся: школьников, студентов и курсантов, аспирантов, адъюнктов, интернов, врачей-ординаторов российских учебных заведений всех форм обучения;

учителей: педагогов, работающих в системе общего образования Российской Федерации (в школах, лицеях или гимназиях).

Помимо постоянной экспозиции, в Зимнем дворце и прилегающих к нему зданиях сейчас идут выставки «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве», «Екатерина I», «Тициан. Последний шедевр: "Святой Себастьян". К 450-летию со дня смерти художника и завершению реставрации картины», «Барон Штиглиц. "Подвиг просвещенной благотворительности"», «Иконы "романовских писем" в собрании Эрмитажа», «Веера императрицы Марии Федоровны. 1860–1910-е годы», «Императорский Китай. Династия Цин (1644–1911)», «Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа».

Главный музейный комплекс работает до 20:00. Оформить бесплатный билет можно на сайте или в кассах Эрмитажа.

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