Эрмитаж открывает выставку вееров императрицы Марии Федоровны (с росписью Крамского и Боголюбова!)

Свадебные, траурные и сувенирные аксессуары супруги Александра III в экспозиции до следующей весны.
С 29 апреля в Малой церкви Зимнего дворца показывают «Веера императрицы Марии Федоровны. 1860–1910-е годы» из собрания Эрмитажа. На выставке представят коллекцию аксессуаров супруги Александра III (в девичестве — датской принцессы Дагмар), в том числе образцы ведущих производителей своего времени: художников Ивана Крамского и Алексея Боголюбова, фирм Duvelleroy и Alexandre. Тему веера дополнят вечерние платья императрицы.
В экспозиции под кураторством Юлии Плотниковой объединили работы российских и иностранных мастеров. Предметы распределили по разделам выставки как своего рода документы, связанные с разными событиями человеческой жизни: выделили свадебные, траурные и сувенирные веера.
Самые ранние из демонстрируемых вееров Мария Федоровна привезла с собой из Дании. Аксессуары, изготовленные в период с 1860-х до начала 1910-х годов, поступили в Эрмитаж из Аничкова дворца — любимой резиденции императрицы.
Ее сувенирные веера связаны с событиями из жизни монаршего двора: юбилеями, свадьбами, крестинами, балами и маскарадами (например, в память костюмированного бала, который состоялся в 1883 году во дворце великого князя Владимира Александровича). В отдельную группу выделили веера — дипломатические подарки времен дружественных франко-русских визитов 1891–1893 годов.
К концу 1880-х годов изготовление вееров развивалось как самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства. Для балов больше подходили светлые детали, тогда как для вечеров, собраний и театров — темные, из кружева с блестками. На экранах вееров 1880–1890-х годов часто рисовали цветущую ветку или букет, а на заднем плане — романтический пейзаж.
«Светлую» часть экспозиции составляют два веера из радужного перламутра. На шелковом экране одного из них запечатлели виды испанской Севильи. Также в коллекции Марии Федоровны выделяется складной веер бризе с пластинами в виде цветов и листьев ландыша.
Один из вееров, подаренных императрице, изготовил русский портретист Иван Крамской. На пластинах художник маслом написал портреты Александра III и всех императорских детей, а внизу — корзину с цветами и пару летящих голубей.
Выставка пробудет до 28 марта 2027 года в Главном музейном комплексе. Вход по билетам Эрмитажа.
0+
Комментарии (0)