Эрмитаж открывает выставку вееров императрицы Марии Федоровны (с росписью Крамского и Боголюбова!)

С 29 апреля в Малой церкви Зимнего дворца показывают «Веера императрицы Марии Федоровны. 1860–1910-е годы» из собрания Эрмитажа. На выставке представят коллекцию аксессуаров супруги Александра III (в девичестве — датской принцессы Дагмар), в том числе образцы ведущих производителей своего времени: художников Ивана Крамского и Алексея Боголюбова, фирм Duvelleroy и Alexandre. Тему веера дополнят вечерние платья императрицы.

В экспозиции под кураторством Юлии Плотниковой объединили работы российских и иностранных мастеров. Предметы распределили по разделам выставки как своего рода документы, связанные с разными событиями человеческой жизни: выделили свадебные, траурные и сувенирные веера.

Самые ранние из демонстрируемых вееров Мария Федоровна привезла с собой из Дании. Аксессуары, изготовленные в период с 1860-х до начала 1910-х годов, поступили в Эрмитаж из Аничкова дворца — любимой резиденции императрицы.

Ее сувенирные веера связаны с событиями из жизни монаршего двора: юбилеями, свадьбами, крестинами, балами и маскарадами (например, в память костюмированного бала, который состоялся в 1883 году во дворце великого князя Владимира Александровича). В отдельную группу выделили веера — дипломатические подарки времен дружественных франко-русских визитов 1891–1893 годов.